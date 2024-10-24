СПбМКФ 2024: Опрос дистрибьюторов по итогам контент-форума

ДМИТРИЙ БОРТНИКОВ

Директор по рекламе компании «СБ Фильм»

Юбилейная выставка СПбМКФ прошла в рабочем порядке. Наша команда в первый день презентовала пакет фильмов на осень и зиму 2024 года. Мы посещали деловые программы, провели рабочие встречи, а также посмотрели презентации коллег. Идея показывать фильмы в рамках собственных презентаций, наверное, не самая удачная. Если бы проекты были показаны после официальных представлений пакетов, то было бы лучше как для дистрибьюторов, так и для кинотеатров. Стоит обсудить и расширение количества дней проведения выставки, чтобы всем участникам было удобно и все смогли бы презентовать то количество проектов, которое позволило бы кинотеатрам больше проникнуться и понять все то, что готовится дистрибьюторами и продюсерами к прокату.

Удивило и порадовало то, что контент-форум продолжает расширяться и развиваться. Каждый год появляются интересные предложения от организаторов для прокатчиков и продюсеров, границы рынка постоянно растут. Например, в этом году «Кино Экспо» посетили китайские кинематографисты.

Деловые сессии нужно начинать чуть позже, чтобы гостям выставки было комфортно добираться и они успевали на все заявленные организаторами мероприятия. И надо проводить часть мероприятий между презентациями, так как хочется охватить все, а это не получается, потому что часть программ проходит параллельно. Презентации шли в штатном порядке, что позволило распределить все задачи по дню. И спасибо коллегам, что верили в собравшихся и не забирали телефоны и ноутбуки.

Качество презентаций на контент-форуме с каждым годом продолжает расти. Они удивляют индивидуальным подходом и разнообразием в подаче.

Три картины за четыре дня – вполне комфортный формат, учитывая, какое количество других мероприятий шло параллельно.

Релизов до конца года ожидается очень много. Все дистрибьюторы, как и показчики, выдохнули после непростого для проката лета. Поэтому каждую неделю будут выходить проекты для самой широкой аудитории. Тенденция этого года – как можно раньше запустить фильмы о праздновании Нового года. Тяжелая во всех смыслах ситуация еще и потому, что дистрибьюторам приходится расписывать свои проекты параллельно серому прокату, который сильно влияет на выбор кинотеатров в тот или иной уикенд. Также нас традиционно ждут сказки, взрослые истории с главных фестивалей мира, будет много комедий и хорроров – самые ходовые жанры, стабильно приводящие зрителей в кинотеатры.

19 декабря выйдут новые ЕЛКИ и современная версия ДОМОВЕНКА КУЗИ, которые, несомненно, попытаются задержаться в кинотеатрах подольше. Без темных лошадок Новый год тоже не обойдется. Пока сложно предсказать, как зрители отреагируют на ПОСЛЕДНЕГО РОНИНА, комедию ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ и мюзикл БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА. Очень интересно будет посмотреть, как все эти релизы проявят себя.