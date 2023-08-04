Опубликован трейлер фильма «1993»

Историческая драма выйдет в кинотеатрах 21 сентября

Производством картины занималась кинокомпания Gate при поддержке Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.



Режиссером и автором сценария по мотивам романа Сергея Шаргунова «1993» выступил Александр Велединский (ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ). Продюсеры картины - Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова и Дмитрий Литвинов. Релиз состоится при поддержке телеканала «Россия».



В фильме снимаются Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник и другие.



Трейлер доступен по ссылке.



1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, – любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.



Евгений Цыганов о съемках:



Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Есть мечта о космосе, о чем-то большом, и реальность, в которой ты погружаешься под землю и занимаешься канализационными трубами. Есть семья, которая расползается по швам и которую сложно удержать, в связи с отсутствием денег, в отсутствии будущего, какой-то опоры.

Это были непростые съемки. Я какое-то количество травм успел получить на этой площадке. И перестрелки, драки, техника разнообразная, и холод, и дождь. Все тут было.

Сама картина важная, как любая рефлексия про происходящее с нами, про происходящее с нашей страной. Потому что в этом прошлом, наверное, мы видим себя сегодняшних. И в наших родителях, и в их переживаниях мы находим свои переживания, пытаемся найти ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют.