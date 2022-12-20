Алексей Троцюк: «Этот Новый год станет временем обучения жизни в новых условиях»

Продюсер студии Yellow, Black & White и онлайн-кинотеатра Start рассказал БК о своих ожиданиях от выпуска фильмов «Чебурашка» и «Бывшие. Happy End», а также порассуждал о конкурентном окружении

Разговор впервые был опубликован 9 декабря в электронной рассылке БК №48(976).

Какие у вас ожидания от выхода в кинотеатральный прокат фильма БЫВШИЕ. HAPPY END?

Я верю, что у нас получилось по-настоящему прикольное кино 18+, честное и откровенное. Сейчас даже в новогоднем – очень разнообразном – репертуаре нет подобного фильма, раньше эту нишу закрывали зарубежные релизы. Верю, что эта история найдет своего зрителя вне зависимости от того, смотрел ли он исходный сериал. Мы писали сценарий почти полтора года и сделали полноценный фильм, по всем канонам. Из сериала мы берем только замечательный кастинг и систему персонажей, на которой держался весь проект, – и держался очень успешно, прибавляя от сезона к сезону. «Бывшие» за три сезона накопили огромную базу поклонников, полюбивших героев. Первую серию, выложенную в открытый доступ на YouTube, посмотрело 34 миллиона человек. Это серьезный показатель – в общей сложности сериал создал огромную аудиторию. С БЫВШИМИ. HAPPY END я хочу совместить существующую базу поклонников и полнометражное кино. Я пригласил настоящего профессионала в производстве фильмов, режиссера Антона Мегердичева, известного по работе над ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ и СЕРДЦЕМ ПАРМЫ. Его зацепила история, и он невероятно органично к ней подключился. По большому счету, это первая подобная картина от Мегердичева – современная романтическая комедия с мощной драматической основой. Он почувствовал и сохранил этот баланс, и на выходе получилась замечательная картина. Ну и, в конце концов, я хочу подарить людям happy end – неслучайно фильм выходит с таким подзаголовком. Мне хотелось бы, чтобы у любимых героев что-то получилось. В такое непростое, напряженное, очень тревожное время всем нужен хеппи-энд. Было бы неплохо пережить его хотя бы в кино.

То есть в плане жанра это будет все-таки романтическая комедия, а не драма?

Мне кажется устаревшим привязывать кино к конкретному жанру. Окунаясь в мир фильма, мы хотим, чтобы это была захватывающая история. Значит, что-то нас должно повеселить, порадовать, где-то мы должны подключиться к героям, почувствовать их проблемы, узнать в боли героя свою собственную и прожить ее. В сериале сочетание мощной истории и честного, ироничного киноязыка давало ощущение легкости, классного настоящего развлечения. Вместе это очень хорошо работало, и проект пользовался огромным спросом. Несмотря на это, я уже не видел смысла растягивать историю, а хотел как-то красиво ее завершить. И мы решили закончить фильмом – большим, классным, честным, веселым, живым. Чтобы и те, кто любит героев, и те, кто их не знает, могли им сопереживать. Невероятным достоинством фильма я считаю кастинг. Редко встретишь даже в кино такую «химию» между актерами, потому что очень трудно собрать людей и сфокусировать их на роли. В целом я хотел бы сделать душевный праздник для всех. Мы позиционируем кино как лучшее новогоднее развлечение для взрослых мальчиков и девочек.

То есть четвертого сезона не будет?

Не будет, хотя мы еще готовим небольшой сюрприз. Я не хочу, чтобы фильм привязывали к сериалу, как будто мы продолжаем историю, закончившуюся в третьем сезоне. Нет, мы рассказываем какой-то свой сюжет, в который легко включиться. Те же, кто посмотрел все три сезона, получат возможность снова окунуться в этот мир, в отношения и приключения героев. В основе сериала лежит история выздоровления. Зрители вместе с героями прошли своего рода терапию избавления от различных зависимостей – от зависти, алчности, наркотиков, алкоголя. А теперь мы попробовали сконцентрировать этот опыт в рамках фильма, чтобы его зрители также получили возможность его прожить. Может быть, эта история подскажет кому-то, как справиться с собственными болезненными состояниями. Мы не обещаем излечение, но обещаем, что будет не скучно.

Как в целом сериал показывает себя на платформе Start?

На платформе Start сериал посмотрели более 5 миллионов аккаунтов. «Содержанки» и «Бывшие» – два лидирующих по привлечению внимания аудитории проектов Start. По инвестициям и количеству просмотров они примерно одинаковые. Просто «Содержанки» – более известный и раскрученный сериал, а «Бывшие» работали сами по себе. Это два разных проекта, поэтому я не хочу их сравнивать, но с точки зрения платформы они стали двумя корневыми хитами, которые до сих пор драйвят подписку. Несмотря на то, что у «Бывших» нет нового сезона, сериал все еще находится в топ-5 по количеству людей, которых он заставляет оформить подписку на платформу. Спрос на этот бренд очень велик.

