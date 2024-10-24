СПбМКФ 2024: Опрос дистрибьюторов по итогам контент-форума
БК пообщался с представителями российских прокатных компаний, чтобы обсудить завершившийся кинорынок
После Санкт-Петербургского международного контент-форума мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались по итогам мероприятия и что они думают по поводу графика релизов ближайших месяцев. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.
Как для вас прошел контент-форум в этом году? Что понравилось и не понравилось на слете? Насколько комфортным для вас было расписание презентаций и деловой программы? Что вы думаете по поводу графика релизов на ближайшие месяцы? Не переполнена ли, по вашим ощущениям, осень и не слишком ли плотная ожидается конкуренция на Новый год?
ДМИТРИЙ БОРТНИКОВ
Директор по рекламе компании «СБ Фильм»
Юбилейная выставка СПбМКФ прошла в рабочем порядке. Наша команда в первый день презентовала пакет фильмов на осень и зиму 2024 года. Мы посещали деловые программы, провели рабочие встречи, а также посмотрели презентации коллег. Идея показывать фильмы в рамках собственных презентаций, наверное, не самая удачная. Если бы проекты были показаны после официальных представлений пакетов, то было бы лучше как для дистрибьюторов, так и для кинотеатров. Стоит обсудить и расширение количества дней проведения выставки, чтобы всем участникам было удобно и все смогли бы презентовать то количество проектов, которое позволило бы кинотеатрам больше проникнуться и понять все то, что готовится дистрибьюторами и продюсерами к прокату.
Удивило и порадовало то, что контент-форум продолжает расширяться и развиваться. Каждый год появляются интересные предложения от организаторов для прокатчиков и продюсеров, границы рынка постоянно растут. Например, в этом году «Кино Экспо» посетили китайские кинематографисты.
Деловые сессии нужно начинать чуть позже, чтобы гостям выставки было комфортно добираться и они успевали на все заявленные организаторами мероприятия. И надо проводить часть мероприятий между презентациями, так как хочется охватить все, а это не получается, потому что часть программ проходит параллельно. Презентации шли в штатном порядке, что позволило распределить все задачи по дню. И спасибо коллегам, что верили в собравшихся и не забирали телефоны и ноутбуки.
Качество презентаций на контент-форуме с каждым годом продолжает расти. Они удивляют индивидуальным подходом и разнообразием в подаче.
Три картины за четыре дня – вполне комфортный формат, учитывая, какое количество других мероприятий шло параллельно.
Релизов до конца года ожидается очень много. Все дистрибьюторы, как и показчики, выдохнули после непростого для проката лета. Поэтому каждую неделю будут выходить проекты для самой широкой аудитории. Тенденция этого года – как можно раньше запустить фильмы о праздновании Нового года. Тяжелая во всех смыслах ситуация еще и потому, что дистрибьюторам приходится расписывать свои проекты параллельно серому прокату, который сильно влияет на выбор кинотеатров в тот или иной уикенд. Также нас традиционно ждут сказки, взрослые истории с главных фестивалей мира, будет много комедий и хорроров – самые ходовые жанры, стабильно приводящие зрителей в кинотеатры.
19 декабря выйдут новые ЕЛКИ и современная версия ДОМОВЕНКА КУЗИ, которые, несомненно, попытаются задержаться в кинотеатрах подольше. Без темных лошадок Новый год тоже не обойдется. Пока сложно предсказать, как зрители отреагируют на ПОСЛЕДНЕГО РОНИНА, комедию ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ и мюзикл БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА. Очень интересно будет посмотреть, как все эти релизы проявят себя.
ИЯ ЛЕБЕДЕВА
Генеральный директор компании «КарроПрокат»
Как всегда, контент-форум в Санкт-Петербурге прошел плотно, продуктивно, вдохновляюще. Мы довольны реакцией партнеров на нашу презентацию, благодарим всех, кто пришел и делился позже мнениями. В целом видны тенденции ближайшего времени, радует, что количество потенциальных кассовых хитов растет. Общая картина релизов на предстоящий период выглядит с точки зрения кассы достаточно оптимистично.
Расписание презентаций и деловой программы было достаточно удобным, но все же я считаю, что между показом фильма и самой презентацией не мешало бы делать перерыв для еще большего комфорта (смеется). Качество проекции и звука было достаточным, какие-то незначительные нюансы есть всегда, но мы стараемся решать их оперативно и совместно. Спасибо всей команде «Кино Экспо» за работу, еще раз поздравляю с юбилеем и желаю следующих плодотворных 25 лет Диме и Яне!
