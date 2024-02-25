Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии

Главная награда за лучший актерский состав досталась байопику «Оппенгеймер»

24 февраля в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 30-й премии SAG Awards.

Награда за лучший актерский состав досталась байопику ОППЕНГЕЙМЕР. Картину Кристофера Нолана также отметили в категориях «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший).

Приз за лучшую женскую роль достался Лили Гладстоун за УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, а Давайн Джой Рэндольф получила награду за лучшую роль второго плана в драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пейна.

Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов Киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.

В телевизионных категориях лучшим ансамблем в драматическом сериале был признан актерский состав «Наследников», а в комедийном сериале – каст «Медведя». Почетная награда гильдии за творческие и гуманитарные достижения была вручена Барбре Стрейзанд.

Полный список лауреатов

• Лучший актерский состав – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучшая женская роль – Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Наследники»

• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»)

• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Педро Паскаль («Одни из нас»)

• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Медведь»

• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь»)

• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Али Вонг («Грызня»)

• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Стивен Ян («Грызня»)

• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Одни из нас»

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР