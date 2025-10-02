СПбМКФ 2025: Опрос дистрибьюторов по итогам контент-форума
БК пообщался с представителями российских прокатных компаний, чтобы обсудить завершившийся кинорынок
После Санкт-Петербургского международного контент-форума мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались по итогам мероприятия, какие тенденции они видят на рынке и как оценивают жанровое разнообразие проектов. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.
Как для вас прошел контент-форум в этом году?
Какие тенденции в презентациях коллег и в целом на рынке привлекли ваше внимание? Согласны ли вы с тем, что арт-мейнстримные проекты сегодня более привлекательны, чем привычный независимый жанровый контент?
По представлениям проектов могло сложиться впечатление, что условный МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ более перспективен в текущих условиях, чем, например, ВОРОН, СКАЛОЛАЗ или В ХИЩНЫХ ЗЕМЛЯХ?
Как вы оцениваете доминирование семейного контента в предложении большинства дистрибьюторов? Как это отразится в дальнейшем на спросе? Ощущалась ли для вас нехватка других жанровых направлений?
ЮЛИЯ ФАТЕЕВА
Коммерческий директор Capella Film
Для нас этот рынок был особенным и очень важным. В этом году наша компания отмечает свой первый серьезный юбилей – десять лет. Это и волнительно, и трепетно одновременно. В рамках своей презентации мы сфокусировались только на ближайших проектах, сознательно решив на каждом рабочем мероприятии давать информацию дозированно, что лучше запоминается, на наш взгляд. Мы представили пять картин из нашего пакета. Мелодраму о закулисье Недели моды в Париже с обворожительной Анджелиной Джоли и покорителем женских сердец Луи Гаррелем КУТЮР, выходящую 26 февраля. Продолжение молодежного приключенческого фэнтези, ДЕТИ ЛЕСА 2, заявленное на 29 января. Семейную комедию МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ в лучших традициях фильма ОДИН ДОМА, которая появится на больших экранах 4 декабря. Анимационную комедию ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА в стиле ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА, ее релиз запланирован на начало первых школьных каникул, 2 октября. Черную комедию ЭДДИНГТОН от студии А24 со звездами первой величины Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Эммой Стоун, Остином Батлером, Люком Граймсом, выходящую 16 октября. Не побоюсь критики в свой адрес, но я считаю этот фильм самым крутым из всех работ Ари Астера.
Помимо презентации, в рамках контент-форума мы с удовольствием вернулись к уже забытой, кажется, практике делового времяпрепровождения в рабочем пространстве. На протяжении всей выставки для наших партнеров и коллег работала лаунж-зона Capella Film. Нам удалось создать не только плодотворную площадку для укрепления бизнес-взаимодействия с партнерами, но и центр притяжения для всех гостей контентфорума. Конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить команду организаторов и лично Дмитрия Казуто и Яну Назарову за то, что предоставили такую возможность, за помощь в реализации самых смелых идей. В этом году, на наш взгляд, многие экспоненты и участники форума старались создать яркую атмосферу – через стенды и на презентациях. Настоящий большой праздник индустрии кино!
Очень приятно наблюдать, как наш рынок аккумулирует свой собственный, сильный отечественный продукт. Его много в пакете практически у каждого дистрибьютора, и каждый из наших коллег вкладывается на самом высоком уровне, проявляя нестандартный подход и высокий уровень профессионализма в продвижении проектов.
Вопрос о том, что сегодня способно привести зрителя в кинотеатр, вызывает бурные дискуссии. Сейчас, на мой взгляд, период некоего тестирования зрительских предпочтений. Очевидно, что именно фильмы, стремящиеся к оригинальности, экспериментирующие с формой и содержанием, предлагающие свежий взгляд на привычные вещи или просто визуально впечатляющие и эмоционально резонирующие, но при этом не уходящие в какой-то андеграунд, однозначно не останутся незамеченными киноходящей аудиторией. В условиях пресыщенности зрителя, когда он уже видел множество вариаций на знакомые темы, проекты, предлагающие что-то, что отличается от привычных жанровых клише, зачастую вызывают повышенный интерес. Из таких оригинальных и резонирующих фильмов нашей компании я хотела бы обратить внимание на ЭДДИНГТОНА и КУТЮР. Эти картины способны удивить.
В текущих условиях нашего рынка, где важны новизна, оригинальность и потенциал для широкого резонанса, такие проекты, как условный МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (к слову, я не отношу его к арт-мейнстриму), действительно могут выглядеть уж точно не менее привлекательно и перспективно, чем более привычный независимый жанровый контент. Они предлагают свежий взгляд, способны и привлечь широкую аудиторию, и стать предметом активного обсуждения. Однако это не означает, что жанровый контент теряет свою ценность. Он по-прежнему важен для своей аудитории и может быть успешным при правильном подходе. Скорее всего будущее за гармоничным сосуществованием, где каждый найдет своего зрителя.
То, что на отечественном рынке есть обширное предложение семейного контента – замечательно. Потому как на зарубежных закупочных рынках дела пока обстоят совсем иначе. В любом случае это больше к вопросу искусства слышать и слушать друг друга, коллег и партнеров, грамотно разводить эти проекты. Также немаловажно, чтобы в этот момент кинотеатры не теряли и другие сегменты киноходящей аудитории, а для этого нужен разножанровый подход как в пакетах прокатчиков, так и в росписи кинотеатров. В противном случае вернуть несемейную аудиторию, например, после новогодних праздников будет непросто.
ДМИТРИЙ БОРТНИКОВ
Директор по рекламе компании «СБ Фильм»
Для нашей компании Санкт-Петербургский международный контент-форум начался 8 сентября (в нулевой день). Совместно с форумом и его руководителями Дмитрием Казуто и Яной Назаровой мы провели в кинотеатре «Аврора» специальный показ фильмасобытия ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ для глухих и слабослышащих зрителей. Картину со сцены представил режиссер Андрей Зайцев, а специальные ролики для гостей записали звезды фильма – Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. После просмотра мы получили много положительных отзывов.
В первый день контент-форума мы провели презентацию пакета проектов «СБ Фильм» осени и зимы 2025 года. Нам удалось сделать динамичное и интересное мероприятие. Создатели проекта ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ привезли из Калининграда главную героиню картины Инну Новикову, которая открыла презентацию и исполнила перед собравшимися яркий и запоминающийся танец из фильма. Саму картину представила режиссер Яна Недзвецкая. Во время презентации мы провели квиз – собравшиеся отвечали на вопросы и получали за это вкусные подарки. Считаем, что эксперимент удался. Актер театра и кино Дмитрий Блажко представил народную комедию РОМАН С ТОГО СВЕТА. Мы очень рады, что главным событием вечера стала премьера фильма ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ для участников и гостей форума. Картину представила съемочная группа, включая Александра Адабашьяна. Контент-форум прошел, как всегда, продуктивно, было проведено множество встреч с представителями кинотеатров и коллегами по прокату. Не могу не отметить особое отношение и поддержку со стороны организаторов мероприятия и хотел бы выразить огромную благодарность компании Prodigi за техническую поддержку. Деловая программа форума традиционно получилась интересной и актуальной.
На рынке сегодня представлено очень много сказок и их переосмыслений. Популярно становится контрпрограммирование, когда на дате выходят не только семейные, детские истории, но и картины для взрослой, думающей аудитории. В прокате ожидается много народных комедий и авторского, фестивального кино. Продолжится тенденция поддержки летнего кинопроката, что постепенно дает плоды и зрители не сразу, но возвращаются в кинотеатры. Дистрибьюторы работают над тем, чтобы важный зарубежный контент выходил в кино, как звездные истории, так и жанровые проекты, и продолжаются всевозможные коллаборации с онлайн-платформами по выпуску ожидаемых зрителями картин. Постепенно меняется и отношение к хоррорам, теперь выпускается не все, что появляется на рынке, а чаще всего – важные истории с хорошей фестивальной судьбой и посланиями для зрителей, ведущие с ними диалог.
Насчет привлекательности арт-мейнстрима соглашусь, но, опять же, все зависит от контента. Фильмы с Тимоти Шаламе, Остином Батлером, Полом Мескалем, Барри Кеоганом сегодня на рынке достаточно популярны. Про них говорят, они активно участвуют в фестивалях, в наградном сезоне, с актерами выходит множество фотосессий и интервью. Потенциальные зрители постоянно попадают в инфопоток о звездах, им легко обратить внимание на эти проекты. То есть звезды хоть и не всегда, но работают лучше, чем сюжет или переработка старых/классических историй. Опять же, самый свежий пример – ВЫХОД 8, который смог привлечь аудиторию, обычно не ходящую в кино, что привело к большим сборам в прокате. При этом в картине есть игровая составляющая и нет звезд.
Семейного контента действительно много. Но каждый дистрибьютор подает его по-разному. Да, иногда проекты повторяются или кажется, что сценаристы писали это все в одной комнате. Поэтому все это приведет к тому, что киноходящая аудитория будет максимально тщательно выбирать проекты. Жанровых же направлений всегда не хватает. И очень бы хотелось, чтобы картины уровня МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ появлялись чаще, чтобы у зрителей росло желание ходить в кинотеатры и пересматривать такие проекты именно в кино.
