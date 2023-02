Дмитрий Соловов: «Люди больше верят людям, поэтому «сарафанное радио» – лучший рекламный инструмент»

В продолжение серии интервью с представителями рекламных агентств, специализирующихся на маркетинге кино, мы пообщались с главой компании LOOK Дмитрием Солововым.

Компания Дмитрия Соловова сотрудничала с ведущими прокатчиками на рынке и работала над продвижением таких кассовых проектов, как ЧЕБУРАШКА, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, КОРОЛЬ ЛЕВ, Т-34, МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, САЛЮТ-7. Он рассказал БК об опыте компании, специфике работы над продвижением российского кино и текущем состоянии рынка рекламы.

Расскажите, пожалуйста, об агентстве LOOK. Чем вы занимаетесь?

LOOK – рекламное агентство полного цикла, основанное в 2011 году. Основным профилем компании всегда было продвижение российских и зарубежных кинопроектов. Изначально я занимался кино, участвовал в съемках полнометражных художественных фильмов и сериалов. Впоследствии работал в кинопрокате. Тогда мне пришла идея основать компанию, которая функционировала бы по принципам классического рекламного агентства, но была бы адаптирована под кинопроекты.

Если коротко, то LOOK – кинематографическое бутик-агентство. С момента его основания мы работали с такими компаниями, как «Централ Партнершип», «Каро Фильм Менеджмент», Disney, Sony Pictures, «Вольга», «Наше кино», «Белые ночи», «НМГ Кинопрокат», Yellow, Black and White, All Media, Bazelevs, а также со Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова, «Дирекцией кино», Первым каналом, ВГТРК, ТВ-3, ТНТ, МУЗ-ТВ, Dolby, IMAX и многими другими.

Что вы делали для компаний Disney, Sony Pictures, «Централ Партнершип»?

С «Централ Партнершип» мы сотрудничаем более десяти лет. Мы предоставляем компании разнообразные услуги, начиная с разработки постеров и заканчивая продвижением фильмов в онлайн-среде. Одним из таких знаковых проектов стала картина ВЫЗОВ. Для этого кейса работали два наших подразделения одновременно в двух точках мира. Одна команда отправилась в Барселону на CineEurope, чтобы построить стенд для презентации проекта на форуме, а другая – на космодром Байконур, чтобы обеспечить помощь в организации наблюдательной зоны в день запуска космического корабля для гостей и партнеров «Централ Партнершип» – Первого канала и Yellow Black and White.

С Sony Pictures у нас были слаженные и давние партнерские отношения. Мы разрабатывали постеры, BTL-активации и даже строили стенды на выставках – например, для ВТОРЖЕНИЯ на Comic Con Russia.

Также участвовали в организации премьер, последней из которых стала фантастическая премьера фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в киноцентре «Октябрь». С Disney мы в основном работали в блоке event-проектов. Разрабатывали и организовывалитакие премьеры, как ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР, ВОСХОД, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, МАЛИФИСЕНТА:ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. Нам даже удалось приложить руку к премьере ЭНКАНТО в концертном зале «Зарядье».

Мы особенно благодарны команде Disney за регулярное использование нашего сервиса электронных приглашений LOOK.Pass и очень качественную обратную связь. К маркетингу картин мы подходим комплексно или блочно – можем как вести проект целиком, так и выполнять конкретную задачу. Чаще всего речь идет о работах, связанных с креативом, диджиталом и спецпроектами, то есть мы придумываем нестандартные пути для продвижения продукта, а также разрабатываем и печатаем материалы – постеры, трейлеры, полиграфию для кинотеатров, стандартные и нестандартные конструкции для площадок. Агентство проводит event-мероприятия – премьеры, спецпоказы, блогерские активности.

Задача любого маркетинга – сделать релиз максимально событийным. Какие кейсы вашей компании вспоминаются в первую очередь в этом смысле?

Нам удалось принять участие в рекламной кампании таких выдающихся проектов, как ЛЕГЕНДА No 17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, Т-34, ВИКИНГ, ЧЕБУРАШКА. В рамках продвижения ВИКИНГА и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ мы занимались SMM-рекламой: создавали нативный контент для пабликов «ВКонтакте» и Instagram*, мимикрировавший под обычные посты. На нестандартном для размещения рекламы канале мы встраивали в контент упоминание о фильме, говоря с пользователями на понятном им языке. Мы добились рекордных цифр, недостижимых для рекламного контента. К примеру, мемы для ВИКИНГА могли собрать 20 тысяч «лайков».

К Т-34 мы применили нестандартный подход. В фильме речь идет о советском танке Т-34, точно такой же присутствует в игре World of Tanks. В нескольких пабликах, посвященных компьютерной игре, мы провели конкурс: предложили пользователям воссоздать трейлер фильма, используя игровые моменты. Победитель получил приз в виде внутриигровой валюты World of Tanks. Из всего этого мы собрали гейм-трейлер и разместили его во всех сообществах по World of Tanks. Пересечение ДНК фильма и игры позволило привлечь геймеров, которые, возможно, иначе никогда не обратили бы внимание на картину.

Такие активности очень интересны, но наскольконестандартный маркетинг эффективен в продвижении картин?

Зависит от проекта. Если масштаб картины не такой большой, не всегда есть необходимость в подобном продвижении. Это затратная часть, хотя бюджеты специальных активаций могут исчисляться как десятками, так и сотнями тысяч и даже миллионами. Но если есть какая-то целевая аудитория, которую фильм хочет привлечь, а рекламный бюджет ограничен, тогда имеет смысл не использовать классические варианты маркетинга, а сконцентрироваться на конкретном ядре аудитории, найти канал продвижения, где эта аудитория проводит больше всего времени, и выйти к нейнапрямую, используя эти приемы. Тогда вы получаете наилучшее взаимодействие с пользователями и более высокие шансы на то, что они придут в кино, нежели эта аудитория просто увидит трейлер фильма на YouTube или наружную рекламу в городе.

А какие инструменты вообще наиболее эффективны в маркетинге фильмов?

Это также зависит от конкретного проекта. Даже с учетом всех нынешних ограничений в первую очередь наиболее эффективен Интернет. Продвижение там воз можно с минимальными затратами, а эффективность вложенного рубля можно проследить до конкретного действия пользователя – будь то «лайк», репост илипокупка электронного билета. Если речь идет об оригинальном новом проекте, не франшизе и не сиквеле, в первую очередь необходимо познакомить аудиторию с тайтлом и выстроить знание о продукте. На первый план выходит задача получить максимальный охват за минимальные деньги. В Интернете это удобно сделать, потому что там всегда известно, сколько стоит любое взаимодействие с аудиторией. В случае с радио, наружной или телевизионной рекламой есть определенные ограничения: часть аудитории не смотрит телевизор, кто-то не слушает радио. То есть вы все равно будете получать какую-то выборку аудитории. Вкладывая значительне суммы в эти каналы, с большой долей вероятности вы будете показывать рекламу одним и тем же людям, и у вас не будет возможности убрать это пересечение. Напротив, это легко сделать в диджитале, где можно выбрать количество контактов с конкретным сегментом аудитории. А также есть возможность показывать разную рекламу разным сегментам.

Мужской аудитории демонстрировать трейлер, рассчитанную на сильный пол, женской – на прекрасный; при продвижении мультфильмов родителям показывать один контент, детям – другой. Затем проанализировать просмотры и выбрать наиболее эффективные каналы и креативы. Так как реклама в Интернете мобильна и быстро расширяема, после успешного старта в четверг, если прокатчик понимает, что релиз скорее всего будет собирать и дальше, он может буквально в течение одного дня увеличить бюджет и охват, поскольку спрос на продукт подтвержден. Тем самым можно увеличить кассу в процессе кампании. В остальных каналах продвижения это практически нереально, потому что радиоролики или ТВ-споты требуют длительного согласования и свободного времени в эфирной сетке. В Интернете таких проблем нет. Есть только огромное количество потенциальных зрителей. По статистике, Интернетом сейчас пользуются люди практически всех возрастов. Чем более интересный контент для продвижения вы подготовите, тем с большей охотой его будет воспринимать аудитория.

Вместе с тем в индустрии считается, что если нет телевидения, то рекламная кампания не будет максимально охватной, и аудитория релиза и сборы окажутся не такими высокими, как того хотелось бы. Согласныли вы с этим или доминирование телевидения уже прошло?

Фильмам уровня ЧЕБУРАШКИ и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, безусловно, необходима реклама на телевидении, все еще обеспечивающая охват огромного пласта людей и возможность достаточно дешево и эффективно достучаться до них. Большой плюс телевидения в том, что там демонстрируются видеоматериалы, а кино является аудиовизуальным искусством. То есть видеоматериалы в продвижении фильмов более эффективны, чем просто постер или баннер в Интернете. Но ТВ-реклама очень дорогая в силу того, что за один рекламный ролик в эфирной сетке вы получаете огромный охват аудитории. Тем не менее нельзя сказать, что ТВ-реклама обязана быть в идеальной формуле продвижения. В идеальной формуле необходимо определить комплексную рекламную кампанию и таким образом распределить бюджет между каналами продвижения, чтобы максимально дешево и эффективно получить аудиторию. К примеру, Интернет идеально подходит для поиска сложной публики или зрителей, не смотрящих телевизор. А телевизор идеально подходит для того, чтобы, используя минимальные вложения с точки зрения человеческих ресурсов и разработки материалов, получить как можно больший охват в самый короткий период времени.

Во время кризиса бюджеты на маркетинг сокращаются в первую очередь, прокатчики стараются экономить. С этим сокращением бюджетов на промокампании фильмов какие бы вы рекомендовали использовать инструменты в первую очередь?

С моей точки зрения, нужно вкладывать деньги туда, где средства покажут себя наиболее эффективно, а вы сможете проконтролировать их расход. Если вы точно понимаете, кем является зритель проекта, и обладаете дополнительной информацией (скажем, какого он возраста и какие любит фильмы), то Интернет станет золотой серединой. Вы сможете вложить небольшое количество средств и получить конкретную аудиторию без лишней публики, за которую вы вынуждены платить во всех классических форматах продвижения. Всегда есть шанс, что, сделав классный креатив, нестандартный по своей идее и способный выделить вас на фоне конкурентов, вы получите вирусный охват или превысите запланированные показатели без дополнительной платы, так как контент начнет распространяться сам по себе и привлекать новых зрителей.

После 24 февраля стали недоступны наиболее эффективные инструменты для интернет-маркетинга. Удалось ли найти аналоги?

Как бы нам ни хотелось больше работать с российским продуктом, алгоритмы, заложенные и протестированные во всем мире крупнейшими корпорациями, действительно были очень эффективны и давали по отношению к российским конкурентам наилучший результат в плане вложений. Но рынок так или иначе адаптируется. В запрещенных соцсетях до сих пор остается огромное количество пользователей. И хотя прямая реклама там воспрещена, сохраняется возможность работать с блогерами. Это эффективный канал и, в общем-то, единственный способ выходить легальнов этих социальных сетях.

Пусть и не такие высокие, но похожие показатели можно достичь при использовании российских продуктов. Правда, это требует значительного усилия команды, потому что нужно создавать больше разнообразного и интересного контента. Раньше можно было использовать немного трудового ресурса, определенные бюджеты, запустить кампанию в ныне запрещенной сети и получить достойный охват. Многие считали, что этого достаточно. Согласно нашему подходу, любой выход на рекламном канале можно усилить качественным креативом и хорошим копирайтом – и это приведет к более высоким показателям. На мой взгляд, пришло время для экспериментов, время пробовать новые рекламные активации, спецпроекты, комбинировать рекламные кампании, когда продвижение может стартовать в онлайне, продлиться в офлайне – к примеру, простимулировать аудиторию к взаимодействию в кинотеатре, – и вернуться в онлайн. Такие многоэтапные рекламные кампании могут дать результаты выше, чем мы получили бы через запрещенные сети, но требуют большого человеческого ресурса и новых идей.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про эти многоэтапные рекламные кампании.

Многоэтапные рекламные кампании предполагают комбинацию разных элементов. Например, напечатать стенд для кинотеатров с QR-кодом, ведущим на посадочную страницу, а потом – на чат-бот в Telegram. Зритель отвечает на ряд вопросов в чат-боте, получает доступ к следующему уровню рекламной кампании и соглашается участвовать в конкурсе. В рамках конкурса выполняет какую-то задачу, скажем, на повышение охвата – он должен в своей соцсети разместить материал фильма, трейлер либо ссылку на чат-бот. Таким образом в чат-бот попадает дополнительная аудитория. В день релиза чат-бот напишет всем подписчикам о выходе картины в прокат и пришлет либо эпизод фильма, либо ссылку на покупку электронного билета. Получается комплексная гибридная кампания с использованием канала продвижения в онлайне и в офлайне. Можно сделать множество таких много этапных комбинаций и даже завести их в целую экосистему, подключая радио, телевидение и трейлеринг в кинотеатрах. Система заключается в том, что, используя разные каналы, вы привлекаете аудиторию и взаимодействуете с ней больше, нежели просто сообщаете о выходе фильма. Чаще всего аудитория принимает решение о просмотре картины в кинотеатре непосред ственно в день похода в кино, либо за пару дней, либо в самом кинотеатре. Важно не только качественно провести рекламную кампанию и выстроить знание о фильме среди аудитории, но и в день релиза реакти вировать ее таким образом, чтобы информация о проекте конвертировалась в покупку билета и чтобы вы не проиграли конкуренцию с другими релизами и другими видами досуга.

Что необходимо учитывать при создании постеров для российских фильмов?

За последние три года мы создали около тридцати постеров. Это достаточно интересный процесс, он бывает абсолютно разным и по сложности задач, и по происходящим вокруг событиям. Как правило, прокатная компания или продюсер брифует агентство, мы разрабатываем скетч постера: предлагаем композицию, расположение героев, цветовые и световые схемы. После утверждения скетча мы организовываем фотосессию.

На нее необходимо заложить достаточное количество времени для того, чтобы правильно определить задачу актерам, отработать разные позы, поставить качественный красивый свет. На этапе постпродакшнапостера мы используем технологии 3D-рендеринга и компоузинга, а иногда совмещаем реальных актеров и CGI-персонажей в единый продукт. Очень важно соблюдать все этапы создания постера для того, чтобы получить максимально качественный эффект. Иногда продюсеры или прокатчики в силу определенных обстоятельств могут отказаться от фотосессии, и тогда нам приходится работать с имеющимися материалами, что сильно снижает итоговое качество. На постпродакшне можно сделать все что угодно, но качественная фотосессия дает ощущение особенной правдивости.

Я хотел бы рассказать про создание постера фильма КОНЕК-ГОРБУНОК. Это кейс, когда мы пережили сложности пандемии, проблемы с ключевым актером, успели поработать с двумя прокатными компаниями в России и сделали версию для зарубежного рынка. Мы начали разрабатывать постер в конце 2019 года с компанией «Наше кино». Процесс согласования скетча занял продолжительное время, так как было задействовано множество сторон, принимающих решение. Не менее длительным оказался период реализации – фотосессию приходилось переносить из-за пандемии, событий, произошедших с Михаилом Ефремовым, смены прокатчика фильма, так как картина перешла в пакет компании Sony. Спустя череду событий и перипетий мы все-таки провели фотосессию. Дополнительной сложностью проекта стало то, что одним из главных персонажей был нарисованный в CGI Конек-горбунок.

Самая трудная задача при объединении реального персонажа и нереального – добиться эффекта правдивости, чтобы герои не выглядели разделенными. В итоге постер нам удался, кино заработало в российском прокате более миллиарда рублей – даже в постпандемийный период. Этот опыт помог нам укрепить позиции и с «Нашим кино», и с Sony одновременно. Нам даже предложили сделать зарубежную версию постера, рассчитанного на международные продажи. Если российский постер был с красным фоном, в нем чувствовался русский народный дух, то в зарубежной версии мы сделали акцент на более универсальный и известный в мире сюжет с городом на ките.

Интересный способ продвижения – через мемы и стикеры для мессенджеров. Насколько такие активности эффективны?

Мемы, по сути, являются народной графической формой анекдота. Для многих жизненных ситуаций, продуктов и кино мемы – показатель того, что проект стал частью нашей жизни. Мемы не могут возникать сами по себе, то есть аудиторию нужно к ним готовить. Но мемы – только дополнительный к классическим форматам продвижения материал, который чаще всего помогает найти аудиторию в местах, где недоступны обычные медийные каналы. Так сложилось, что мемы возникли во «ВКонтакте», пользуются там особенной популярностью и даже стали языком этой соцсети. Поэтому для рекламного взаимодействия в пабликах «ВКонтакте» мем – наиболее эффективный инструмент. По нашему опыту, если размещать в тех же самых пабликах постеры или трейлеры фильма, показатели будут в разы ниже. Люди сразу считывают, что это реклама, и даже не смотрят ее. Бывало, мы размещали видеоматериал из фильма в формате видеомема, соединяя видеоконтент с мемом. Такой гибрид также повышал количество показов и просмотров. Мемы –действительно эффективный инструмент, но его невозможно проверить в продажах билетов, а только в количестве просмотров и «лайков». Если число «лайков» и шеров рекламного мема приближается к показателям стандартного контента группы, значит, он нравитсяаудитории паблика и его можно считать эффективным.

Если учесть, что «ВКонтакте» является крупнейшей разрешенной соцсетью, можно ли ожидать усиленияформата продвижения фильмов через мемы?

Да, но тут важно не забывать: чтобы этот контент воспринимался нативно, нужно снизить рекламный градус материала. А прокатчики или продюсеры всегда хотят, чтобы мем максимально доносил информацию о дате фильма и его названии. Правда в том, что мем – это все же добивочный материал. То есть к классической медийной кампании в Интернете, на телевидении и радио, скажем, со дня премьеры фильма запускается серия мемов по самым крупным пабликам «ВКонтакте» и Telegram. Это не будет вызывать отторжения у аудитории, потому что она уже слышала о проекте из разных каналов, знакома с ним и может понять шутку из мема.

ЧЕБУРАШКА стал рекордсменом проката, заработав на данный момент почти 6 миллиардов рублей. Что в рекламной кампании фильма, на ваш взгляд, помогло проекту привлечь столько зрителей?

Рекламная кампания была очень взвешенной и качественно реализованной в плане соблюдения всех сроков и этапов продвижения. Над проектом работала в принципе лучшая не только продюсерская, но и маркетинговая команда на рынке. Для нас было большой честью сотрудничать с этим релизом. Фильм получил достойную роспись в прокате, поэтому у зрителей была возможность пойти и посмотреть кино, выбрав удобные временные слоты. Проект привлекал внимание разнообразием промоматериалов. Яркие живые постеры и классный трейлер очень правильно сообщали информацию о картине, внятно рассказывали, о чем кино. Тизер с правильно расставленными акцентами был опубликован еще летом. После просмотра материалов действительно хотелось познакомиться с героем поближе. Чебурашка – знакомый каждому, народный герой. Это бренд невероятной силы. Думаю, в проекте сошлись все звезды, какие только могли сойтись и все еще сходятся. ЧЕБУРАШКА продолжает шагать по стране и ставить рекорды. Остается пожелать ему достижения отметки в 6 миллиардов рублей.

Расскажите, пожалуйста, что вы делали для ЧЕБУРАШКИ?

Для ЧЕБУРАШКИ мы разрабатывали серию стикеров для «ВКонтакте» в рамках глобального партнерства проекта и соцсети. Также мы делали серию мемов и размещений трейлера.

То есть вы и трейлеры создаете?

Конкретно для ЧЕБУРАШКИ мы только размещали готовый трейлер во «ВКонтакте» и Telegram. Трейлеры наша компания также делает. Вообще, весь спектр наших услуг заключается в том, что мы формируем для проекта стратегию продвижения, выбираем позиционирование, определяем целевую аудиторию, делаем постер и трейлер. При необходимости готовим альтернативные версии промоматериалов для продвижения в Интернете. Реализуем полноценную рекламную кампанию в Интернете, на радио, телевидении и затем анализируем результаты. Также мы обладаем большим опытом в организации премьерных показов и постройки декорационных объектов для премьер.

Вы организовывали премьеры для крупнейших блокбастеров. Но сейчас таких фильмов на рынке немного. Насколько вы готовы заниматься премьерами не таких крупных релизов? О каких бюджетах на продвижение может идти речь?

Это правда, нам удалось набраться опыта еще с 2014 года, когда мы принимали участие в светском открытии кинотеатра «Москва» с фильмом Sony Pictures ЯРОСТЬ. Впоследствии мы еще два года были эксклюзивным агентством кинотеатра, а в 2016-м стали партнером по организации премьер в сети «КАРО», где в главном премьерном кинотеатре страны, в киноцентре «Октябрь», приняли участие в организации более трехсот мероприятий и не планируем на этом останавливаться!

В 2020 году специально для киноиндустрии мы создали LOOK.Pass – сервис, который предоставляет системупо организации и доставке электронных пригласительных билетов для гостей мероприятия. Больше не нужно подписывать пригласительные перед премьерой, не нужно физически развозить билеты по десяткам адресов. А главное, LOOK.Pass дает значительную экономию перед печатным носителем. Сервис также является важным элементом оценки эффективности мероприятия: есть возможность не только оценить, сколько из приглашенных гостей посетили мероприятие, но и как долго они пробыли на нем, сколько прошли чек-пойнтов (вход в кинотеатр, вход в зал, посещение афтепати).

При этом у агентства нет минимального входного чека, от которого мы начинаем заниматься проектами. Наша команда просто любит кино и обладает длительным опытом работы как в маркетинге кино, так и в целом в рекламе. В нашем портфолио есть небольшие проекты, становившиеся неожиданными кассовыми хитами, и проекты, не добивавшиеся успехов в прокате, но успешные среди зрителей на других площадках. Все эти победы мотивируют заниматься любыми проектами вне зависимости от их масштаба.

Приведите, пожалуйста, примеры небольших проектов, становившихся неожиданными кассовыми хитами или зрительскими впоследствии.

Мы провели релизу «Белых ночей», триллеру ИГРЫ ШПИОНОВ, небольшую, но интересную рекламную кампанию. В ее основе событие в офлайне подтягивало за собой последующее распространение в онлайне. Мы организовали премьеру в кинотеатре «Москва» и пригласили блогеров, генерировавших публикации прямо с мероприятия. Учитывая, что кампания не была масштабной по вложениям, полученный результат стал действительно значимым. Комбинация продукта и рекламной кампании позволила проекту заработать в прокате около 50 миллионов рублей. Мы собрали правильную экосистему с точки зрения работы с аудиторией.

Дифференциация каналов помогла нам четко выверять аудиторию. Мы искали зрителей по фильмам-референсам, делали разные варианты креативов и материалов, тестировали их, отсекали слабые и использовали сильные. В режиме реального времени перераспределяли бюджеты внутри каналов продвижения для максимальной эффективности.

Наверняка вы анализировали рынок продвижения фильмов в России. Какие вы видите тут проблемы и возможности сейчас?

Проблема в первую очередь вызвана общим контекстом. Мне кажется, после 24 февраля люди стали думать, что в кинотеатрах больше нет стόящего кино. У зрителей было предубеждение, что все хорошие фильмы снимали только зарубежные голливудские студии. Вообще, на мой взгляд, в последнее время, особенно это усилилось в пандемию, люди предпочитали смотреть в кинотеатрах только блокбастеры и зрелищные экшн-фильмы, в случае которых было очевидно, почему их стоит увидеть на большом экране и с хорошим звуком. Сейчас перед продюсерами, рекламщиками, прокатчиками и кинотеатрами стоит задача создавать действительно качественные продукты и проводить эффективные рекламные кампании, чтобы информировать зрителей о том, что в репертуаре есть много достойных проектов. Напоминать им, что кино – это не только визуальное развлечение и блокбастеры, но и прекрасное время для досуга, возможность провести время с семьей – с детьми или второй половиной. Понятно, что благодаря стримингам есть возможность посмотреть контент дома на больших телевизорах, но той магии, которую дают кинотеатры, дома никогда не получить. Российские кинематографисты очевидно не могли делать релизы такого же масштаба и размера, что делает Голливуд на весь мир, да и емкость отечественного рынка не позволяла окупить подобные вложения. Хотя ситуация с ЧЕБУРАШКОЙ может доказывать обратное. Тем не менее у нас есть очень много качественного авторского кино и арт-мейнстрима, такого как ДОКТОР ЛИЗА, ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, скоро выйдет прекрасный фильм ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА. Эти картины дают нечто большее, чем просто визуальное удовольствие. Они трансформируют зрителя как личность и заставляют совершенно по-иному посмотреть на некоторые вещи и явления. Таких фильмов, мне кажется, у нас никоим образом не отнять, и они будут сниматься и дальше. Но, возможно, теперь люди смогут увидеть их на большом экране. Поэтому публику необходимо информировать, что в прокате есть достойное кино, на него нужно ходить и открывать для себя новые жанры и новых актеров. А мы должны использовать всю свою смекалку и креатив для того, чтобы приводить аудиторию на эти проекты.

