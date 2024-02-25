top banner

Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии

Автор: Илья Кувшинов

25 февраля 2024

Главная награда за лучший актерский состав досталась байопику «Оппенгеймер»

24 февраля в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 30-й премии SAG Awards.

Награда за лучший актерский состав досталась байопику ОППЕНГЕЙМЕР. Картину Кристофера Нолана также отметили в категориях «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший).

Приз за лучшую женскую роль достался Лили Гладстоун за УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, а Давайн Джой Рэндольф получила награду за лучшую роль второго плана в драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пейна.

Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов Киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.

В телевизионных категориях лучшим ансамблем в драматическом сериале был признан актерский состав «Наследников», а в комедийном сериале – каст «Медведя». Почетная награда гильдии за творческие и гуманитарные достижения была вручена Барбре Стрейзанд.

Полный список лауреатов
• Лучший актерский состав – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучшая женская роль – Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ
• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Наследники»
• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»)
• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Педро Паскаль («Одни из нас»)
• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Медведь»
• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь»)
• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Али Вонг («Грызня»)
• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Одни из нас»

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года
Подробнее
Касса России: «Лед 3» стал лидером проката
Подробнее
Итоги российского кинопроката за 2023 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей
Подробнее
Стали известны лауреаты премии BAFTA
Подробнее
МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Аквариум»
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля 2024 года
Подробнее