ВЕРА ФЕТИЩЕВА
Заместитель генерального директора компании Arna Media
В этом году прослеживается тенденция на яркие заметные проекты. Самые интересные, на мой взгляд, фильмы заявили компании «Вольга» и «Атмосфера Кино». У коллег сбалансированные пакеты: есть и отечественный, и зарубежный контент. В рамках презентации «Атмосферы Кино» были представлены наши совместные с партнером релизы – КРИПЕР от Осгуда Перкинса (СОБИРАТЕЛЬ ДУШ), ПОЙМАТЬ МОНСТРА с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер от студии Lionsgate, который мы выпустим в рамках контрпрограмминга ближе к Новому году, ДОБРЫЙ ДОКТОР, где главные роли сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Индустрия высоко оценила проект, уже 8 января он выйдет во всех кинотеатрах страны. Эксклюзивный фрагмент фильма НЕСКРОМНЫЕ вызвал шквал оваций в зале, и нам жаль, что на данный момент не удалось получить прокатное удостоверение – у картины был большой потенциал.
Также с «Атмосферой Кино» мы объявили большую новость о выпуске очередной части известной франшизы, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ, которую представим в ноябре 2026 года. Вообще общий уровень презентаций прокатчиков растет с каждым годом, коллеги стараются удивлять, не только подготавливают эксклюзивные материалы, но и уделяют внимание визуальной составляющей. Пользуясь случаем, хочу поздравить Capella Film с юбилеем, десятилетием компании, и пожелать ей развития и ярких интересных релизов. Их оригинальная брендированная лаунж-зона в этом году также порадовала многих партнеров на контент-форуме.
Я считаю, любое перенасыщение жанровым контентом для рынка – это всегда риски. Это мы могли наблюдать в ситуации с хоррорами. Когда их по четыре-пять на одной дате, зритель просто рассеивает свое внимание. И поэтому сейчас лучше всех работают хорроры, которые значительно выделяются среди других проектов, обладая ярким и необычным концептом. Например, СУБСТАНЦИЯ, ОДНО ЦЕЛОЕ, УЖАСАЮЩИЙ, ВЫХОД 8, ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА. По сборам я вижу, что зритель стал очень избирательным, и если проект выделяется на фоне конкурентов, у него есть преимущество и за счет этого он может сработать лучше других.
Яркие арт-мейнстримные проекты всегда показывали хорошие результаты на фоне стандартного предложения. Зрителю необходимо жанровое разнообразие – это тот ингредиент, который способен заставить людей приходить в кинотеатр, а не смотреть фильмы дома. Я думаю, большим потенциалом обладает и новая картина МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ с Тимоти Шаламе – у нас в стране любят этого актера. Среди молодежи снова в моде настольный теннис. Фильм способен удивить.
Семейный и детский контент всегда работал в наших кинотеатрах. А жанр сказок – это то, чем мы действительно можем гордиться. Мы выросли на сказках. Поэтому если они и их адаптации способны обогащать наши кинотеатры и привлекать зрителей, то пусть работают. Уверена, на них всегда будет спрос.
МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ
Управляющий партнер компании «Наше кино»
Мы подготовили довольно мощную презентацию из семнадцати проектов. К сожалению, не все фильмы из линейки 2026 года смогли заявить с материалами, но сделаем это в ближайшее время. Это касается и некоторых российских и зарубежных картин.
Лидеры рынка будут и дальше укреплять свои позиции. Контента в 2026 году будет предостаточно. Рынок вполне может обойтись без пиратства.
Доминирование семейного контента отражает рыночные потребности. Качество проектов будет расти, и в итоге выиграет зритель.
ЮЛИЯ БОРИСОВА
Директор по прокату компании «Каро Премьер»
Еще раз от лица компании мы благодарим наших партнеров за результат, показанный фильмом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ! Даже на пятнадцатой неделе проката проект все еще сохраняет сеансы. Также хотим выразить большую благодарность всем партнерам, которые посетили презентацию «Каро Премьер». И спасибо Дмитрию Казуто и Яне Назаровой за организацию такого профессионального форума. Он прошел достаточно плодотворно и стал местом встреч с дорогими коллегами и партнерами. С некоторыми из них я не виделась несколько лет, было очень радостно встретиться вновь и обсудить все события последнего времени. Программа была достаточно насыщенной, однако не все дистрибьюторы смогли организовать свои презентации и представить имеющиеся пакеты фильмов на форуме.
