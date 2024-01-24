Стали известны номинанты на премию «Сезар»

Лидером по количеству упоминаний стала фантастическая драма «Королевство зверей»

Французская Академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2023 год.

Лидером по количеству упоминаний (12) стала фантастическая драма КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ Томы Кайе, а ранее номинированная на «Оскар» АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие удостоилась попадания в 11 категорий.

49-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 23 февраля.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• ЦЕПНОЙ ПЕС

• Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА

• ДЕЛО ГОЛДМАНА

• КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ

Лучший режиссер

• Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Катрин Брейя (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)

• Жанна Эрри (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Седрик Кан (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

• Тома Кайе (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)

Лучшая актриса

• Марион Котийяр (МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ГРУСТИТ)

• Леа Дрюкер (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)

• Виржини Эфира (ТОЛЬКО ТЫ И Я)

• Афсиа Эрзи (УДОВОЛЬСТВИЕ)

• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший актер

• Ромен Дюрис (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)

• Бенжамен Лаверн (АББАТ ПЬЕР)

• Мельвиль Пупо (ТОЛЬКО ТЫ И Я)

• Рафаэль Кенар (ЯННИК)

• Арье Вортхальтер (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

Лучшая актриса второго плана

• Лейла Бехти (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Галатея Беллуджи (ЦЕПНОЙ ПЕС)

• Элоди Буше (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Адель Экзаркопулос (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Миу-Миу (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

Лучший актер второго плана

• Сванн Арло (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Антони Бажон (ЦЕПНОЙ ПЕС)

• Артур Харари (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

• Пио Мармай (ЯННИК)

• Антуан Райнарц (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший оригинальный сценарий

• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Жан-Батист Дуранд (ЦЕПНОЙ ПЕС)

• Жанна Эрри (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Натали Хертцберг, Седрик Кан (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

• Тома Кайе, Полин Мюнье (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)

Лучший адаптированный сценарий

• Одри Диван, Валери Донзелли (ТОЛЬКО ТЫ И Я)

• Ванесса Фильо (СОГЛАСИЕ)

• Катрин Брейя (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)

Лучший зарубежный фильм

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ПОХИЩЕННЫЙ

• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

• ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ

• ПРИРОДА ЛЮБВИ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