Марюс Вайсберг: «Традиционные ромкомы перестали делать из-за того, что перевелись правильные актеры»

Прямо сейчас в Бостоне проходят съемки нового фильма ABOUT FATE, англоязычного ремейка классической картины Эльдара Рязанова ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! Главные роли в новой версии знакомой каждому россиянину истории играют молодые звезды Эмма Робертс и Томас Манн. Режиссирует фильм Марюс Вайсберг, который вел разработку проекта без малого пятнадцать лет. БК поговорил с ним о том, каким образом будет переосмыслена советская классика для западной аудитории, а также о текущем положении комедий и мелодрам, которые считаются наиболее консервативными жанрами современного кинематографа.

Расскажите, пожалуйста, предысторию проекта ABOUT FATE. Как долго вы представляли и питчили фильм западным коллегам?

Этим проектом я занимаюсь, по сути, уже лет пятнадцать. Он долго находился в активной стадии разработки, а потом затихал на несколько лет. Из интересного стоит упомянуть, как я питчил проект студии Paramount. Концептом заинтересовалась продюсер Линда Обст, ответственная за такие романтические картины, как НЕСПЯЩИЕ В СИЭТТЛЕ, ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ, КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. У нее был output-deal с Paramount. Мы с ней пришли на студию и рассказали о самом концепте, вдохновленном советским фильмом. В это время в Америке на окраинах городов начали строить типажные высотки, это придавало истории актуальности. В Paramount проект одобрили и взяли в свой глобальный девелопмент. Мы собирались писать его с моим соавтором, но все застопорилось из-за Линды Обст, которая замкнула финансы на себя, хотя в покупке прав и прочем финансировании участвовало очень много людей. После этого нашим сюжетом интересовалась компания Адама Сэндлера. Но реально все сдвинулось, когда я перед самой пандемией прочел сценарий Тиффани Полсен. Она написала для Netflix комедию ПАРА НА ПРАЗДНИКИ. Уже на 50-й странице этого сценария я понял, что это мой автор. Мы начали с ней работать в Лос-Анджелесе, и она исполнила мой проект таким образом, что мы получили фактически готовое кино. Слава богу, что я нашел эту сценаристку в самом начале ее взлета и успел с ней подружиться. После успеха ее ПАРЫ НА ПРАЗДНИКИ я бы уже не смог ее нанять. Найти материал такого высокого уровня исполнения в Голливуде крайне трудно. Мы дали почитать сценарий различным агентам, чтобы просто изучить фидбек. Сценарий вызвал просто шквал интереса со стороны независимых продюсеров. В итоге прямо сейчас у нас самый разгар съемок в Бостоне. Расписание достаточно жесткое, но попадание с актерами и общий профессиональный уровень команды позволяет это расписание выдерживать и рассчитывать на творческий успех.

В чем концепция ремейка – что именно вы сохраняете из старой истории, а что меняете и осовремениваете?

Наше кино получилось про героиню Эммы Робертс. Сравнивать старый фильм и наш не совсем корректно, это две совершенно разные истории. Советская классика просто обеспечила концепт, с изначальной ситуацией и любовным треугольником, но после завязки у нас все развивается абсолютно по-другому. Персонажи моложе, все идет динамичнее и в другом направлении. Это актуальная американская романтическая комедия, говорящая на современном киноязыке. Наш фильм предлагает узнать, куда двинулась бы эта история в наши дни, случись она с более молодыми персонажами. Прямолинейный ремейк, на мой взгляд, не имел смысла, это уже было в случае с ИРОНИЕЙ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Как ваш проект будет позиционироваться и продвигаться на международном рынке? Кого вы видите целевой аудиторией фильма на Западе и в мире?

Концептуально это более мягкая и романтическая версия МАЛЬЧИШНИКА В ВЕГАСЕ, и именно так мы и собираемся ее позиционировать. Наш фильм – 12+, никакой пошлости там не будет даже близко. Очень надеюсь, что моей прямой заботой не станет, как именно этот проект будет маркетирован на мировом рынке. Готовить «обертку» нашему фильму для западной публики будут профессиональные люди. Очевидно, что предлагать его как ремейк советского хита бессмысленно, там это никого не интересует. Ядро аудитории – люди 18–35 лет, но огромной потенциальной аудиторией фильма выступают и женщины 35+, это очень активная и платежеспособная ниша. Спрос на подобные ромкомы на самом деле сумасшедший. В более современном, более жестком формате он прекрасно существует и сейчас.

Кто и когда будет выпускать фильм в Северной Америке? Есть ли информация, на какие другие территории он также продан?

Проект на Западе представляет Endeavor Content. Так как это новый ромком с Эммой Робертс от автора ПАРЫ НА ПРАЗДНИКИ, есть заманчивое предложение от Netfliх. Но я очень хочу, чтобы у фильма была кинопрокатная судьба – по меньшей мере, на русскоязычных территориях. Однако структурировать так сделку с платформой крайне сложно. Предложение сделано на весь мир, а я бы очень хотел, чтобы это кино вышло на нашем рынке. Я уверен, что этот фильм у нашей киноходящей аудитории вызовет большой интерес. Я постарался сделать несколько оммажей классической картине плюс сказочная, лирично-праздничная интонация взята мною из оригинала. Это совершенно другое кино, но атмосфера та же. Понятно, как позиционировать этот фильм на нашем рынке, к тому же он еще и не разочарует зрителя.

Как вы подбирали актеров? Почему выбрали именно Эмму Робертс и Томаса Манна?

Я изначально пригласил Милу Кунис (когда-то я пробовал ее на роль в своем студенческом кино, когда она еще не была звездой). Мне казалось, ее русские корни что-нибудь добавят фильму. Ей самой и ее агенту очень нравился материал, но в конечном счете она отказалась. Для нее наши история и подход оказались слишком «пушистыми». У нее вкус поострее, она любит комедии в духе ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК и СЕКСА ПО ДРУЖБЕ. Следующим нашим выбором была Эмма Робертс, и вот она уже идеально совпала с материалом. Проработав с ней на площадке месяц, я могу это сказать с уверенностью. Не думаю, что кто-то лучше мог бы донести требуемое сочетание юмора и романтики. Она держит кадр, чувствует жанр, она прекрасный партнер, актриса с уникальной харизмой. Я уверен, что при всей ее уже немалой популярности она вырастет в звезду очень серьезного уровня, причем на долгие годы. Эмма Робертс мне напоминает Мег Райан в ее золотые годы. Подобных актрис давно не появлялось, хотя прекрасных много. Традиционные ромкомы перестали делать во многом из-за того, что перевелись правильные актеры. В Голливуде все начинается с таланта, именно под актеров подбирают органичные для них проекты. И ромком – конек Эммы Робертс. У нее идеальное сочетание комедийного таланта и обаяния, при этом близкое и понятное самой широкой аудитории. Также я очень доволен Томасом Манном, он очень близок по харизме к Мягкову. Он очаровательный, при этом со своей энергетикой, немного профессор. Они с Эммой тянутся друг к другу не только в кадре, но и просто на съемочной площадке. Она искрометная, а он более вдумчивый, ему все нужно пропускать через себя.

Почему фильм получил название ABOUT FATE?

В сам сценарий имплантировано много судьбоносных обстоятельств, главное из которых – попадание героя Томаса Манна в чужую квартиру, но очень похожую на его собственную. Вокруг этого в ткань повествования вплетены другие нюансы и совпадения, которые рождают ощущение современной сказки. Поэтому я всячески поддержал предложение Тиффани назвать наш фильм, грубо говоря, ПРО СУДЬБУ. Тем более что это перекликается с оригинальным советским названием. Картина предлагает задуматься над тем, насколько неслучайно то, что происходит с нами в жизни.

По вашему описанию приходит на ум ИНТУИЦИЯ Питера Челсома с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл.

Это один из наших главных референсов, о чем у нас было много разговоров с западными агентами, совершенно верно. Но эта картина вышла двадцать лет назад, и сейчас она воспринимается немного старомодной по исполнению, форме и ритму. У нас все поживее и поактуальнее. Дай бог, конечно, если у нашего фильма будет такая же судьба, как тогда у ИНТУИЦИИ.

Поговорим о ваших уже вышедших проектах. Третья часть БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ стала наименее кассовой во франшизе. В чем вы видите причины итогового результата?

Мы думали, что соберем больше, но даже с полученными сборами все хорошо. Этим и прекрасна франшиза про бабушку, что она всегда срабатывает и творчески, и финансово, при разных бизнес-моделях. Начиналась серия с одной бизнес-моделью, продолжалась с другой, а триквел делали с третьей, но каждый раз мы получали отличный результат. В этот раз мы могли и тратить больше, и собрать меньше – за счет предложения от платформ и ТВ триквел все равно в приличном плюсе. Конкретного объяснения недобора последнего фильма у меня нет. Разве что на майские праздники по каким-то необъяснимым причинам на него не пришла старшая аудитория. На первых двух частях публика делилась практически поровну – молодежь и зрители 35+. А на ПРАБАБУШКУ пришла только молодежь. Наше изначальное уравнение, что в определенном количестве придет старшая аудитория, не сработало. Когда фильм не заходит – это нормально, я всегда изначально исхожу из этого. Но сначала, на мой взгляд, зрители должны были прийти, а уже потом сам фильм мог не зайти. Но взрослые зрители не пришли изначально, и это странно. В нашем маркетинге я уверен, он еще никогда не подводил. Мы собрали больше 300 миллионов рублей, но они обеспечены исключительно молодежью, как региональной, так и городской. В любом случае 324 миллиона с учетом СНГ – прекрасные сборы для независимой русской комедии, грех жаловаться. При этом в мае взрослая аудитория не пришла не только на русские фильмы, но и на семейный Голливуд. Ее на праздниках не было ни на ДЕВЯТАЕВЕ, ни на КРОЛИКЕ ПИТЕРЕ. Насколько это связано с пандемией – сложно сказать. По взрослой публике пандемия, безусловно, ударила, но вспомните, что зимой наблюдалось ощутимое просветление. В феврале в кино пришли буквально все. Видимо, устали сидеть дома в разгар морозов, и было ощущение, что пандемию победили. В этом смысле предсказывать сейчас поведение людей в отношении кинохождения практически невозможно – посмотрите, как сильно недобирает ЧЕРНАЯ ВДОВА. Вероятно, сказалось лето, все уехали за город, или тогда повлияли праздники, и люди разъехались по всей стране. Думаю, так будет продолжаться все лето. Взрослую аудиторию в кино до осени мы не встретим. Единственный сегмент, на который можно рассчитывать, это молодежь.

НОЧНАЯ СМЕНА 2 окончательно закрыта?

Очень люблю этот фильм, но я не знаю, когда вернусь к нему. Из тринадцати проектов, которые я снял, он единственный, у кого не сложилась прокатная судьба и он не заработал. Я жил НОЧНОЙ СМЕНОЙ долгое время и очень ею горжусь. Фильм получил прекрасный фидбек от зрителей на платформах. Так что, думаю, рано или поздно мы вернемся к этому с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Мы были счастливы, делая этот проект, так что здесь стоит вопрос финансирования. Но это не должно стать проблемой – потенциал у сиквела явно есть, если его сделать аккуратно и экономно, за правильные деньги. Но это точно произойдет не раньше 2022-го, сейчас моя занятость расписана на год вперед.

Что вы отвечаете хейтерам российских хулиганских комедий, которые ставят им низкие оценки на «КиноПоиске» и ругают в том числе и ваши фильмы?

Я не отвечаю хейтерам, а делаю только то, от чего я сам получаю удовольствие. Соответствовать местечковому представлению о прекрасном каких-то псевдоинтеллектуалов – я живу не для этого. Для меня есть кино живое и есть мертвое. И не важно, какое оно – авторское или зрительское. Мой отец был директором на фильмах Тарковского, я в детстве пересекался с Андреем Арсеньевичем, а в студенческие годы обожал ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, неоднократно его пересматривал, знал наизусть. Это философское кино, но оно при этом живое, в нем есть пульс, есть боль, есть бесконечная вера в смысл нашего существования вопреки всем рациональным доказательствам против. А, например, горячо мною любимая комедия ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – кино из совершенно другой вселенной, но оно тоже живое. Фильм братьев Фаррелли – ода наивности, детской чистоте, жизнелюбию, терпимости друг к другу тоже вопреки всему рациональному. Я люблю вот такое кино. Любое, даже самое несовершенное, но живое кино для меня лучше правильно структурированной мертвечины, какой бы «символичной» и полной «смыслов» она ни была.

В вашей фильмографии есть один сериал – «Улетный экипаж». Есть ли у вас планы вернуться к многосерийным проектам?

Рано или поздно, думаю, я в это вольюсь. Сейчас не очень хочу, но когда будет правильный проект – захочу. Пока мне кино сподручнее снимать в том смысле, что полный метр – это ограниченное поле потенциальной катастрофы. У меня профессиональные навыки заточены под полнометражное кино. Я знаю, где оно начинается и где заканчивается. Мне понятно, как это снимать и для кого снимать. А мир сериалов очень разный и запутанный, там все перемешано. Никто толком не знает цифры, а те немногие понятные цифры по аудитории – как они трансформируется в реальную прибыль? Вся эта финансовая схема не до конца понятна. И я не полностью понимаю аудиторию конкретного проекта или сериала. В общем, я этим займусь тогда, когда смогу делать это с удовольствием.

Как вы оцениваете текущий бум контента и гонку стриминг-сервисов? Не убьет ли это кинопрокатное кино и отдельные жанры – особенно комедии?

Все-таки комедия как самый разговорный и наименее зрелищный в сравнении с остальными жанр наиболее беззащитна перед экспансией стриминг-контента. Платформы разрабатывают кино для различной нишевой аудитории – и правильно делают, для них это органично и естественно. Но кинопрокатное кино существует для широкого зрителя, а это совершенно другая, скажем так, субстанция. По умолчанию в кинотеатры приходит только молодежь. Для окупаемости в кинопрокате надо объединять зрителей из разных сегментов, из разных поколений. Но у комедий это вполне успешно получается. Посмотрите на сборы ХОЛОПА, ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ и ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ на Новый год, посмотрите на сборы моих фильмов в обычные даты – это индикаторы того, что с комедией все хорошо. Если выпустить любую качественную комедию в правильную дату, она соберет. Другой вопрос, что сделать качественную комедию очень непросто, поэтому попыток море, а историй успеха – единицы.

Современный юмор также подвержен различным тенденциям. Например, происходит диверсификация юмора – шутки становятся все более нишевыми, нацеленными на различные, непересекающиеся аудитории. Также юмор все больше расползается по жанрам – снимается все меньше чистых комедий, но зато все больше шуток появляется в различных остросюжетных жанрах: боевиках, комиксах, драмах. Как вы оцениваете эти тренды?

В этом смысле я совершенно массовый зритель – проникновение юмора в другие жанры мне нравилось всегда. Мне хочется, чтобы меня развлекали многопланово, а без юмора это не получается. Мне безумно понравились СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ, в отличие от мрачных и суровых аналогичных фильмов. Я, наоборот, удивлен, что Голливуд пришел к подобному только сейчас. Мне было очевидно, что все эти тяжеловесные драматургические конструкции требуют облегчения и обновления. Также юмор сегодня существует в различных необычных формах – мемы в Интернете, стендап...

Складывается ощущение, что полнометражным комедиям все сложнее с ними конкурировать. Вы согласны с тем, что юмор с каждым днем устаревает все быстрее?

Можно выделить два вида юмора. Есть одноразовый, ситуационный, анекдотичный вид юмора, на котором строятся шутки в Интернете. Но настоящая кинокомедия строится по другим законам. Долгоиграющая комедия держится на характерах и эмоциях, которые содержатся в персонажах и истории. Когда зритель подключается к персонажам, ситуационные шутки начинают работать взрывным образом. Это два параллельных вида юмора. Никогда никакие нишевые гэговые истории не заменят полноценный комедийный нарратив и не поставят под вопрос существование авторской комедии и подлинного комедийного ремесла. Хотя, безусловно, блогерский юмор постоянно двигает общую ситуацию вперед, все становится быстрее, резче, жестче. Наша задача как рассказчиков здесь – быть впереди зрителя. Это требует постоянной работы.

Все больше американских комедиографов уходят в драму, боясь делать смешные фильмы, так как все время существует риск кого-то оскорбить. Как вы к этому относитесь?

Я уверен, что Тодд Филлипс, создавший ДЖОКЕРА, или тот же Крэйг Мэйзин, ответственный за сериал «Чернобыль», просто сами для себя хотели сделать именно такое кино. Они создали выдающиеся комедийные хиты, но выработали этот ресурс и поэтому пошли дальше. Но они обязательно вернутся к этому в дальнейшем, вот увидите. Серьезным комедиографам интересно идти вперед, а новые серьезные комедиографы появляются все реже, это правда. В этом смысле американское общество стало более фрагментированным, стало меньше авторов с широкой сформированной аудиторией. Раньше у многих было чувство связи с публикой, автор сам был ее частью и делал фильмы для таких же зрителей, как он сам. А сегодня связь с публикой несколько утрачена, нарушена. Зритель стал слишком разноплановый, не очень понятно, на кого конкретно можно ориентироваться. Здесь уместно вернуться к тому, с чего мы начали. Вот я работаю с Тиффани Полсен. Ее фильм ПАРА НА ПРАЗДНИКИ всех удивил. Его посмотрели онлайн сотни миллионов людей по всему миру. Тиффани – белая женщина 45 лет, которая пишет свои сценарии для себя, своих подруг и таких же женщин, как она сама. И это гигантский пласт аудитории, о котором все забыли, но который по-прежнему существует, просто на него перестали работать. И Тиффани Полсен стала голосом этой аудитории. Для многих продюсеров, которые гонятся за актуальными тенденциями, стало открытием, что есть 70 миллионов американцев, которые по-прежнему готовы потреблять консервативные жанры, комедии и мелодрамы. На бюджетные комедии есть огромный спрос, просто этот спрос не обслуживается. Уход консервативных жанров из фокуса внимания продюсеров – искусственно навязанная тенденция. Но этим и прекрасна прозрачная рыночная система Голливуда – появляется кто-то вроде Тиффани Полсен, и все меняется. Рынок сам себя балансирует. Я прогнозирую, что в ближайшие пять лет нас ждет новый всплеск популярности консервативных жанров, сделанных на современный лад.

В старых интервью вас много спрашивали, готовы ли вы работать в других жанрах, кроме ромкома. Что-то изменилось с тех пор? Вы по-прежнему не чувствуете интереса к более остросюжетным фильмам?

Если снимать в России жанровую остросюжетную историю, ее нужно делать с социальной подоплекой. В нашей стране снимать плоский хоррор или триллер без социального подтекста неинтересно, а сделать острое социальное кино в любом жанре практически невозможно, для этого надо быть готовым перейти в политику. Снять что-то подобное за океаном уже сложно лично мне. Там много правд, и нужно очень сильно верить в свою правду, если хочешь ее рассказать американскому зрителю. Я ищу близкие мне проекты, но найти качественный материал крайне сложно. Однако какую-нибудь мелодраму (не мыльную оперу, а именно крепкую мелодраму) я в скором времени сделаю – просто потому, что есть настроение ее сделать.

26.07.2021 Автор: Никита Никитин