Почему проект стал популярен среди зрителей, на ваш взгляд?

Это честная история, написанная сценаристами, на собственном опыте знакомыми с борьбой с зависимостями. Я научил писать сценарии трех бывших зависимых, прошедших реабилитацию и помогавших в дальнейшем другим выздоравливающим. Видимо, в обществе есть огромный запрос на эту тему, но рассказанную именно честным и искренним языком, а не просто «влюбился – и протрезвел». Кроме того, сериал получился очень интересным, с потрясающим кастингом. Дуэт Любови Аксеновой и Дениса Шведова – одна из самых сексуальных пар, появившихся на наших экранах за последние пять лет. Для платформы всегда большим испытанием был выход последней серии «Бывших», поскольку нужно было сделать так, чтобы сервис не лег и выдержал наплыв пользователей. Мы попали в сердце аудитории. Для огромного количества людей это честный пример истории на очень болезненную тему. Так или иначе эта проблема затрагивает почти каждую семью. Каждый из нас чем-то болеет и от чего-то выздоравливает.

Как история стала так популярна без рекламы?

Первый сезон сериала с очень хорошими показателями прошел на Первом канале. А дальше Start набирал обороты, также мы продвигали проект. Сериал вызвал мощный «сарафан». Именно поэтому он находится в топе проектов – драйверов подписки. «Бывших» также можно посмотреть на Premier – там с цифрами тоже все в порядке.

Насколько удастся конвертировать успех на платформе в кинотеатральном прокате, по вашему мнению?

Я уже однажды это сделал – и довольно хорошо. Я хочу обкатать на БЫВШИХ кейс НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХИ. Все популярные франшизы, где есть аудитория, доверие, любовь и интерес к героям, при качественной реализации в кино собирали огромное количество зрителей. Мы же остановили сериал не потому что он выдохся, а потому что не хотим бесконечно высасывать из ничего продолжение уже завершившегося сюжета. Мы нашли красивый выход из истории, сложилась настоящая кинокоманда, и получилось кино. Даже если зрители не смотрели сериал, по трейлеру видно, что БЫВШИЕ. HAPPY END – это нечто живое и очень интересное, за развитием отношений героев хочется наблюдать.

Расскажите, пожалуйста, как будет проходить продвижение фильма?

Мы запланировали масштабное продвижение. Будет задействован большой объем теле- и диджитал-рекламы. Ролики БЫВШИХ будут показаны в эфире Первого канала, СТС, ТНТ, «Матча» – в частности, во время футбольных трансляций. Мы подключаем все доступные нам ресурсы. Наше преимущество также состоит в том, что мы знаем всех людей, уже посмотревших сериал на Start. Они к нам приходили и уже платили за подписку. В это сложное для продвижения время, когда исчезли многие привычные ресурсы, у нас есть инструменты, чтобы напрямую пригласить зрителя в кино и донести до него идею о том, что индивидуальная терапия на платформе закончилась, можно прийти на групповую в кинотеатр.

Во многом фильм станет предложением для похода в кино без детей, а таких проектов сейчас мало. Но часть аудитории хочет сходить в кинотеатр парой и порадовать себя взрослыми переживаниями. Еще одно преимущество проекта – Любовь Аксенова. Это редкий пример артиста, который нравится и мальчикам, и девочкам. Она обладает замечательным драматическим и комедийным актерским потенциалом. Потрясающий Денис Шведов именно в фильме находится в лучшей своей форме из всех сезонов.

Вы говорите, что позиционируете фильм для молодой и взрослой аудитории, опираясь на нишу, которую на новогодних праздниках раньше закрывали зарубежные фильмы. Есть ли какие-то аналоги, на которые вы с прокатчиком ориентируетесь?

Точнее – мы позиционируем фильм для совершеннолетней аудитории 16–18 лет. Поэтому мы не конкурируем со своим вторым релизом на новогодних праздниках, семейным фильмом ЧЕБУРАШКА. Выпустив два проекта, мы хотим сделать прокат разнообразным. Кроме того, кинопрокат восстанавливается, поэтому сейчас для привлечения зрителя нужны бренды. Они приходят на выручку показчикам, расширяя поток киноходящей аудитории. Так во время пандемии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА во многом спас кинотеатры, сумев привлечь массу людей.

В БЫВШИХ честное и жесткое отношение к герою – мы привыкли видеть такое в зарубежных жанровых сериалах и фильмах. По качеству и картинке БЫВШИЕ выглядят как иностранный фильм в хорошем смысле этого слова. Родной по смыслу, но зарубежный по визуалу. Ближе к аудитории, скажем, «Секса в большом городе». Там тоже есть драма – герои на наших глазах проживают какие-то важные сложные события. Но есть и много забавного и веселого. Из этого создается ощущение хорошей истории. Наш главный посыл – не загрузить людей, а дать возможность пережить классное приключение с любимыми героями – даже если зритель их не знает, то быстро полюбит. В некотором смысле это романтическая приключенческая комедия. Просто местом действия могут быть джунгли, как в ИНДИАНЕ ДЖОНСЕ, а может быть город, где людям нужно определиться, могут ли они быть вместе и оставаться трезвыми. Хотя в названии фильма есть небольшой спойлер.

По поводу вашего второго новогоднего релиза: каковы ваши ожидания в преддверии выхода ЧЕБУРАШКИ?

Я описываю фильм фразой «купи собственным детям билет в свое детство». Думаю, родители с удовольствием это сделают и попадут в классную современную историю. Поход на ЧЕБУРАШКУ должен стать самым главным семейным праздником на Новый год. Это фильм для детей и их родителей. Все должны остаться довольны. Мы никогда не проходили такой Новый год, поэтому можем предполагать какие угодны цифры, но это расчеты из области фантазий. Фантазии могут быть пессимистичными и оптимистичными, однако реальное положение в прокате мы узнаем только по факту. Тем не менее я считаю, что все будет хорошо. Чтобы достигнуть наших целей – сделать главный семейный праздник и довести зрителей до кинотеатров, задействованы значительные ресурсы и мощная команда.

Насколько фильм будет интересен зрителям вне семейной аудитории? Или вы не рассчитываете на эту публику?

За этот непростой год мы все устали. Вне зависимости от того, есть дети или нет, всем хочется погрузиться в сказку, теплый, уютный, нескучный мир, и забыть вопросы, мучающие нас в реальности. Думаю, тот праздник и та сказка, которая у нас получилась, в этом сильно помогут зрителям.

Предыдущие проекты Yellow, Black & White на новогодних праздниках собирали свыше 2 миллиардов рублей. Удастся ли ЧЕБУРАШКЕ в этом году достичь этой отметки, на ваш взгляд?

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удержать или даже немного поднять установленную планку. Сейчас все непредсказуемо, но мы знаем, что должны сделать для этого. А дальше будь что будет. Будущее делают оптимисты.

Как ЧЕБУРАШКА продается сейчас на международныхьрынках?

Мы сейчас в большей степени сконцентрированы на релизе, поэтому подробности зарубежных продаж мне неизвестны. Понятно, что работа в этом направлении тоже ведется. Я думаю, проект найдет своего зрителя за границей. К счастью для нас, закрыты не все рынки. И у нас замечательный продукт, поэтому результаты должны быть хорошими.

В октябре кинотеатры очень ждали ДЕКАБРЬ. Почему этот фильм был перенесен?

Мы ищем более подходящее время для релиза ДЕКАБРЯ. Кино очень красивое и яркое, но в нем есть определенное настроение, которое нам кажется неподходящим в нынешнее время. Кроме того, мы хотим более тщательно доработать некоторые моменты. Мы сконцентрированы на том, что происходит именно сейчас, поскольку перед новогодними релизами много работы. После праздников сможем понять, когда и что

выпускать дальше.

Какое настроение вы имеете в виду?

Кино очень серьезное и непростое, слишком драматичное для настоящего времени. Психика людей очень устала. Мы за этими эмоциями сейчас не пойдем.

А в целом текущие политические и экономические обстоятельства как-то влияют на запуск и выбор будущих проектов Yellow, Black & White?

Студия Yellow, Black & White прежде всего известна производством большого развлекательного кино. Сначала мы работали в этом жанре на телевидении, потом развивали его в кинопроизводстве. Это наша корневая компетенция. Тем не менее как кинопродюсеры мы отталкиваемся от хороших историй. Если мы найдем что-то более серьезное и поймем: это то, что мы должны сделать – конечно, мы это снимем. Мы не фильтруем проекты по принципу «если это не комедия, то это не наше». Кино – это прежде всего история.

По большому счету, этот Новый год станет временем обучения жизни в новых условиях. Нам всем придется научиться жить, работать и получать необходимый результат на этом изменившемся рынке. Выпуская релизы в Новый год, мы в том числе ставим перед собой задачу

проанализировать, что происходит с рынком и что ему нужно на текущий момент.

