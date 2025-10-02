СПбМКФ 2025: Опрос дистрибьюторов по итогам контент-форума

ЮЛИЯ ФАТЕЕВА

Коммерческий директор Capella Film

Для нас этот рынок был особенным и очень важным. В этом году наша компания отмечает свой первый серьезный юбилей – десять лет. Это и волнительно, и трепетно одновременно. В рамках своей презентации мы сфокусировались только на ближайших проектах, сознательно решив на каждом рабочем мероприятии давать информацию дозированно, что лучше запоминается, на наш взгляд. Мы представили пять картин из нашего пакета. Мелодраму о закулисье Недели моды в Париже с обворожительной Анджелиной Джоли и покорителем женских сердец Луи Гаррелем КУТЮР, выходящую 26 февраля. Продолжение молодежного приключенческого фэнтези, ДЕТИ ЛЕСА 2, заявленное на 29 января. Семейную комедию МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ в лучших традициях фильма ОДИН ДОМА, которая появится на больших экранах 4 декабря. Анимационную комедию ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА в стиле ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА, ее релиз запланирован на начало первых школьных каникул, 2 октября. Черную комедию ЭДДИНГТОН от студии А24 со звездами первой величины Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Эммой Стоун, Остином Батлером, Люком Граймсом, выходящую 16 октября. Не побоюсь критики в свой адрес, но я считаю этот фильм самым крутым из всех работ Ари Астера.

Помимо презентации, в рамках контент-форума мы с удовольствием вернулись к уже забытой, кажется, практике делового времяпрепровождения в рабочем пространстве. На протяжении всей выставки для наших партнеров и коллег работала лаунж-зона Capella Film. Нам удалось создать не только плодотворную площадку для укрепления бизнес-взаимодействия с партнерами, но и центр притяжения для всех гостей контентфорума. Конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить команду организаторов и лично Дмитрия Казуто и Яну Назарову за то, что предоставили такую возможность, за помощь в реализации самых смелых идей. В этом году, на наш взгляд, многие экспоненты и участники форума старались создать яркую атмосферу – через стенды и на презентациях. Настоящий большой праздник индустрии кино!

Очень приятно наблюдать, как наш рынок аккумулирует свой собственный, сильный отечественный продукт. Его много в пакете практически у каждого дистрибьютора, и каждый из наших коллег вкладывается на самом высоком уровне, проявляя нестандартный подход и высокий уровень профессионализма в продвижении проектов.

Вопрос о том, что сегодня способно привести зрителя в кинотеатр, вызывает бурные дискуссии. Сейчас, на мой взгляд, период некоего тестирования зрительских предпочтений. Очевидно, что именно фильмы, стремящиеся к оригинальности, экспериментирующие с формой и содержанием, предлагающие свежий взгляд на привычные вещи или просто визуально впечатляющие и эмоционально резонирующие, но при этом не уходящие в какой-то андеграунд, однозначно не останутся незамеченными киноходящей аудиторией. В условиях пресыщенности зрителя, когда он уже видел множество вариаций на знакомые темы, проекты, предлагающие что-то, что отличается от привычных жанровых клише, зачастую вызывают повышенный интерес. Из таких оригинальных и резонирующих фильмов нашей компании я хотела бы обратить внимание на ЭДДИНГТОНА и КУТЮР. Эти картины способны удивить.

В текущих условиях нашего рынка, где важны новизна, оригинальность и потенциал для широкого резонанса, такие проекты, как условный МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (к слову, я не отношу его к арт-мейнстриму), действительно могут выглядеть уж точно не менее привлекательно и перспективно, чем более привычный независимый жанровый контент. Они предлагают свежий взгляд, способны и привлечь широкую аудиторию, и стать предметом активного обсуждения. Однако это не означает, что жанровый контент теряет свою ценность. Он по-прежнему важен для своей аудитории и может быть успешным при правильном подходе. Скорее всего будущее за гармоничным сосуществованием, где каждый найдет своего зрителя.

То, что на отечественном рынке есть обширное предложение семейного контента – замечательно. Потому как на зарубежных закупочных рынках дела пока обстоят совсем иначе. В любом случае это больше к вопросу искусства слышать и слушать друг друга, коллег и партнеров, грамотно разводить эти проекты. Также немаловажно, чтобы в этот момент кинотеатры не теряли и другие сегменты киноходящей аудитории, а для этого нужен разножанровый подход как в пакетах прокатчиков, так и в росписи кинотеатров. В противном случае вернуть несемейную аудиторию, например, после новогодних праздников будет непросто.