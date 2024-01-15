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Стали известны лауреаты премии Critics Choice Awards

Автор: Илья Кувшинов

15 января 2024

Наибольшее количество наград досталось «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана

В воскресенье, 14 января, состоялась 29-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2023 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Наибольшее количество наград досталось ОППЕНГЕЙМЕРУ Кристофера Нолана – лента получила восемь статуэток. БАРБИ Греты Гервиг, в свою очередь, досталось шесть призов.

Почетный приз за вклад в киноискусство был вручен Харрисону Форду.

Полный список лауреатов
• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший актер – Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучшая актриса – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучшая комедия – БАРБИ
• Лучший оригинальный сценарий – Грета Гервиг, Ноа Баумбак (БАРБИ)
• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Лучший анимационный фильм – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
• Лучший фильм на иностранном языке – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
• Лучший актерский ансамбль – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучший молодой актер/актриса – Доминик Сесса (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучший саундтрек – Людвиг Йоранссон (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая песня – “I’m Just Ken” (БАРБИ)
• Лучший драматический сериал – «Наследники» 
• Лучший комедийный сериал – «Медведь» 
• Лучший мини-сериал – «Грызня»
• Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники») 
• Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь») 
• Лучшая актриса в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь») 
• Лучший актер в мини-сериале/телефильме – Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме – Али Вонг («Грызня») 
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»)
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап («Утреннее шоу)
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»)
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме – Мария Белло («Грызня»)
• Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме – Джонатан Бейли («Попутчики»)
• Лучший телевизионный фильм – «Леди-викторина»
• Лучший анимационный сериал – «Скотт Пилигрим жмёт на газ»
• Лучший сериал на иностранном языке – «Люпен»
• Лучшие визуальные эффекты – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучший монтаж – Дженнифер Лэйм (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая работа художника-постановщика – Сара Гринвуд, Кэти Спенсер (БАРБИ)
• Лучшая работа художника по костюмам – Жаклин Дюрран (БАРБИ)
• Лучший грим и прически – БАРБИ
• Лучшее ток-шоу – «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
• Лучший комедийный спешл – «Джон Малейни: Малыш Джей»

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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