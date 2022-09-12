Инна Шалыто: «Наши ценности и задачи не изменились. Но изменилась география»

Генеральный директор «Роскино» рассказала, как компания адаптируется к изменившимся условиям, находит точки роста и насколько российский контент интересен на новых территориях

С 24 февраля деятельность «Роскино» кардинально изменилась - крупнейшие рынки сбыта оказались закрыты для российского контента. Вместе с тем происходит смена фокуса на новые макрорегионы. Отечественные проекты уже были представлены на кинорынках в ОАЭ, Вьетнаме и Южной Корее. Прорабатывается участие российской индустрии в работе Dubai International Content Market и Film Bazaar.

Вы возглавили «Роскино» в очень сложное время. Как внешние обстоятельства повлияли на работу компании?

В новых обстоятельствах мы работаем уже полгода. Период активной адаптации и переформатирования первоначальных планов пришелся на март и апрель, но мы смогли преодолеть его достаточно быстро: активизировали работу с партнерами на новых площадках, согласовали с индустрией. Уже в мае состоялись первые зарубежные мероприятия. Основная география деятельности сегодня – Азия, Латинская Америка, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка), страны СНГ. При этом нужно отметить, что есть интерес к российскому контенту и со стороны европейских стран, Японии. Он, конечно, сильно сократился, но не исчез. За прошедшие несколько месяцев организован целый ряд зарубежных активностей в новых макрорегионах, где наш контент был представлен как профессиональному индустриальному сообществу (рынки контента DISCOP Dubai, Telefilm Vietnam, BCWW2022 в Южной Корее), так и широкому зрителю (Russian Film Festival в Кыргызстане, Бразилии, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Иордании, Беларуси).

Какова новая стратегия продвижения на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки? Какие конкретные шаги предпринимает «Роскино»?

Новая стратегия подразумевает предварительный анализ данных рынков с точки зрения особенностей киноиндустрии, как воспринимается там российский контент, какие российские проекты уже были там востребованы, какие стриминговые платформы популярны и так далее. При этом нужно отметить, что более активно взаимодействовать с этими рынками мы начали еще пару лет назад. Мы проводили Russian Film Festival в Латинской Америке в 2020-м и 2021 годах, организовывали участие российской индустрии в Кинорынках Азии и региона MENA. Мы ведем работу по продвижению в двух направлениях – B2B (рынки контента) и B2C (Недели российского кино, популяризация среди широкого зрителя), и, соответственно, организуем мероприятия в этих сегментах.

Планируете ли вы развивать партнерство с «Экспоконтентом» для продвижения на этих рынках?

Да, c компанией «Экспоконтент» нас связывают давние партнерские отношения, и мы работали вместе на целом ряде проектов, включая международные Кинорынки, а также рынок российского контента Key Buyers Event. Мы и в дальнейшем планируем сотрудничать с «Экспоконтентом».

Как вы оцениваете участие Russian Content Worldwide в Дубае и во Вьетнаме?

В целом можно отметить, что интерес к российскому контенту достаточно большой. На рынках в ОАЭ и Вьетнаме прошло более 300 встреч представителей российских компаний с международными закупщиками из таких стран, как ОАЭ, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Ливан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея и другие. Был заключен ряд сделок по анимации, фильмам в жанре sci-fi, историческим сериалам, документальному кино, отмечался спрос на комедийные и остросюжетные детективные сериалы и боевики. Российским компаниям поступили предложения о покупке мелодраматического контента. Что важно: закупщики интересовались также покупкой не только готового контента, но и форматных прав на российские сериалы. Интерес подтверждают и эксперты этих стран – в частности, спикеры нашей образовательной программы «Новая оптика» по региону MENA отмечали, что наш контент является новшеством на рынке Ближнего Востока, но в свете интереса к России на Востоке зрители готовы для себя открывать современные российские фильмы и сериалы.

Как показывает себя Russian Film Festival? Какие проекты наиболее востребованы?

Russian Film Festival успешно продолжается, в этом году мы стали больше проводить показов в офлайн-формате, представляя наши фильмы в кинотеатрах. Начиная с мая, мы уже организовали десять мероприятий (и офлайн, и онлайн) в Кыргызстане, Бразилии, Азербайджане, Казахстане, Иордании, Туркменистане, Беларуси. При этом практически во всех этих странах, кроме Кыргызстана и Туркменистана, также прошли и сеансы в кинотеатрах. Совокупная аудитория онлайн- и офлайн-показов превысила 42 тысячи зрителей, всего было показано 30 проектов – 18 художественных фильмов, 4 сериала, 1 документальный и 7 анимационных проектов. Надо отметить, что программа разная в каждой стране, но есть пересечения фильмов и сериалов, как, например, в странах СНГ, где мы сотрудничали с IVI (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Армения). Можно сказать, что в Азербайджане и Казахстане большой популярностью пользовался оригинальный сериал IVI «И снова здравствуйте!». С интересом ждем статистику по Туркменистану и Армении, она будет доступна позже. Кстати, сериалы были впервые включены в программу Russian Film Festival в этом году, и мы видим, что это востребованный контент.

Интересный результат мы получили в Бразилии – лидером офлайн-показов стал документальный фильм АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. КИНО КАК МОЛИТВА режиссера Андрея Тарковского-младшего. На онлайн-показах в Бразилии много зрителей посмотрели дебютный фильм Наталии Кончаловской, трагикомедию ПЕРВЫЙ СНЕГ. В Иордании на офлайн-показах фаворитом стал семейный приключенческий фильм ПАЛЬМА Александра Домогарова-младшего. В Киргизии, где были офлайн-показы, наибольшее количество зрителей пришло на анимационный проект КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ. В ближайшее время Дни российского кино пройдут в Узбекистане (в формате интеграции в Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути») и в Армении (офлайн). Прорабатывается проведение Russian Film Festival в Мексике, Индии, ОАЭ, Бахрейне, Китае, Таиланде, Сербии и других странах.

На данном этапе происходит продажа контента?

Да, конечно, продажи контента происходят как благодаря Кинорынкам, где «Роскино» организует участие индустрии под единым брендом Russian Content Worldwide, так и в результате самостоятельного взаимодействия компаний с закупщиками контента. Нужно отметить, что процесс заключения сделок не всегда происходит быстро, особенно сейчас, когда влияют такие факторы, как сложности с международными платежами. Также, как отмечают сами компании, культура Востока по знакомству с новыми проектами организована несколько иначе, особенно в том, что касается продажи форматов – необходимо более подробно изучить концепцию и возможности ее локализации в регионе.

Можно отметить следующие сделки и ключевые переговоры российской индустрии в последнее время: анимационный полнометражный мюзикл БАРБОСКИН ДЭНС и мультфильм «Маракуда» кинокомпании СТВ были проданы арабской компании Front Row на территории Ближнего Востока и Северной Африки; фантастический фильм ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ от «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» приобрели Индия и ОАЭ; на территории MENA лицензированы сериалы «Сын» и «Елизавета» (ВГТРК); анимационный фильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ кинокомпании СТВ был продан вьетнамской компании Yeijilim. Также ведутся переговоры с OTT-платформой Вьетнама FPT о приобретении прав на анимационный сериал «Лунтик». Финализируются переговоры о продаже сериальных проектов Start «ИП Пирогова» и «Гранд» – и как готовых продуктов, и как форматов. В процессе переговоров продажа в страны Азии проектов компании «Один-Медиа» – международного документального проекта НЕВИДИМАЯ НАДЕЖДА, посвященного проблеме экологии и загрязнения планеты, и документального фильма ОХОТНИКИ ЗА ГЛУБИНОЙ об открытии самой глубокой вертикальной пещеры в мире.

Как реагируют российские производители контента на изменившиеся условия?

Если говорить непосредственно о производстве контента, то новые реалии продиктовали необходимость в увеличении съемок российских фильмов, в том числе и для восполнения дефицита картин в кинотеатрах, который возник с уходом западных игроков. Согласно данным Минкультуры России, в 2022-м было подано более 1,5 тысяч заявок на финансирование производства кинопроектов, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем году. Увеличивают производство собственного контента и онлайн-платформы. Если говорить о дистрибуции, то российские игроки, конечно, ищут новые возможности на новых рынках, а мы как оператор по международному продвижению оказываем им максимальное содействие.

В феврале экс-глава «Роскино» Евгения Маркова рассказала БК, что в прошлом году компания пробовала выйти на рынок MENA. Она говорила, что это специфический рынок, где действует много не свойственных для России ограничений, поэтому примерно 70 процентов продукта вылетает сразу, не имея возможности каким-то образом там заявиться. То есть выйти там могут российские нишевые проекты – анимация, кино и сериалы для семейной аудитории, женские сериалы, трэвел-программы. Согласны ли вы с такой оценкой?

С регионом MENA мы сейчас взаимодействуем довольно активно. В этом году организовали участие индустрии уже во втором крупном индустриальном мероприятии этого региона – рынке DISCOP Dubai. Прорабатываем также участие в Дубайском международном рынке контента DICM, с которого мы и начали системное знакомство с регионом MENA в ноябре прошлого года. Также в июле мы провели серию образовательных онлайн-семинаров «Новая оптика» для российских кинематографистов как раз по работе и по специфике этого рынка, с привлечением экспертов Ближнего Востока.

Действительно, это специфичный рынок с определенными стандартами медиаконтента. Анимация, семейное кино, женские сериалы, трэвел-программы там востребованы, но мы видим также интерес и к другим жанрам – научной фантастике, историческим сериалам, биографическим драмам. Так, к примеру, ближневосточные партнеры активно интересовались документальными биографическими фильмами. Востребованы сегодня на Ближнем Востоке и комедии, боевики, триллеры и драмы. Аудитория хорошо воспринимает развлекательные программы, кулинарный контент. Перспективным жанром является контент для подростков. Все большее количество игроков MENA заинтересовано в закупке обучающе-развлекательного контента для детей и подростков – формат edutainment.

В Латинской Америке бÓльшую часть онлайн-рынка занимают американские стриминги, также не готовые покупать российский контент, в Китае довольно жесткая цензура. Как вы оцениваете эти рынки?

В числе игроков на онлайн-рынке Латинской Америки есть и локальные платформы – к примеру, крупнейший бразильский стриминг Globo Play, который ранее приобрел права на оригинальные сериалы Start «Пассажиры» и «Бывшие», скоро они появятся в каталоге сервиса. В Бразилии в июне мы представляли российский контент как офлайн, так и онлайн – на базе онлайн-кинотеатра Belas Artes a la Carte в рамках Дней российского кино. Сейчас ведем переговоры с одной из мексиканских платформ по проведению Russian Film Festival в Мексике. Так что интерес в Латинской Америке к российскому контенту есть. И в целом, я считаю, стратегически важно более активно работать с этим регионом. Несмотря на то, что эти страны находятся в другой части земного шара, по менталитету и культуре они нам близки – в отличие от Востока, где все-таки иной культурный код. Сегодня мы видим желание укрепить диалог со стороны Бразилии и Мексики – это одни из важнейших рынков в Латинской Америке.

Что касается Китая, то это действительно довольно закрытый рынок, но стратегически очень важный для нас. Долгие годы эта страна является лидером по сборам для российских фильмов за рубежом – китайские зрители смотрят и российскую анимацию, и картины на тему спорта, драмы, фантастику, семейный контент. Недавно, к примеру, фильм ПАЛЬМА вышел в широкий прокат в Китае. Сегодня Россия укрепляет связи с азиатским регионом, и расширение культурного и индустриального диалога с Китаем имеет большое значение для нас – несмотря на все сложности (в постпандемийный период локальная аудитория больше предпочитает родной контент). Но есть определенный потенциал и в копродукции, особенно в сфере анимации – имеются удачные примеры сотрудничества. Учитывая тот факт, что в Китае высокие входные барьеры на рынок и есть сложности с продвижением, копродукция является важным направлением взаимодействия с местным рынком для российской индустрии.

Насколько российские проекты, всегда ориентировавшиеся на англоговорящие рынки, могут быть интересны на Востоке и в Азии, странах с совсем другим культурным кодом?

Несмотря на особенности потребления контента и свой культурный код, эти страны открыты новому, и им интересны российское кино и анимация. К примеру, даже с учетом специфичных стандартов контента на Ближнем Востоке у нашей анимации большой потенциал на этом рынке, мы об этом говорили уже по итогам участия в Дубайском рынке контента в прошлом году – российская анимация практически не требует цензуры, в отличие от европейской или японской. Как я уже отметила ранее, закупщики контента из этих стран проявляли интерес к самым разным жанрам российского контента – от исторических сериалов до документального кино, триллеров и научной фантастики. Необходимо более точечно работать с этими рынками, учитывая их культурологические особенности и стандарты медиаконтента.

Вы наверняка находитесь в контакте с организаторами Кинорынков. Есть ли у них какое-то мнение, когда они смогут принять на своих площадках российское представительство?

Сегодня мы сконцентрированы на работе и контактах с Кинорынками тех стран, которые готовы принимать российских участников и взаимодействовать с компанией «Роскино» как организатором зонтичных стендов российской индустрии Russian Content Worldwide. За организаторов других Кинорынков говорить не буду. Если у них возникнут какие-то предложения по работе с нами и с российской индустрией, мы будем их рассматривать.

Некоторые кинопроизводители говорят о том, что готовы отложить зарубежные продажи на год-два и сфокусироваться на производстве контента до нормализации ситуации. По вашим оценкам, это жизнеспособная стратегия?

Каждая компания выбирает стратегию бизнеса исходя из своих интересов и приоритетов, поэтому было бы неправильным с нашей стороны давать оценку их выбору. Мы можем предлагать свою помощь в международном продвижении проектов и готовы поддерживать компании в плане предоставления им знаний о новых рынках, то есть давать им максимально полную картину о всех возможностях за рубежом. Именно на это и направлена наша образовательная программа «Новая оптика» под брендом Roskino Academy. Это серия онлайн-семинаров о специфике и возможностях на новых рынках – Азия, Ближний Восток, Индия. Эти семинары открытые, бесплатные, и мы приглашаем на них всех желающих представителей киноиндустрии, которые смогут, возможно, обнаружить для себя новые направления и принять решение работать с той или иной страной либо как минимум обратить более пристальное внимание на работу с данным регионом. Хочу подчеркнуть, что интерес к российскому контенту есть –и на рынках Азии, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. Важно общаться с представителями этих стран, и для этого общения «Роскино» организует участие в профессиональных индустриальных мероприятиях.

Еще говорят о том, что пока зарубежные продажи проектов недоступны, можно развивать продажу форматов. Перспективно ли это, на ваш взгляд?

Да, адаптация и приобретение форматов становятся все более актуальным направлением во всем мире. И это подтверждают сами российские компании. Так, на прошедших Кинорынках в ОАЭ и Вьетнаме закупщики интересовались форматными правами на сериалы. Форматы успешно продавались и ранее – можно вспомнить комедии ХОЛОП, СУПЕРБОБРОВЫ, КУХНЯ и другие.

В прошлом году «Роскино» активно развивало направление копродукции. Что сейчас происходит с этой областью?

В предыдущие годы мы активно занимались копродукцией с европейскими странами, и были определенные успехи в этом направлении. Сейчас акцент сместился в первую очередь на страны СНГ – мы видим готовность их индустрий системно сотрудничать с российскими продюсерами и компаниями. В Узбекистане, где в сентябре будет проводиться Ташкентский кинофестиваль, в рамках которого в том числе пройдут Дни российского кино, планируется финализировать договоренности по созданию Международного творческого объединения киноорганизаций СНГ – это необходимый и своевременный шаг для консолидации креативного потенциала кинематографистов СНГ, обмена знаниями, опытом и идеями.

Также есть определенный интерес со стороны Южной Азии по копродукции с российскими партнерами. «Роскино» готовит сейчас комплексную интеграцию в крупнейший Кинорынок Южной Азии Film Bazaar в ноябре: одной из возможностей для российской индустрии станет участие в секции The Co-Production Market. Ежегодно в рамках этой секции отобранные проекты могут претендовать на финансовую и креативную поддержку со стороны индийских и международных продюсеров, дистрибьюторов, сейлз-агентов и инвесторов. Основное требование к проектам, претендующим на поддержку в контексте данного рынка, – темы, связанные с Южной Азией. Есть желание развивать копродукцию и у Ирана: недавно состоялся визит их официальной делегации в Минкультуры России, в ходе которого обсуждалось сотрудничество в сфере кинематографии, в том числе и совместное кинопроизводство.