Как изменилась киноаудитория в России, по вашим данным, за последние одиннадцать месяцев? Каковы ее запросы сейчас?

Мне кажется, портрет зрителя не то чтобы сильно изменился. С момента пандемии люди на какое-то время забыли о привычке ходить в кино по выходным. Чем дальше отодвигается пандемия, тем больше людей вспоминает о том, что это вид досуга, а не просто большой экран, на котором демонстрируют цветные картинки. Как показал ЧЕБУРАШКА, зрителей в кинотеатрах не стало меньше. Все зависит от выходящего продукта. Конечно, никто не ожидал прошлогоднего развития событий, и поэтому в кинотеатрах произошел большой отток людей и сильная просадка, это был серьезный удар по индустрии после двух лет пандемии. Но, как говорят, от достигнутого дна можно оттолкнуться. Мне кажется, маленький пушистый друг оттолкнул индустрию от дна таким образом, что все вспомнили, что такое кинотеатр, как в него ходят всей семьей, как весело там бывает и насколько конкурентоспособным может быть национальный продукт.

Сталкиваетесь ли вы на рынке с серьезной конкуренцией?

Рынок достаточно закрытый и не очень большой, поэтому конкуренция невысокая. С уходом многих знаковых студий она усилилась. Так как мы всегда больше работали с российскими релизами, то обладаем в этом вопросе значительной экспертизой. Мы умеем работать с отечественными картинами и понимаем их специфику. Думаю, новые конкуренты, ранее работавшие с ушедшими западными компаниями, столкнутся с определенными проблемами, потому что продвигать продукты Marvel, Disney и Sony – достаточно понятная и простая задача. Это проекты, знакомые и горячо любимые аудиторией с детства. Любые рекламные активации от этих брендов публика хорошо воспринимает. А вот в продвижении российских релизов требуется определенное ювелирное искусство.

Как в целом вы оцениваете рынок рекламы сейчас в России? Каковы его перспективы?

На мой взгляд, пришло время для масштабного кросс-маркетинга и кросс-промо. Это тот вид рекламы, когда разные проекты и продукты обмениваются аудиториями для получения взаимной выгоды. Например, ЕЛКИ 10 могли бы сделать совместный проект с Wildberries. На выходе для обеих сторон результаты увеличились бы кратно, потому что два бренда обменялись бы ресурсами и аудиторией и усилили бы друг друга. Мне кажется, несмотря на уход с рынка западных компаний и запрета наиболее эффективных инструментов продвижения, все равно остается классная возможность для коллабораций. Достаточно много российских сервисов, соцсетей, онлайн-школ, производителей различной продукции могут работать с кинорелизами, обмениваться аудиторией и делать совместные проекты. Наше агентство в том числе занимается подобными видами кросс-промо. С учетом сокращения бюджетов и недоступности многих инструментов коллаборации между компаниями будут очень эффективны и в будущем помогут привлечь в кинотеатры новых людей, которые, возможно, давно не ходили или еще не ходилив кино. В свою очередь бренды могут получить имиджевые бонусы и аудиторию фильмов как будущих клиентов. Мы уже занимаемся работой над многими подобными проектами и запланировали в этом году крупные активности в этом направлении. Мы уверены, что текущий год станет годом больших коллабораций и в целом кросс-промоушна для индустрии. В свое время кросс-промо активно занимались зарубежные дистрибьюторы – Disney и Sony. Но могу сказать, что в нашей команде есть, на мой взгляд, опыт и уникальная экспертиза, которая поможет нам достичь похожих целей.

Какие еще вы видите глобальные тенденции в продвижении фильмов?

Последние годы и популярность блогеров показывают, что люди больше верят людям, а не рекламе, поэтому, как бы это ни было странно, «сарафанное радио» – лучший рекламный инструмент. Так что в приоритете окажутся те виды рекламы, которые будут запускать «сарафанное радио» – премьеры, спецпоказы, блогерские и уличные рекламные активации.