В первую очередь внимание привлекают различные перформансы, связанные с фильмами. Далее – наличие интересных и креативных решений с визуальным рядом самой презентации, например, расширенный экран, как было у коллег. Еще я отметила бы выходы гостей, которые общаются с аудиторией в зале – это всегда приятно и интересно.
Нынешний зритель ждет от фильмов новых идей, подкрепленных современными тенденциями и трендами. Плюс необходима соответствующая рекламная кампания на целевую аудиторию. Поэтому в последнее время под эти факторы подпадали только артмейнстримные тайтлы, которые удивляли и собирали внушительный бокс-офис.
Доминирование семейного контента наблюдается у многих дистрибьюторов уже достаточно давно. Это та ниша, которая безусловно привлекает наибольшее количество зрителей. Появилось много схожих по сюжету картин, но и это имеет право быть, пока зритель идет в кино. Следует помнить, что все циклично, и рано или поздно интерес пойдет на спад, но обязательно появится спрос на что-то другое. На данный момент очевидна нехватка зарубежного кино, и при должном уровне осведомленности эти фильмы вызывают у зрителя большой интерес. Что касается жанровости, то явно мало картин для более взрослой аудитории и подростков, но даже при этом фильмы, рассчитанные на публику 35–40+, проходят достаточно слабо в прокате.
МАРИНА БОДЯГИНА
Директор по кинотеатральному прокату компании «НМГ Кинопрокат»
В первую очередь удивили питерская погода и полное доверие всех дистрибьюторов: никто в этот раз не собирал телефоны, хотя эксклюзивов было много. Ну а если серьезно, то контент-форум, как всегда, прошел отлично, на неизменно высоком уровне. У всех была возможность посмотреть многочисленный, разнообразный, интересный контент и при этом успеть пообщаться с коллегами.
Я бы говорила не столько о тенденциях, сколько об определенных выводах, касающихся вопросов, которые ранее уже обсуждались или время от времени всплывают на повестке дня. Например, о том, что у всех дистрибьюторов большие или очень большие пакеты с самыми разными по потенциалу фильмами, среди которых довольно заметную долю составляет «ширпотреб». Так что остается только ждать, когда количество снимаемых и выпускаемых фильмов наконец перейдет в качество. Ну и, конечно, на мой взгляд, усугубляется стремление выпустить «все лучшее сразу» на одной конкретной дате. Достаточно посмотреть на каникулярные и праздничные уикенды. Про Новый год и говорить нечего.
Возможно, есть доля правды в том, что арт-мейнстримные проекты оказываются востребованнее независимого жанрового контента, но это касается тех фильмов, которые за счет необычного сюжета, провокационной темы или нестандартного стиля выделяются на общем сером фоне. Это может быть как СУБСТАНЦИЯ, так и МАСТЕР И МАРГАРИТА. Просто арт-мейнстрим больше расположен к подобным экспериментам. Но зрителю скорее всего все равно, в каком жанре его будут удивлять.
Доминирование семейного контента я расцениваю как стремление подхватить успех и снизить риски. Понятно, что семейная аудитория самая широкая, и мне кажется, у отечественных продюсеров и закупщиков сложилось впечатление, что этот жанр – беспроигрышный вариант, но за 100 миллионов рублей кассовых сборов в этом году вышла только треть семейных проектов. С другой стороны, пока есть спрос, будет и предложение, но это не значит, что зритель не переключится на другие жанры, если ему предложат что-то стóящее, что подтверждает и топ-10, половину которого составляют отнюдь не семейные фильмы. Так что жанровое разнообразие в нынешней ситуации зависит в большей степени не от дистрибьюторов, а от продюсеров.
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА
Директор по кинопрокату и дистрибуции компании «Парадиз»
В этот раз мы проводили презентацию на главной площадке, чему несравненно рады, удовлетворены качеством показа наших материалов на большом экране и позитивной реакцией представителей кинотеатров. Удивила высокая активность в зале экспонентов, порадовала разнообразная и полезная деловая программа.
На презентациях коллег-дистрибьюторов прослеживается тенденция работы с российским контентом: в основном это сказочная тематика для семейного просмотра, но имеются и комедии. На рынке превалируют жанры семейного кино и хоррора.
Если арт-мейнстримный фильм поддерживается известными актерами и интересным сюжетом, то он находит достойное место в сетке кинотеатров, а экшн-боевики заметно поубавили зрительский интерес. Мне кажется, не хватает исторического жанра, мелодрам и музыкальных картин, а также фильмов с детективным сюжетом.
Фото: Freepik, пресс-службы компаний