На прошлой неделе Yellow, Black & White и «Национальная Медиа Группа» объявили о начале долгосрочного партнерства. Касается ли это сотрудничество кинопроката?

Думаю, в какой-то форме партнерство повлияет и на будущие проекты. Мы находимся только в начале сделки, и поймем степень влияния только по мере реализации взаимодействия. Самое главное – сделать так, чтобы наши возможности расширялись. Только в этом случае можно браться за дорогие, амбициозные проекты.

Интересно, что теперь будет происходить с крупнобюджетными проектами Yellow, Black & White, заявленными в пакете «Централ Партнершип»?

Думаю, после новогодних релизов мы определимся с дальнейшей стратегией выпуска картин. Результаты по сборам, насколько аудитория будет восприимчива к нашим проектам, подскажут нам, как быть дальше. Здесь самое главное – понимать объем аудитории и видеть ее запросы. А какие нужны бюджеты для удовлетворения запросов – то знание, которое нарабатывается долгим опытом в киноиндустрии.

В настоящее время в производстве находится множество крупнобюджетных сказок. Этот тренд задали еще вы, выпустив ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. Как в целом вы относитесь к этой тенденции?

Мне кажется, в условиях ухода с рынка голливудских студий, производивших глобальные сказки вроде МСТИТЕЛЕЙ, появление российских сказок поможет кинотеатрам. На какое-то красивое и яркое сказочное приключение легче отправиться в кино. Самое главное для кинотеатров – вокруг них должны существовать какие-то продюсерские амбиции. Основная на сегодняшний день проблема кинопоказа – значительно сократился маркетинг, который программирует поход зрителей в кино. Раньше в прокате было огромное количество релизов, и каждый вносил свою лепту в продвижение кинохождения как вида досуга. Сейчас фильмов стало меньше, и кинотеатры как идея не допроданы. Чем больше будет успешных в прокате релизов, тем быстрее за счет этого успеха объем маркетинга придет к показателям, позволящим индустрии выжить в новых условиях. Мне кажется, это первоочередная задача.

Какие тенденции вы видите в кинопроизводстве в России?

Думаю, о тенденциях можно будет говорить после новогодних праздников. Все-таки в этот период люди традиционно приходят в кино. От того, в каком объеме эта традиция будет реализована в этом году, уже можно будет анализировать текущее положение дел в прокате. В кинопроизводстве очень большой срок отклика на изменения в мире. Реакция на происходящие события будет видна лишь в 2024 году. Только сейчас люди, для которых кино является бизнесом, станут делать какие-то выводы и понимать, что они предложат кинотеатрам и зрителям в 2024-м. Сейчас мы досматриваем то, что было задумано и произведено до всех событий нынешнего года.

Планируете ли вы какие-то новые сказочные проекты?

Да, конечно. Мы находимся в поиске и прорабатываем еще несколько историй. Мы сотрудничали с Disney, получили очень ценный опыт создания сказки и не хотим его потерять. Чтобы его не утратить, нужно что-то делать, потому что все, чем мы не занимаемся, стирается из памяти.

Как будет развиваться франшиза ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ дальше? Расскажите, пожалуйста, о сериале «Последний богатырь. Наследие» и фильме ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

О ПЕРВОМ БОГАТЫРЕ может лучше рассказать Виталий Шляппо как шоураннер всей франшизы. Это повод для отдельного разговора, а пока пусть останется отложенной интригой. «Последний богатырь. Наследие» будет большим, красивым, красочным сериалом, сделанным командой ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ при поддержке Института развития Интернета. Это будет один из самых ярких сериалов 2024 года.

Почему вы решили продолжать франшизу в формате сериала, а не четвертого фильма?

Мы развиваем несколько направлений – кинобизнес, онлайн-кинотеатр и телевидение. Нам необходимо также генерировать яркие, запоминающиеся события для Start, чтобы не терять любовь аудитории, чтобы зритель был с нами, продлевал подписку и таким образом инвестировал в новые большие хиты.

В целом как продюсеру вам сейчас интереснее производить сериалы или полнометражные картины?

Мне интересно рассказывать истории. Вот сейчас мы занимаемся производством замечательного фильма ДЫХАНИЕ Романа Каримова. Хотим попробовать выпустить его в годовщину локдауна. Во многом это личная история. Моя мама всю пандемию проработала в регистратуре больницы, и я понимаю, что все медики и сотрудники больниц – настоящие герои. А что необходимо для кино? Герой. Если есть герои, нужно делать кино, чтобы они остались в памяти людей. Тем более сейчас – в непростое время, время героев. А сериал – совершенно другой продукт, для другого типа смотрения. Где зритель будет смотреть контент и где состоится его премьера, определяет, что это будет за история.