Кинорынок в Торонто: опрос байеров
БК пообщался с представителями российских компаний, чтобы обсудить итоги минувшего TIFF
После завершения Кинорынка в Торонто мы обратились к представителям российских компаний, традиционно активно закупающих независимый контент на Россию и СНГ. Выражаем благодарность тем, кто нашел время ответить на вопросы БК.
Как прошел для вас фестиваль и Кинорынок в Торонто? Каким он был по сравнению с прошлогодним Кинорынком и рынком в Каннах? Как вы оцениваете предложение на рынке? Много ли было интересных вам проектов? Какие фильмы выбирали вы? Появились ли какие-то изменения в конкуренции с коллегами? Что вы уже можете анонсировать в качестве закупок? Ездили ли вы на Венецианский кинофестиваль и какие у вас остались впечатления от него? Какие задачи вы решали там?
НАДЕЖДА МОТИНА
Президент компании Arna Media
Рынок прошел неплохо. В Торонто очень живая аудитория, с ней приятно смотреть фильмы, которые я уже купила. Не представляете, что творилось на сеансе ПОЙМАТЬ МОНСТРА. А он начался в полночь. Публика смеялась, вздыхала, охала и в конце аплодировала 10 минут. FUZE также не оставил равнодушными ни аудиторию, ни американских закупщиков. По проекту сделали предложения крупные студии, все отмечают великолепную режиссуру и сильную актерскую игру трех основных героев. Мы ждем дату релиза в США. И специально для девушек Аарон Тейлор-Джонсон разделся на второй минуте фильма.
На рынок приехало сильно меньше закупщиков. Вообще он сдувается после ковида. Не было байеров из Азии, да и многие европейцы не приехали. В кулуарах все очень скептически оценивают желание Торонто проводить рынок официально со следующего года. Все-таки самое начало сентября не дает достаточно времени, чтобы спакетировать проекты, подписать договоры с режиссерами и актерами, а без сильных талантов в команде сейчас не продать кино.
Из проектов на стадии препродакшна был всего один крупный спорный проект, в котором таракан превращается в Ченнинга Татума. Все фильмы, которые я посмотрела, были недостаточно интересны для нашего рынка.
В Торонто было всего две компании из России. Мне кажется, это знак, что конкуренция стремительно снижается.
В процессе обсуждения пара фильмов. Пока не могу про них говорить.
Я никогда не была на Венецианском кинофестивале. Но хочу и, возможно, в следующем году поеду. В прошлом году там состоялась премьера нашей ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ. Это было очень красивое мероприятие, и оно дало много возможностей для пиара. Также мне удалось посмотреть на закрытом показе КРИПЕРА Осгуда Перкинса. Очень страшное кино: каждую секунду ждешь, что случится что-то плохое. Кажется, что напряжение можно потрогать. А финал… Вы должны это увидеть сами.
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕНКО
Директор по закупкам компании Capella Film
Рынок был насыщенным. Неожиданно много проектов. Чувствуется, что продавцы уже не воспринимают его только как подготовку к Американскому Кинорынку и площадку для показа готовых картин, а формируют полноценные пакеты именно для этого рынка. Видимо, организаторам AFM нужно готовиться к серьезной конкуренции в 2026 году, Торонто укрепляет свои позиции как международный кинорынок. Большинству участников нравится идея связки рынка и фестиваля, которого нет в рамках AFM. Последний проведенный AFM в Лас-Вегасе больше напоминал узкопрофессиональную конференцию, чем масштабный форум профессионалов индустрии. Берлин, Канны и Торонто могут стать тремя главными событиями в календаре независимых продюсеров и дистрибьюторов, а AFM может разделить судьбу миланского MIFED, который когда-то канул в лету не без помощи организаторов рынка в Лос-Анджелесе.
Для Торонто предложение было богатым, но в целом чувствуются упаднические настроения среди независимых производителей из-за снижения или полного исчезновения спроса с некоторых некогда больших территорий и регионов. По жанрам все остается без изменений.
Чувствуется, что российский рынок потерял аппетит и сел на диету, а некоторые игроки решили в большей мере или полностью перейти на локальную кухню. Хотя по каким-то проектам математика прогнозов некоторых коллег удивляет и заставляет переживать. В целом рынок еще корректируется, продавцы сопротивляются и не спешат принимать действительность, в которой Россия будет давать им в разы меньше денег, чем пару лет назад. Все понимали, что высокая доходность всегда сопровождается высокими рисками, но не ожидали, что коррекция будет настолько стремительной и болезненной.
Из Торонто можем пока, наверное, анонсировать очень классный проект от создателей БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ и МЫ – МИЛЛЕРЫ, детективную комедию с Эммой Робертс в главной роли A MURDER UNCORKED, задуманную как франшизу по серии детективных романов Мишель Скотт. Съемки картины начнутся в 2026 году. Остальные наши закупки пока немножко подержим в секрете.
На Венецианский кинофестиваль мы не ездили, но следили за ним.
