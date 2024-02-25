Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии
Главная награда за лучший актерский состав досталась байопику «Оппенгеймер»
24 февраля в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 30-й премии SAG Awards.
Награда за лучший актерский состав досталась байопику ОППЕНГЕЙМЕР. Картину Кристофера Нолана также отметили в категориях «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший).
Приз за лучшую женскую роль достался Лили Гладстоун за УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, а Давайн Джой Рэндольф получила награду за лучшую роль второго плана в драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пейна.
Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов Киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.
В телевизионных категориях лучшим ансамблем в драматическом сериале был признан актерский состав «Наследников», а в комедийном сериале – каст «Медведя». Почетная награда гильдии за творческие и гуманитарные достижения была вручена Барбре Стрейзанд.
Полный список лауреатов
• Лучший актерский состав – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучшая женская роль – Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Наследники»
• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»)
• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Педро Паскаль («Одни из нас»)
• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Медведь»
• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь»)
• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Али Вонг («Грызня»)
• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Одни из нас»
Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР