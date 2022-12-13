Максим Рогальский: «Собственный контент – возможность гарантированно обеспечить и себя, и кинотеатры столь необходимым продуктом в условиях текущей нестабильности»

Глава компании «Наше кино» рассказал БК о причинах недавних успехов дистрибьютора и дальнейших планах развития

По данным на конец октября, дистрибьютор «Наше кино» в капсоревновании на рынке России занимал почетное пятое место. Из независимых прокатчиков впереди компании, возглавляемой Максимом Рогальским, находилась только «Вольга»; тремя лидерами рейтинга были ушедшие с рынка WDS и SPPR, а также ЦПШ. Именно прокатчик «Наше кино» выпустил в кинотеатрах большинство самых знаковых релизов последних месяцев, включая зрелищный триллер ОДНА и семейную фантастику АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Разговор впервые был опубликован в печатном выпуске БК №5-6(179-180) за ноябрь-декабрь 2022 года.

Вы недавно вернулись из Санта-Моники. Как прошел для вас AFM?

Мои ожидания подтвердились, мало что изменилось с Каннского Кинорынка. Те компании, которые приостановили свою работу с Россией, так и стоят на холде. Проблемы остаются с крупными компаниями и теми из независимых, у кого в акционерах есть публичные игроки. Таких компаний немного. Остальные независимые студии готовы работать с россиянами. Проблема в другом: очень мало качественного коммерческого продукта. Привлекательных проектов не много, за них ожидаемо велась борьба, цены были запредельные.

ОДНА, АРТЕК и ЭСКОРТНИЦЫ – три самых интересных кейса не только «Нашего кино», но и, пожалуй, всего 2022 года. Три картины с разной целевой аудиторией выступили лучше ожиданий в разы. Как вы строили маркетинг в каждом из случаев?

ОДНА, как известно, изначально была в пакете Sony. Но их ожидания ограничивались потолком в 100 миллионов рублей сборов, с чем я был категорически не согласен. Понятно, что речь о прежних временах, о другом состоянии рынка, но мне кажется, что в данном случае это было не так важно. Мне было очевидно, что это история с потенциалом в несколько сотен миллионов рублей. Когда по стечению обстоятельств фильм перешел от Sony к «Нашему кино», мы постарались обеспечить ему правильное отношение. Мы очень рады, что вышли на достойные итоговые цифры в текущих рыночных условиях, тем самым в момент контентного голода поддержав кинотеатры. Ключевой фактор, который помог достигнуть успеха – вера в сам фильм, как ни банально. По реальной истории был сделан очень качественный проект. В основе здесь – уникальный кейс выживания в катастрофе, и при этом тот человек жив до сих пор. Подобная история случается раз в сто лет. У меня не было сомнений в том, что это будет интересно зрителю. Говоря конкретно про маркетинг, тут был важен телевизионный партнер. Нам удалось заполучить Первый канал, и там отнеслись к ОДНОЙ как к «своему» проекту. В тот момент в эфире осталось мало развлекательных передач, куда можно было интегрировать информацию про фильм. Но все, что можно было получить в той ситуации, мы получили, включая множество рекламных роликов. Нам было важно привести старшую аудиторию, которая редко ходит в кино, что в итоге удалось. Телепартнер был ключевым элементом, все остальное в маркетинге нанизывалось на него. Были задействованы другие телеканалы, реальная героиня Лариса Савицкая ездила на премьеры, были также крайне выверенный интернет-маркетинг и наружная реклама. В любом случае все начинается с контента, без по-настоящему качественного фильма у нас, повторюсь, ничего не получилось бы.

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – еще один проект, на котором грамотно сошлись все необходимые составляющие успеха. Начиная с правильно подобранной даты, сильного бренда самого «Артека», большой звезды в лице Михаила Галустяна и заканчивая мощной историей с интересным фантастическим аттракционом про перемещение во времени. Было важно все это правильно упаковать и продать, что у нас и получилось. АРТЕК стал одним из тех проектов, который доказал, что в текущих условиях есть особенный спрос на семейный и детский контент, что именно родители с детьми сегодня – наиболее киноходящая аудитория. Рынок обратил на это внимание, и сейчас выходит много проектов данного направления, нацеленных на ту же публику. Желающих снимать семейное кино с каждым днем становится все больше.

ЭСКОРТНИЦЫ – уникальный кейс в плане закупок, его невозможно будет повторить. Это польское кино с голливудской картинкой и интригующим сюжетом, на актуальную тему, которая всем интересна. Мы придумали продающее название, сделали свои постер и трейлер, и эти материалы позволили сработать самому контенту, фильм фактически сам себя продал. Проект оказался в нужном месте и в нужное время, в момент контентного голода для кинотеатров. Теперь многие картины работают вдолгую. Если показывать хорошую наработку, кинотеатры держат твои релизы, это тоже тенденция нового времени. Раньше голливудские новинки появлялись каждую неделю, и даже высокая наработка не позволяла независимым фильмам держаться в репертуаре, твои проекты молча снимали, и все. Нам повезло, что этим летом у «Нашего кино» сформировалась столь сильная и подходящая моменту линейка фильмов. Да, кое-где мы шли на большие риски, но это оправдалось. В маркетинге мы лишь опирались на контент и продавали его сильные стороны, ничего сверхъестественного. Все наши бюджеты были максимально оптимизированы, нельзя сказать, что мы заливали рекламный рынок деньгами.

Вы сказали, что нельзя повторить кейс ЭСКОРТНИЦ, но тем не менее у «Нашего кино» скоро выходит похожий проект – ЭСКОРТНИЦА. Есть ли по нему новая информация?

Я имел в виду, что кейс нельзя повторить с точки зрения закупок, но это не означает, что нельзя самим сыграть на том же поле (улыбается). В основе ЭСКОРТНИЦЫ интересная история, многие помнят прошлогодний скандал с обнаженной фотосессией дюжины девушек в Дубае. Авторы фильма предлагают свою версию того, что там произошло на самом деле. Мне очень понравился сценарий, я выступаю сопродюсером проекта. В главной роли – Анна Старшенбаум, она играет бывшую эскортницу, а ныне – хозяйку элитного агентства, которая попадает в заварушку с участием спецслужб. Полковника ФСБ в фильме исполнил Дмитрий Нагиев, ему тоже очень понравился сценарий, ради него мы специально расширили эту роль. По жанру это напряженный триллер со множеством эротических сцен. На днях закончились последние съемочные смены в Дубае, теперь мы ждем первую сборку фильма. Выйти планируем в феврале-марте следующего года, но пока конкретной даты нет. Мы уже активизировались в плане пиара, приглашали прессу на съемки, процесс освещается множеством разных изданий. У нас уже даже есть идеи по съемкам продолжения, но, повторюсь, нужно увидеть первую сборку фильма.

В следующем году выйдет минимум пять проектов, в которых мы участвовали как сопродюсеры. ЭСКОРТНИЦА станет первым из них. Отмечу, что в собственном производстве мы видим будущее, наша компания в дальнейшем все больше будет входить в производство, в том числе и за рубежом. Нам интересны любые коммерчески привлекательные проекты, находящиеся на разных этапах. Мы готовы заходить в них как деньгами, так и нашими опытом, усилиями и креативом. Пользуясь случаем, приглашаю всех заинтересованных к сотрудничеству.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про собственное производство. Почему вы на это решились?

Ответ очевиден: рынок испытывает контентный голод из-за отсутствия зарубежного студийного кино. Поставить на рынок собственный контент означает гарантированно обеспечить и себя, и партнеров столь необходимым продуктом в условиях текущей нестабильности. В данный момент мы разрабатываем самые разные проекты. У нас есть как собственные идеи, так и других продюсеров. Стоило «Нашему кино» показать ощутимые результаты в прокате, как к нам выстроилась очередь из желающих сотрудничать. При этом нас интересуют самые разные жанры. Я уверен, что любые жанры могут работать сегодня, если в проектах есть что-то интересное и неожиданное. У одного может быть потенциал к интересному маркетингу, у другого – любопытный каст, у третьего – увлекательная история или идея. В данный момент по разным фильмам мы находимся на разных этапах разработки: где-то мы на этапе сценария, где-то – уже в производстве. Мы открыты к любым предложениям и готовы заходить на самых разных этапах.

Как вы относитесь к идее эксклюзивного сотрудничества продакшнов с дистрибьюторами? Может, вы находитесь с кем-нибудь в переговорах по этому поводу?

У нас есть здоровые амбиции, но при этом мы понимаем, как устроен рынок, у нас нет шапкозакидательских планов. Мы видим, как по всему рынку распространяется практика эксклюзивных контрактов, это касается отношений некоторых крупных дистрибьюторов и онлайн-платформ с продакшн-компаниями. В свою очередь, «Наше кино» пока не может похвастаться наличием эксклюзивных контрактов с теми или иными продюсерскими компаниями. Мы не производим крупных проектов с привлечением государственного финансирования, могу лишь порадоваться за коллег, у которых это получается. Наши возможности гораздо скромнее, за нами не стоят какие-то финансовые структуры или другие крупные игроки, но в имеющихся рамках и условиях мы уже сейчас делаем очень много, а в скором времени будем делать еще больше. Мы постоянно ведем переговоры с самыми разными участниками рынка. Поэтому, повторюсь, если у вас есть интересная идея или проект – приходите, с удовольствием обсудим все возможности сотрудничества.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваш текущий пакет. На какие релизы вы делаете особую ставку?

У нас довольно плотная линейка релизов на следующий год, около пятнадцати подтвержденных премьер, и это не считая фильмов, которые были предзакуплены в прошлом-позапрошлом году. Я с оптимизмом смотрю на будущее нашей компании, несмотря на всю нестабильность внешней ситуации и невозможность делать прогнозы. Я надеюсь, мы сможем удержать те темпы, которые у нас есть сейчас, а где-то – и превысить показатели текущего года.

Из игровых проектов я выделил бы триллер про путешествие во времени ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА Рената Давлетьярова. Этот высокобюджетный фильм рассказывает о советском космонавте, который в результате экспериментального полета ракеты внезапно попадает из родного для него 1960-го в 2023 год. Это увлекательный триллер в духе картины ИГРА, где гадать над смыслом происходящего приходится до самого конца. Выход фильма планируется в третьем-четвертом квартале следующего года.

Большие ставки у нас на прекрасный семейный фильм МАМЫ ПРОТИВ ПАП, в сопроизводстве которого мы также участвуем. Из названия, мне кажется, про проект все понятно.

Только-только начались съемки еще одного эротического триллера, с рабочим названием НЕПОСЛУШНАЯ. В главной роли здесь Александр Петров. Снимает фильм режиссер ОДНОЙ Дмитрий Суворов. Это очень провокационный и откровенный эротический триллер. Надеемся, он выйдет в кинотеатрах уже в первом квартале следующего года.

В начале января 2023-го мы наконец выпустим фильм Я ИДУ ИГРАТЬ. Это screen-life-триллер от студии Тимура Бекмамабетова Bazelevs и «МТС Медиа». Проект вдохновлен нашумевшей реальной историей про группы смерти в Интернете, в которые затягивали детей. Он отчасти шокирующий, резонансный, в нем содержится нешуточный потенциал к дискуссии и «сарафану», неслучайно он участвовал в специальной жанровой секции Московского кинофестиваля «Дикие ночи».

Из зарубежных релизов следующего года выделю два мощных триллера про акул, такие фильмы в последнее время крайне достойно показывают себя в кинотеатрах. Впрочем, и до Нового года у нас очень сильный пакет релизов. Из ближайших премьер я постоянно выделяю зарубежный проект НОВАЯ ИГРУШКА. Не устаю повторять, что это главный спящий хит в нашем пакете, фильм в конце октября успешно вышел во Франции и получил прекрасную критику. Ремейк сохранил все сильные стороны оригинала – картины с Пьером Ришаром, за которые его полюбило несколько поколений зрителей в разных странах. Авторы очень уважительно отнеслись к наследию первого фильма, и в итоге у них получилась очень трогательная семейная комедия для всех возрастов и на все времена. И при этом история правильно переведена в современные условия. Я уверен, что у НОВОЙ ИГРУШКИ будет очень продолжительная прокатная судьба, тем более ее выход будет сопровождаться масштабной рекламной кампанией. Прошу кинотеатры обратить самое пристальное внимание на этот проект. Уверен: увидев трейлер, на фильм пойдут не только родители с детьми, но и их бабушки и дедушки.

Также у нас будет много анимации – и отечественной, и зарубежной. Как известно, мы традиционно умеем работать с мультфильмами. Крайне многообещающими выглядят материалы по проекту ТРИО В ПЕРЬЯХ 2. У сиквела крупнее бюджет, интереснее сюжет, еще больше ярких героев. Этот мультфильм мы планируем на следующие майские праздники.

Главный отечественный анимационный блокбастер следующего года – КОТЫ ЭРМИТАЖА от студии «Лицензионные бренды». Персонажей мультфильма разрабатывал художник ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, над сценарием трудился в том числе сценарист ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА 2. Команда на проекте подобралась крайне интересная, те же таланты работали над дилогией БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. У нас ожидается очень большая рекламная кампания со множеством партнеров, частью которой станет огромная лицензионная программа с участием международного агентства. Уже очень много лицензиатов откликается на наше предложение, так как рынок лицензий тоже заметно опустел. Из России ушло много мейджорских брендов, из-за чего на этом рынке в последнее время также наблюдается сильная нехватка продукции. А у нас намечается очень обширное кросс-промо с одной из розничных сетей и множество других активностей. Всем нравятся наши КОТЫ. Товары появятся примерно за месяц до релиза, который намечен на следующую весну.

Есть информация, что выход фильма весной под вопросом. Можете ли вы это опровергнуть или подтвердить?

Сегодня все меняется довольно быстро, но на данный момент весенняя каникулярная дата для КОТОВ ЭРМИТАЖА остается актуальной. Если будет какая-то необходимость, например, производственная, начнем думать о переносе, но пока мы идем в графике. Это очень большой проект, на него у «Нашего кино» крупные ставки, мы видим в нем несколько сотен миллионов рублей по итогам проката.

Как выход на рынок «Атмосферы кино» сказался на вашем пакете?

Мне кажется, никак. Безусловно, мы вынуждены следить за конкурентным окружением, но в первую очередь занимаемся своими делами. И уход в софинансирование или собственное производство позволяет как раз меньше оглядываться по сторонам, больше думая о собственных фильмах. Безусловно, мы будем рассматривать и при желании бороться за какие-то интересные сторонние проекты. Но самостоятельно заниматься производством контента, а потом его продвижением и выпуском – мне кажется, в этом и есть будущее. Кинотеатры с этим поспорят, но я вижу в текущей ситуации массу возможностей и шансов. Кто-то теряет, кто-то находит. В то же время я желаю успехов коллегам от всей души.

Вадим Иванов сказал, что следующий год даст российскому кино много уникальных возможностей в плане дат. Грубо говоря, велика вероятность того, что в 2023-м будет не одна ОДНА. Вы с этим согласны?

Конечно, так и будет. Все российские продюсеры должны воспользоваться этой ситуацией, именно они являются основными бенефициарами того обстоятельства, что голливудский контент отсутствует на рынке.

Какие у вас прогнозы на предстоящую «новогоднюю битву»?

Кассовые сборы, я надеюсь, окажутся не меньше, чем в прошлом году. Будет много контента, российские крупные проекты смогут покрыть нишу зрелищного кино плюс выйдут отдельные зарубежные независимые релизы. Фаворит «битвы» очевиден. С большим отрывом победит ЧЕБУРАШКА, следом выстроятся фантастика МИРА, мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5, комедия НЕПОСЛУШНИК 2, наша НОВАЯ ИГРУШКА, другие картины. Кино все же остается одним из самых массовых видов развлечений. Все ждут этих праздников, чтобы немного выдохнуть. Семейная аудитория непременно пойдет в кинотеатры в новогодние праздники, я уверен. Кассовый «пирог», на мой взгляд, поэтому и остается достаточно большим.

На какую долю рынка рассчитывает «Наше кино» в 2023 году?

Мы вовсе не оперируем этим показателем, он мне представляется вторичным. Наша задача – продолжить находить, отбирать, привлекать, покупать, производить и ритмично выпускать в кинотеатрах коммерчески привлекательные фильмы, тем самым поддерживать контентом всю индустрию в целом и конкретно – показчиков. Ну а какое место мы займем в капсоревании по итогам года – вы посчитаете и мы посмотрим, но лично для меня это не так важно. Это не чемпионат России по футболу. Главное, чтобы компания оставалась прибыльной, показывая рост из года в год.