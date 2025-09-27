Кинорынок в Торонто: опрос байеров

НАДЕЖДА МОТИНА

Президент компании Arna Media

Рынок прошел неплохо. В Торонто очень живая аудитория, с ней приятно смотреть фильмы, которые я уже купила. Не представляете, что творилось на сеансе ПОЙМАТЬ МОНСТРА. А он начался в полночь. Публика смеялась, вздыхала, охала и в конце аплодировала 10 минут. FUZE также не оставил равнодушными ни аудиторию, ни американских закупщиков. По проекту сделали предложения крупные студии, все отмечают великолепную режиссуру и сильную актерскую игру трех основных героев. Мы ждем дату релиза в США. И специально для девушек Аарон Тейлор-Джонсон разделся на второй минуте фильма.

На рынок приехало сильно меньше закупщиков. Вообще он сдувается после ковида. Не было байеров из Азии, да и многие европейцы не приехали. В кулуарах все очень скептически оценивают желание Торонто проводить рынок официально со следующего года. Все-таки самое начало сентября не дает достаточно времени, чтобы спакетировать проекты, подписать договоры с режиссерами и актерами, а без сильных талантов в команде сейчас не продать кино.

Из проектов на стадии препродакшна был всего один крупный спорный проект, в котором таракан превращается в Ченнинга Татума. Все фильмы, которые я посмотрела, были недостаточно интересны для нашего рынка.

В Торонто было всего две компании из России. Мне кажется, это знак, что конкуренция стремительно снижается.

В процессе обсуждения пара фильмов. Пока не могу про них говорить.

Я никогда не была на Венецианском кинофестивале. Но хочу и, возможно, в следующем году поеду. В прошлом году там состоялась премьера нашей ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ. Это было очень красивое мероприятие, и оно дало много возможностей для пиара. Также мне удалось посмотреть на закрытом показе КРИПЕРА Осгуда Перкинса. Очень страшное кино: каждую секунду ждешь, что случится что-то плохое. Кажется, что напряжение можно потрогать. А финал… Вы должны это увидеть сами.