А когда график релизов был иным? (Смеется.) Мы на своем опыте испытали все «прелести» других сезонов с точки зрения зрительской посещаемости. Поэтому могу понять коллег, которым хочется максимально себя обезопасить, выходя в периоды, когда зритель предпочитает кинотеатр даче и отпускам. Но это не означает, что нельзя раскачать в достаточной степени другие времена года. Всему голова всегда контент и история – вне зависимости от сезона. Поэтому и мы, и, я уверена, коллеги-дистрибьюторы будем стараться постепенно распределять свои ресурсы и проекты на весь год, и сезонность станет постепенно выравниваться. Что касается Нового года, то ощущение, что «битва» выглядит как никогда суровой, но нам так кажется ежегодно, а потом все как-то так или иначе устраивается. Пожелаем всем нам удачи! (Смеется.)
ДАРЬЯ РЯЗАНЦЕВА
Директор по кинопрокату компании Russian World Vision
Контент-форум прошел плодотворно, мы провели презентацию своих проектов на конец 2024-го и начало 2025 года и остались довольны реакцией. Приятно, что все больше участников рынка посещают наши презентации, и я думаю, их качество растет с каждым рынком.
Расписание было вполне комфортным: оставалось достаточно времени на общение и перерывы между презентациями. Это важно, чтобы немного отдохнуть от контента и более сфокусированно воспринимать следующую порцию (смеется).
В целом есть ощущение перегруза по российским фильмам, довольно отчетливо видна нехватка зарубежного контента. Достаточно много пересечений по актерам во многих российских фильмах – из-за этого маловато проектов выделяются и запоминаются своей аутентичностью.
Я общалась с представителями кинотеатров, узнавала, нуждаются ли они по-прежнему в зарубежной продукции, и ответ был однозначным: нуждаются и остро. Сейчас очевиден крен индустрии в сторону локального продукта, но зритель, да и мы как участники рынка отмечаем тоску по качественному зарубежному кино. Мы со своей стороны стараемся закупать такого рода проекты, хотя с каждым годом это становится все сложнее ввиду роста цен и сложностей с платежами.
Если говорить про «новогоднюю битву», то, опять же, как по мне – не хватает знаковых зарубежных фильмов для широкого зрителя и делается чрезмерный акцент на семейном кино. Понятно, что именно оно приводит максимальное количество зрителей в кинотеатры в этот период, но такое ощущение, что целый сегмент аудитории просто изгоняется из кинотеатров отсутствием подходящего для него предложения. Это печалит.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР
Генеральный директор кинокомпании «Пионер»
Мы присоединились к программе контент-форума буквально в последний момент, за что отдельно хотим поблагодарить команду организаторов форума. Рынок прошел, как обычно, бодро и динамично, программа была очень удобна с точки зрения небольших перерывов между мероприятиями и их насыщенностью.
Безусловно, кажется, что довольно тяжело воспринимать многочасовые презентации подряд, но это в любом случае лучше, чем разрозненные мероприятия. Мы, конечно, до сих пор мечтаем, чтобы форум проходил в центре города, но понимаем, что такого вместительного зала, как в «Экспофоруме», больше нигде нет.
Рынок переполнен, и конкуренция остается высочайшей. Но мы по-прежнему верим, что при грамотной работе каждый фильм может найти своего зрителя. А Новый год, как и всегда, насыщен, интересен, и мы надеемся, что коллеги из кинотеатров останутся довольны результатами «битвы».
АННА БОЧАРОВА
Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»
Контент-форум прошел продуктивно, потому что хорошо организованные индустриальные мероприятия дают возможность как обсудить с коллегами вопросы, касающиеся интересов твоей компании, так и обменяться опытом, мнениями и выявить тренды сезона. Презентации и деловая программа, к сожалению, накладывались друг на друга в расписании, и приходилось жертвовать по очереди чем-то одним в пользу другого. В следующем году, в идеале, хотелось бы развести мероприятия, чтобы было комфортно их посещать целиком.
С точки зрения технического обеспечения вопросов совершенно нет, большое спасибо Полине за решение всех проблем.
Осень получилась очень насыщенная и по жанрам, и по количеству релизов на еженедельную стартовую дату. Мы уже переносим свои фильмы, чтобы не попадать в воронку размытия бокс-офиса.
МАРИНА БОДЯГИНА
Директор по кинотеатральному прокату компании «НМГ Кинопрокат»
Контент-форум в Санкт-Петербурге еще раз доказал свой статус главного форума такого формата в киноиндустрии и, как всегда, прошел на очень высоком уровне благодаря как насыщенной грамотной программе, так и наиболее приспособленной для этого площадке. Некую торжественность мероприятию придала юбилейная дата, поэтому и настроение было особое, и презентации прошли прекрасно.
Что касается графика релизов, то вряд ли тут есть чему удивляться – так происходит из года в год. Если продюсеры/дистрибьюторы ставят свои фильмы на ту или иную дату, значит, они считают, что потенциальные сборы оправдывают риск высокой конкуренции.
Фото: Freepilk, личный архив спикеров