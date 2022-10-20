Марина Полякова: «Будущее белорусских кинотеатров – за российским кино»

Директор по репертуарному планированию крупнейшей частной киносети Silver Screen рассказала БК, как кинопрокат Беларуси адаптировался к кризису этого года

Как и Россия, Беларусь после 24 февраля осталась без голливудского кино в прокате. Вместо него на большие экраны выходят европейские, российские и индийские картины. Совокупные сборы страны за первые девять месяцев текущего года составили 376,6 млн рублей. Падение к аналогичному периоду прошлого года достигло 42,2%, тогда общий бокс-офис насчитывал 651,8 млн рублей. В кинотеатры пришло 1,8 млн зрителей. В прокат вышло 126 российских (доля 29,7%) и 8 национальных (доля 0,14%) фильмов.

Расскажите, пожалуйста, как сеть кинотеатров Silver Screen адаптировалась к кризису, вызванному уходом с рынка голливудских проектов?

Безусловно, сборы упали. По сравнению с прошлым годом летняя посещаемость снизилась на 40 процентов. Тем не менее за счет того, что мы смогли сократить затраты, увеличить доходы направлений, напрямую не связанных с кинопоказом (аренда, услуга «Праздник в кино»), нам удалось избежать самого негативного сценария. И более того – реализовать долгожданный проект новой площадки. В начале августа мы запустили шестизальное кинопространство под новым брендом mooon в торговом центре Palazzo в Минске. mooon – это уникальная концепция с фокусом на эмоциях каждого зрителя. В этом кинотеатре мы планировали открыть первый в Беларуси зал IMAX, но по причине отсутствия контента проект так и не был запущен. Все залы в новом кинотеатре очень интересные и концептуальные. В рамках проекта mooon+ мы показываем альтернативный контент. Мы стали очень активно проводить предпоказы фильмов для блогеров, заинтересованной в кино аудитории, лидеров мнений, СМИ для того, чтобы повысить охват среди потенциальных зрителей кинотеатров. Таким образом мы занимаемся продвижением фильмов на своей площадке, потому что до нас не всегда доходит эффект от промокампаний российского кино. Если о голливудских проектах в медиапространстве было много информации, зрители знали и ждали эти картины, то сейчас в плане охватов и заинтересованности в том или ином релизе люди часто находятся в неведении. Некоторые удивляются, что кинотеатры вообще работают. Открытие новой площадки немного всколыхнуло белорусский рынок и привлекло аудиторию, поэтому август у нас прошел достаточно успешно. Хорошо отработали детские релизы – ПЕС-САМУРАЙ, ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я. В рамках проекта mooon+ к нам приезжали режиссер картины Виктория Фанасютина и автор книги «Календарь ма(й)я» Виктория Ледерман. Они раздавали автографы, дарили детям книги. Вот такими мероприятиями мы пытаемся привлечь зрителя в кинотеатры.

Проблема с продвижением фильмов сейчас существует и в России – дистрибьюторы стараются экономить и сокращают бюджеты на маркетинг. Какие инструменты для промокампаний релизов используете вы?

Это наши социальные сети, показы для блогеров. Одним из основных инструментов, работающих сейчас на рынке, для нас является «Инстаграм»*, обеспечивающий нам эффективный таргетинг.

Можно сказать, что российский кинопрокат с 24 февраля стабилизировался, но на невысоком уровне. Что происходит с прокатом в Беларуси?

Количество зрителей сократилось. Наверное, можно сказать, что за лето мы тоже более или менее стабилизировались, вышли на определенный уровень посещаемости. Показатели сборов сети за полгода упали на 40 процентов. Лидерами проката в сентябре стали фильмы ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ и ВЫШКА. В августе лидировали ПЕС-САМУРАЙ, ВЫШКА и НЕ ЗВЕЗДИ! На этой неделе у нас успешно стартовал 25-й Манхэттенский кинофестиваль, фильмы которого мы ежегодно показываем. В этом году у фестиваля прекрасная, очень сильная программа. Не могу похвастаться, что с февраля российские релизы часто выходили в лидеры. Разве что анимация КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ в начале лета и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я на старте осени вырвались на первую строчку по сборам.

А такие фильмы, как ФИННИК, ОДНА, АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?

Проекту ОДНА не удалось возглавить бокс-офис в Беларуси. Если в России эта картина стала одним из лидирующих проектов, то результаты в нашей сети далеки от этого. А вот семейные весенние релизы ФИННИК и АРТЕК прекрасно отработали и лидировали

по посещаемости в марте-апреле.

ОДНА активно рекламировалась на российском телевидении. А у вас?

В Беларуси – нет.

А какие-нибудь российские фильмы вообще рекламируются на белорусском ТВ?

Только на российских телеканалах.

Какая у вас была доля Голливуда до 24 февраля?

Зарубежные блокбастеры обеспечивали до 80 процентов сборов.

Сократилось ли количество кинозалов в сети? Пришлось ли вам как-то оптимизировать работу кинотеатров?

Мы не закрывали кинотеатры – наоборот, даже открыли новую площадку. Я знаю, что государственные сети сокращали режим работы. Например, некоторые залы открывались в пять вечера. Мы так не делали – наши объекты функционируют с десяти утра. Но нам пришлось оптимизировать количество персонала, поскольку поток зрителей уменьшился. В целом мы продолжаем работать, как и прежде. Вне зависимости от того, откроемся мы в десять утра или в пять вечера, нам все равно придется платить аренду владельцам торговых центров за полный день. Мы исходим из точки зрения, что арендаторы возьмут деньги в любом случае, так почему объект должен пустовать в это время и не зарабатывать?

Помогло ли как-то государство белорусским кинотеатрам?

Государство пока никак не участвует – не субсидирует, не дает послаблений по налогам, не помогает в вопросах аренды. Мы стараемся наладить диалог с государством, в том числе используя опыт наших российских коллег, но пока, к сожалению, далеко от каких-либо конкретных решений.

Как изменилась за это время аудитория кинотеатров? Какие жанры оказались наиболее популярны?

В Беларуси так же, как и в России, наиболее востребованы семейные релизы. Тем более летом из-за школьных каникул активна семейная аудитория. На первый план выходят анимация и картины 6+ и 12+. На вечерних и ночных сеансах неплохо работали хорроры. Сюда я отношу, например, ВЫШКУ. С началом осени в кинотеатры вернулась более взрослая аудитория, в столицу подтягиваются студенты. Поскольку состав аудитории немного изменился, мы подстраиваем репертуар с учетом вкусов взрослых.

Чем вы заместили Голливуд в репертуаре? Насколько увеличилась доля российского кино?

Доля российского кино сейчас составляет 20 процентов. Не могу сказать, что Россия каким-то образом компенсировала отсутствие Голливуда. Скорее мы заменили его европейским кино. На больших экранах широко представлены картины из Франции, Италии, Австралии, Аргентины. Россия присутствует как одна из стран. При этом мы четко осознаем, что будущее белорусских кинотеатров – именно за российским кино. Очевидно, что зарубежные картины будут поставляться все меньше и меньше. Поэтому мы будем делать ставку на фильмы из России. Осенью ждем крупные российские премьеры, в частности, от «Централ Партнершип».

Ранее вы говорили о том, что российское кино не особо популярно среди белорусских зрителей. Это как-то меняется сейчас?

Относительно успехов на своем домашнем рынке российское кино зарабатывает в Беларуси меньше. Но мы уверены, что ситуация будет меняться.

Европейское кино, о котором вы говорили, выпускают российские прокатчики или этим занимаются белорусские дистрибьюторы?

По-разному, часть прокатывает Россия, часть – Беларусь. Итальянское кино предоставляет российский прокатчик. Французское прокатывает белорусский прокатчик «Интерфильм». Белорусские компании активно занимаются закупками. Фильмов стало много, особенно активно привозят фестивальное кино.

Silver Screen стала дистрибьютором индийского кино на территории Беларуси. Как это направление показывает себя в прокате?

Не скажу, что это финансово успешный проект, но мы продолжаем показывать индийское кино. По крайней мере, закрываем потребности индийской диаспоры. Она с удовольствием ходит на эти фильмы. Мы активно взаимодействуем и учитываем запросы аудитории – индийцы просят поставить сеансы на тамильском языке и на хинди. Надеюсь, в этом году в Беларуси впервые состоится Болливудский фестиваль, ежегодно проходящий в России. Сейчас мы ведем по этому поводу переговоры. Тем не менее Болливуд стопроцентно не стал заменой Голливуду. Большие ожидания у нас были от фильма RRR, но его продали на платформу, поэтому он не вышел в кинотеатрах. Видимо, предложили более выгодные условия.

