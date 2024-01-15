Стали известны лауреаты премии Critics Choice Awards

Наибольшее количество наград досталось «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана

В воскресенье, 14 января, состоялась 29-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2023 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Наибольшее количество наград досталось ОППЕНГЕЙМЕРУ Кристофера Нолана – лента получила восемь статуэток. БАРБИ Греты Гервиг, в свою очередь, досталось шесть призов.

Почетный приз за вклад в киноискусство был вручен Харрисону Форду.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший актер – Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучшая актриса – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучшая комедия – БАРБИ

• Лучший оригинальный сценарий – Грета Гервиг, Ноа Баумбак (БАРБИ)

• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Лучший анимационный фильм – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• Лучший фильм на иностранном языке – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• Лучший актерский ансамбль – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучший молодой актер/актриса – Доминик Сесса (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучший саундтрек – Людвиг Йоранссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая песня – “I’m Just Ken” (БАРБИ)

• Лучший драматический сериал – «Наследники»

• Лучший комедийный сериал – «Медведь»

• Лучший мини-сериал – «Грызня»

• Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»)

• Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Лучшая актриса в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь»)

• Лучший актер в мини-сериале/телефильме – Стивен Ян («Грызня»)

• Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме – Али Вонг («Грызня»)

• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»)

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап («Утреннее шоу)

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»)

• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме – Мария Белло («Грызня»)

• Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме – Джонатан Бейли («Попутчики»)

• Лучший телевизионный фильм – «Леди-викторина»

• Лучший анимационный сериал – «Скотт Пилигрим жмёт на газ»

• Лучший сериал на иностранном языке – «Люпен»

• Лучшие визуальные эффекты – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучший монтаж – Дженнифер Лэйм (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая работа художника-постановщика – Сара Гринвуд, Кэти Спенсер (БАРБИ)

• Лучшая работа художника по костюмам – Жаклин Дюрран (БАРБИ)

• Лучший грим и прически – БАРБИ

• Лучшее ток-шоу – «События прошедшей недели с Джоном Оливером»

• Лучший комедийный спешл – «Джон Малейни: Малыш Джей»

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР