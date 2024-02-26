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«Оппенгеймер» выиграл главный приз премии Гильдии продюсеров США

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2024

Награда в анимационной категории досталась «Человеку-пауку: Паутине вселенных»

Стали известны лауреаты 35-й церемонии вручения PGA Awards.

Премию имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма получил байопик ОППЕНГЕЙМЕР, что вкупе с недавней победой актерского ансамбля картины на премии Гильдии актеров США только увеличивает шансы ленты Кристофера Нолана на грядущем «Оскаре».

Приз в анимационной категории достался мультфильму ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ.

Список некоторых лауреатов
• Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма – ОППЕНГЕЙМЕР
• Премия за продюсирование анимационного фильма – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
• Премия за продюсирование документального фильма – АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ
• Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма) – «Наследники»
• Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия) – «Медведь»
• Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии – «Грызня»
• Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов – «Черное зеркало: За морем»

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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