Вообще изменились ли как-то ценности «Роскино» после 24 февраля?

Ценности компании определяются ее исторической миссией. Компания «Роскино» – правопреемница «Совэкспортфильма» с почти 100-летней историей. И на протяжении почти целого столетия главной задачей нашей организации являлось продвижение российского контента на зарубежные рынки, развитие международных культурных связей посредством кинематографа, а также знакомство российских зрителей с иностранным кино. Эти задачи остаются актуальными и сейчас. Мы, как и прежде, видим своей задачей повышение прозрачности российской индустрии, развитие копродукции. Изменилась только география – мы сменили вектор на макрорегионы Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки.

В этом году обсуждалась идея провести Key Buyers Event в очном формате в Дубае. Есть ли у вас четкое понимание, какой пул компаний «Роскино» может привезти туда?

Дубай был одной из площадок, которые мы рассматривали для Key Buyers Event, но это не финальное решение. Мы продолжаем прорабатывать различные варианты, форматы и площадки проведения четвертого Key Buyers Event, в том числе рассматриваем и Москву. Также прорабатываем разные даты. Скорее всего рынок состоится в 2023 году. Мы хотим сделать это мероприятие максимально эффективным для всех участников. Соответственно, необходимо очень тщательно его подготовить.

Что сейчас происходит с сайтом RCW, который пресса нарекла «российским IMDb»?

Сайт в процессе постоянного развития, там формируется база российской индустрии. Российские участники сами могут создавать свои профили, размещать и обновлять свой контент. Уже создано почти 400 презентационных аккаунтов компаний-производителей, профессионалов индустрии, режиссеров, актеров. Мы приглашаем представителей российской киноиндустрии присоединиться к этому сайту, регистрироваться, размещать свои проекты. Напомню, что сайт направлен на профессиональную международную аудиторию, и презентация ваших проектов на сайте – еще одна возможность заявить о себе на международном рынке. Основная задача для нас сейчас – это продвижение ресурса как среди зарубежной профессиональной аудитории, так и среди российских участников. При этом если раньше основной целевой аудиторией сайта для нас были Европа и США, то сейчас фокус сместился в сторону азиатской, ближневосточной и латиноамериканской индустрии, как и вся наша международная деятельность. Соответственно, мы разрабатываем новые подходы в продвижении российской индустрии на этом ресурсе с учетом специфики новых рынков. Отмечу, что после интеграции информации о сайте в материалы Кинорынков есть интерес со стороны Ближнего Востока, Вьетнама, представители этих стран заходят на сайт, смотрят контент.

Какие в целом у «Роскино» планы и ожидания на 2022 год?

Если говорить о планах по мероприятиям до конца года, то в сегменте B2B мы планируем участие российской индустрии на зонтичном стенде Russian Content Worldwide на рынке контента в Индии (Film Bazaar) в ноябре. Важно отметить, что Film Bazaar также готов принимать заявки от российских продюсеров в секцию копродукции Co-Production Market. Кроме того, мы прорабатываем вопрос участия в Дубайском международном рынке контента DICM в ноябре, ведем переговоры с рядом азиатских рынков, планируем большую программу участия в Ташкентском кинофестивале и приуроченных к нему Днях кино стран ШОС в Узбекистане в сентябре. Будет организована деловая программа, в том числе и по теме копродукции со странами СНГ, также в рамках фестиваля пройдут Дни российского кино.

В сегменте B2C в ближайшее время Дни российского кино пройдут также в Армении в очном формате. Прорабатывается возможность проведения Russian Film Festival в Мексике, Индии, ОАЭ, Бахрейне, Китае, Таиланде, Испании, Сербии и других странах. Будут продолжены и наши образовательные инициативы под брендом Roskino Academy. Одно из главных ожиданий – несмотря ни на что, международная коммуникация будет укрепляться, и мы сможем эффективно представлять российский контент на новых площадках. Надеемся воплотить все те проекты, которые мы наметили до конца года. При этом мы уже работаем над масштабными инициативами следующего года, о которых расскажем чуть позднее.