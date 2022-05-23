Алексей Воронков: «Запас прочности у кинотеатров заканчивается. Все идет к тому, что когда контент появится, его просто негде будет показывать»

Управляющий сети кинотеатров «Синема 5» рассказал БК о текущем положении дел в сегменте кинопоказа

4 мая стало известно о том, что Ассоциация владельцев кинотеатров запускает специальное кинопрокатное подразделение АВК’PRO, которое будет напрямую заниматься дистрибуцией фильмов. На повестке по-прежнему стоят вопросы господдержки, закрытия кинозалов и введения принудительной лицензии.

Расскажите, пожалуйста, как прошла встреча актива АВК 23 апреля? Что обсуждалось и какие решения вы можете озвучить публично?

Встреча прошла как обычно: поговорили, поспорили, определили направления, по которым планируем двигаться дальше. Согласовали условия работы с нашим дистрибьюторским проектом АВК’PRO, обсудили технологию выделения комиссий агрегаторов за оформление билетов из общей стоимости билета. Из больших публичных решений: пресс-релиз об отношении к пиратству и заявление о состоянии отрасли.

Как вы оцениваете шансы выделения поддержки и прочей помощи от государства, запрошенной АВК? И если поддержки не будет, не станет ли это фатальным для отрасли?

Мы никогда не оцениваем шансы выделения субсидий: не делали этого в 2020-м, не делаем и сейчас. Наша задача – подготовить расчеты, написать письма и попробовать достучатся до людей, принимающих решения, чем мы и занимаемся с начала марта. А на вопрос о получении или неполучении субсидии стоит смотреть немного шире. Во-первых, надо, пожалуй, уже принять, что Голливуда не будет как минимум в том виде, в котором он существовал раньше. Нам придется учиться жить без него. Во-вторых, кто успел поработать индийским и корейским кино за последние пять лет, понимает: это далеко не массовая история. В-третьих, мизерные сборы «легендарных» советских и российских фильмов прошлых лет тоже говорят сами за себя – на них нет массового спроса. К сожалению, это понятно пока только нам, а не широкому кругу узких специалистов, советующих кинотеатрам, что надо показывать в условиях санкций. Я лично не вижу вариантов существования кинотеатров без большого кино, а в нашем случае – без большого российского кино. Будет оно? Не знаю. Но надеюсь, потому что не могу сказать, что у нас не умеют снимать фильмы, конкурирующие по сборам с Голливудом. Знаю точно одно: чтобы хоть как-то наполнить российский прокат и кинотеатры начали работать в ноль, отечественным студиям потребуется не менее полугода. Это время нужно, чтобы закончить то, что не успели в пандемию, либо переформатировать контент, изначально предназначенный для онлайн-видеосервисов. Но полугода у нас как раз и нет. Запас прочности у среднего кинотеатра – три месяца, два из которых полностью закончились. Будет ли это катастрофой? Да. Мы можем прийти к тому, что когда контент появится, его просто негде будет показывать.

Как обстоят дела в киносети «Синема 5»? Сколько кинозалов у вас простаивает? Как складываются отношения с арендодателями и есть ли проблемы с персоналом?

Уверен, что так же, как и у всех остальных. Можно начать рассказывать, что мы активно работаем с разнообразным российским контентом, сдаем залы в субаренду, что у нас самый маленький спад в марте среди топ-5 киносетей. Но реальность такова, что в апреле мы закрыли до 35 процентов кинозалов. Сказать, что ситуация с персоналом хуже, чем в ковид, нельзя: к сокращению штата мы пока не прибегали. Кто-то увольняется сам, кто-то держится. Мы сокращаем рабочие часы, количество смен, расходы на содержание кинотеатра – так же, как и два года назад. Если бы не понимание со стороны администраций ТРЦ, под нож уже в апреле попало бы 70 процентов наших кинотеатров. Но практически по всем площадкам удалось договориться с торговыми центрами на временный переход к арендным отношениям по модели «процент с оборота». За это им отдельное спасибо. Есть, конечно, случаи, где переговоры зашли в тупик. Поэтому утверждая, что кинотеатры скоро начнут закрываться, я прежде всего опираюсь на свой опыт.

Разные источники называют разные цифры, сколько в данный момент простаивает кинозалов. Какой оценки придерживаетесь вы?

Статистика – очень интересная штука. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Если считать количество залов, уже снятых с регистрации в ЕАИС или Rentrak, картина пока не такая уж удручающая. Для того, чтобы потом не краснеть за свои цифры и ориентироваться на реальную ситуацию в отрасли, мы оперируем количеством работающих кинозалов, то есть теми площадками, на которых был показан хотя бы один сеанс за день. Эта цифра плавающая, потому что кто-то закрывается по понедельникам полностью, кто-то работает только в прайм-тайм, кто-то закрывает половину залов до выходных, кто-то не зарегистрирован в Rentrak, кто-то до сих пор отчитывается в ЕАИС вручную и пробивает по одному билету на сеанс. Но если вы показали хотя бы один сеанс в день и отправили данные, мы считаем вас работающим кинозалом. И на начало года в стране было 5709 действующих кинозалов, 1 апреля работало 5423 кинозала, 5 апреля – 3997, 18 апреля – 3663, 21 апреля – 4288. Как ни крути, в апреле мы потеряли треть работающих площадок.

Как вы оцениваете идею введения принудительной лицензии на контент? Насколько в текущей ситуации показ фильмов мейджоров по такой лицензии является спасительным?

Многие кинотеатры видят в этом спасение. Но поверьте, очень немногие сети могут позволить себе качественный нелицензионный контент. Это долго и дорого. Поэтому лично я вижу в этом прежде всего возврат к видеосалонам. Возможно, это как-то и спасет отрасль в краткосрочной перспективе, но в конце концов убьет саму идею качественных кинотеатров.

Верно ли, что лицензия будет касаться только повторного контента или голливудские новинки тоже будут задействованы в программе? Существует ли техническая возможность показать свежий мейджорский релиз до его появления в онлайн-прокате?

Я не видел проекта закона о принудительном лицензировании, и идею подобного проекта со мной никто не обсуждал. И да, существует номинальная техническая возможность показать свежий мейджорский релиз до его появления в онлайне. Но, как я и говорил, это очень дорого.

Если принудительная лицензия будет введена, вас не отпугивают стратегические последствия данного решения, а именно – риск разрыва партнерских отношений с зарубежными дистрибьюторами?

Если вам за день до старта снимают релиз, на который заключен и подписан договор и на который у вас уже проданы билеты, вы будете считать это партнерскими отношениями? Ну мы же не в МИДе с вами сидим. Давайте называть вещи своими именами. Из всех наших бывших партнеров я получил только одно официальное письмо из Канады о приостановке действия договора и один звонок из России: «Прости, друг, не знаю, что происходит, сами ничего не понимаем». И это были не мейджоры. Коллеги, с нами уже разорвали все отношения. Боюсь ли я, что со мной их разорвут второй раз? Нет.

Что вы можете ответить дистрибьюторам, которые не готовы предоставлять кинотеатрам перевыпуски в процентовке 70 на 30?

Думаю, ваш вопрос вызван некой истерией вокруг якобы ультиматума АВК в адрес дистрибьюторов. Но АВК не ставила и не ставит ультиматумов. Все, что вышло в Сети по этому поводу, – внутренний документ, в котором кинотеатры между собой договорились: давайте брать повторку 70 на 30. Не хочет выпускать дистрибьютор повторный прокат 70 на 30 – ну пусть не выпускает. Это же его решение, к которому мы относимся с уважением. Есть ведь еще кинотеатры, не входящие в АВК, есть даже такие, кого устраивает СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ с процентом 50 на 50. Есть много муниципальных кинотеатров, которым сейчас не так страшно, им не нужно так рьяно выживать. Некоторые дистрибьюторы, например, выбирают эксклюзив с одной или двумя сетями. Это тоже их право. Любой продюсер может намеренно пойти на решение взять только 20 процентов от потенциальных сборов, может, ему проще составить один эксклюзивный договор с одной сетью. Мы же тоже сейчас прибегаем к модели, по которой и по новым фильмам работаем 60 на 40 внутри АВК. Но это не значит, что такая ситуация станет общепринятой нормой или мы кому-то будем ставить ультиматумы. Это просто вопрос договоренностей.

Расскажите, пожалуйста, об инициативе по включению дополнительных мощностей кинотеатров для продвижения релизов.

В том или ином виде кинотеатры всегда занимались продвижением релизов для «своей» аудитории – публики конкретного кинотеатра. Мы понимаем, что сейчас это единственный канал для рекламирования большинства новых картин, так как релизы с хорошей федеральной поддержкой – уже единичные случаи. Специальная рабочая группа АВК обсуждает шаги рекламной кампании с дистрибьютором, прорабатывает внутреннюю инструкцию для кинотеатров, и мы запускаем это в работу. Но если соцсети и прочие интернет-ресурсы задействовать получается довольно быстро и активно, то с показом трейлеров все сложнее. Например, сегодня мне пришлось бы показывать более 30 кинороликов перед каждым сеансом. Сделать это просто нереально. В любом случае технология отрабатывается.

Как обстоят дела с новыми способами привлечения зрителей в текущей ситуации? Например, услугами по аренде кинозала под конкретный фильм или командами геймеров? Судя по всему, показы различного альтернативного контента и продажа попкорна онлайн также снова становятся актуальными?

Увы, осмелюсь предположить, что это не новые способы привлечения зрителей. Просто некоторые сети стали писать о них недавно, ну и, возможно, у них изменилось соотношение. Давайте возьмем конкретный кейс, и лучше не Москву, а, например, кинотеатр из Чебоксар на 7 залов. В 2017 году аренда кинозалов давала в среднем 100 тысяч в месяц, при аренде от 5-ти до 10 тысяч за сеанс это составляло 2 процента от общей выручки. В апреле 2022 года этот же кинотеатр сдал в аренду кинозалы на 120 тысяч рублей, и это составляет уже 10 процентов от выручки. Можно сказать, что мы выросли в пять раз, с 2-х до 10 процентов. А можно сказать, что у нас выручка в пять раз упала. Недавно написали о показах контента от блогеров на экране. Очень интересный инфоповод. Но если я правильно помню, это был один кинотеатр, и, кажется, один сеанс из сорока в день. Ребята молодцы. Не сидят на месте. Есть даже случай, когда спектакль в кинозале ставили. Но если мир придет к тому, что я сорок сеансов в день буду показывать блогеров или рубиться в танчики, то это, видимо, не мой бизнес. Я, наверное, очень стар, но я хочу показывать в своих кинотеатрах кино! И на сегодня я не вижу системной прибыли в альтернативных формах использования кинозалов.

Можете ли вы приоткрыть завесу тайны над следующим слетом АВК? Когда и где он пройдет? Известны ли уже кандидаты на пост главы ассоциации?

Следующая встреча АВК планируется в июне в онлайн-формате. Вопрос о кандидатурах давайте оставим для внутреннего обсуждения в ассоциации.

Что сейчас вы можете посоветовать своим коллегам – владельцам кинотеатров?

Денег и фильмов нет, но вы держитесь! Кажется, я где-то эту фразу уже слышал, видимо, не я ее придумал.