Как показывает себя белорусское кино в прокате? Какие фильмы наиболее популярны?

Доля белорусского кино в прокате крайне мала. В этом году у нас в прокат выходила социальная драма независимого режиссера ОБНОВКА. В нашем кинотеатре состоялся премьерный показ фильма ЛАХВА. ЦЕНА СВОБОДЫ, но так как он был снят по заказу телеканала, то в итоге его показали там, а не на больших экранах.

Показывают ли у вас в кинотеатрах пиратский контент, как это делают некоторые кинотеатры в России? Как в целом вы относитесь к этой идее?

На данный момент мы считаем, что имеем право показывать только лицензионный контент. Зрителям тоже это объясняем. Мы не готовы демонстрировать пиратские копии, хотя получаем подобные предложения от новых российских компаний, которые сейчас этим занимаются. Где-то им удается добывать этот контент, и даже в неплохом качестве. Но мы не практикуем такое.

Вы же предоставляете кинозалы в аренду. Смотрят ли там зрители пиратский контент? Насколько в целом востребована эта услуга?

Аренда залов – на самом деле достаточно популярная услуга. Когда посетители арендуют зал, в основном они смотрят то, что идет в прокате. Если речь идет о закрытом мероприятии для одной семьи, где гости сами приносят контент, в частности, стриминги по подписке, то они могут смотреть и голливудское кино. Но, как правило, люди не хотят заморачиваться и выбирают что-то из репертуара. Часто делают видеопрезентации со своими фотографиями, иногда смотрят свои свадебные видео. На большой экран выводится то, что просит заказчик. Но мы в основном практикуем проведение детских праздников. После запуска новой площадки именно такие мероприятия стали популярны. Там открылся специальный детский зал, из которого есть выход в игровую зону с горкой, батутом, шариками и прочим. Мы приглашаем аниматоров и предоставляем целый комплекс услуг. Собственное производство кондитерских изделий позволяет нам предлагать торты, пирожные и прочие сладости, подходящие детским праздникам.

Насколько востребована оказалась идея с детским залом?

Очень востребована – по выходным дням детский зал не пустует. Новый объект позволил нам расширить эту услугу и предоставлять ее комплексно. Дети могут и в зале побыть, посмотреть что-то, и сходить попрыгать на батуте, прокатиться на горке. Тут же стоят столики с едой, тортами, снеками и закусками. Наши подрядчики в зависимости от запросов организовывают фотозону, предоставляют аниматоров. Этим летом, к примеру, был настоящий бум на мероприятия с участием Хагги Вагги. В детском зале праздники могут проходить для детей разных возрастов – и самых маленьких, и постарше. В кинозале при приглушенном свете мы показывали мультфильмы БАРБОСКИНЫ TEAM и ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! Первый ряд оснащен сеткой, где самые непоседливые могут полазить и покачаться. Это нечто интересное и новое для зрителей. Вот за счет таких решений мы привлекаем сейчас публику. Поэтому с учетом потока детской и семейной аудитории лето прошло хорошо.

Вы ведь еще открыли зал с кроватями.

Да, мы открыли такой зал в партнерстве с белорусским производителем матрасов Vegas. В зале представлены матрасы разной жесткости. Получилась такая интересная коммерческая коллаборация. Это не первый эксперимент: мы уже открывали совместный с Vegas зал в кинотеатре Voka Cinema. Тогда были использованы диваны. Второй зал, с кроватями, достаточно популярный. Люди с удовольствием приходят скорее протестировать зал, нежели посмотреть кино. Хотелось бы удовлетворить спрос и в контенте.

Вы ставили целью сделать так, чтобы мейджоры воспринимали Беларусь как отдельный от России рынок, что позволило бы вам вернуть в страну голливудские студии. Появилось ли какое-то решение проблемы?

Мы все еще ведем переговоры, но решение проблемы не найдется быстро.

Какие вы можете выделить тенденции на рынке?

Спрос на развлечения остался, и в кинотеатрах мы пытаемся его удовлетворить. Остался интерес к кино как к времяпровождению. Мы однозначно не удовлетворяем спрос на какой-то определенный контент, но меняем отношение к посещению кинотеатров. Кино – это не только фильмы. Это интересные залы и специальные локации, которые мы предоставляем для досуга. Я вижу трансформацию рынка в этом направлении. Кинопространство становится сферой развлечений, где фильмы – только одна из составляющих. Это место, где вы можете провести время с семьей и получить всевозможные услуги и эмоции. Думаю, за этим будущее. По крайней мере, до полного удовлетворения спроса на фильмы, которые ждут наши зрители.

Как тогда можно назвать кинотеатры? Культурно-развлекательное пространство?

Мы уже называем кинотеатры кинопространством для досуга и развлечений. В рамках новой концепции мы также проводим лекции. Проект mooon+ предполагает лекторий и кинолекторий. С одной стороны, это новое направление. С другой – оно уже присутствовало ранее. Летом проект был на паузе, поскольку обычно в этот период немного другой спрос, в сентябре мы его вернули. В ближайшее время состоится лекция с психологом. Совсем недавно мы провели предпоказ фильма ГОЛОДНЫЕ СЕРДЦА и обсуждали картину с психологом. Проект получился интересным и привлек достаточно много зрителей. Лекции так или иначе будут связаны с кино, и мы надеемся, что спрос вырастет еще больше. Направление однозначно имеет право на существование. Также в сентябре возобновятся показы с искусствоведом Никитой Моничем. Этот проект уже давно пользуется популярностью и также позволяет привлечь зрителей. Никита – интересный человек и вдохновляет своим видением, позволяет взглянуть на искусство по-другому.

Silver Screen – крупнейшая частная сеть в Беларуси. Есть ли по состоянию на осень 2022 года в стране другие частные сети?

Есть еще четыре частных кинотеатра и крупнейшая государственная сеть Беларуси «Киновидеопрокат». Она распространена по всей республике, в каждом областном городе есть своя площадка. Мы не так активно взаимодействуем, чтобы я могла рассказать, как обстоят дела в «Киновидеопрокате». Они точно ждут субсидий от государства, но мне неизвестно, помогают ли им в итоге.

Рассматривают ли на уровне государства возможность введения параллельного импорта, как в России?

На данный момент у нас такой информации нет.

Какие проекты в ближайшее время вы в целом ждете?

В октябре я делала ставку на ДЕКАБРЬ, но фильм, к сожалению, перенесли. Мы очень ждем новогодний детский проект ЧЕБУРАШКА. Вообще, очень бы хотелось увидеть АВАТАРА 2 в декабре, да еще в IMAX! (Смеется.)

Голливудские студии приостановили свою деятельность в России и Беларуси. При этом зарубежные компании в других отраслях ушли с российского рынка, но остались в Беларуси. Как вы оцениваете такую ситуацию?

Нам, конечно же, импонирует, что западные компании остаются в стране – Visa, Coca-Cola, McDonalds... H&M возобновил работу, но мы пока не понимаем статус компании, остается она или уходит. Тот факт, что в нашей стране остались крупные международные компании, мы используем как один из аргументов в переговорах с мейджорами. Но, видимо, о себе дает знать историческая зависимость белорусского рынка от российского. Еще в мае мы в целом воспринимались как часть российского рынка. В текущей ситуации нам сложно доказать, что у нас отдельный рынок, с отдельным зрителем и сборами. Но мы не сдаемся, и даже в такой тяжелый период открываем новые объекты. Пытаемся как минимум удержать своего зрителя, если не привлечь нового. И показываем это в том числе и мейджорам. Это длительный процесс, и, возможно, на переговоры уйдут годы.

Вы готовы так долго продержаться без голливудского контента?

В нынешнем состоянии мы можем продолжать существовать. Проблема лишь в доходности. Она очевидным образом сократилась. Но при текущей посещаемости и определенных договоренностях с владельцами торговых центров мы можем жить и работать не в минус. Сколько это продлится, зависит от того, займет ли российское и белорусское кино достойное место в прокате, получится ли у нас развивать альтернативный контент и другие направления бизнеса.