top banner

Стали известны номинанты на премию «Сезар»

Автор: Илья Кувшинов

24 января 2024

Лидером по количеству упоминаний стала фантастическая драма «Королевство зверей»

Французская Академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2023 год.

Лидером по количеству упоминаний (12) стала фантастическая драма КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ Томы Кайе, а ранее номинированная на «Оскар» АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие удостоилась попадания в 11 категорий.

49-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 23 февраля.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
• ЦЕПНОЙ ПЕС
• Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА
• ДЕЛО ГОЛДМАНА
• КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ

Лучший режиссер
• Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Катрин Брейя (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)
• Жанна Эрри (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Седрик Кан (ДЕЛО ГОЛДМАНА)
• Тома Кайе (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)

Лучшая актриса
• Марион Котийяр (МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ГРУСТИТ)
• Леа Дрюкер (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)
• Виржини Эфира (ТОЛЬКО ТЫ И Я)
• Афсиа Эрзи (УДОВОЛЬСТВИЕ)
• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший актер
• Ромен Дюрис (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)
• Бенжамен Лаверн (АББАТ ПЬЕР)
• Мельвиль Пупо (ТОЛЬКО ТЫ И Я)
• Рафаэль Кенар (ЯННИК)
• Арье Вортхальтер (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

Лучшая актриса второго плана
• Лейла Бехти (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Галатея Беллуджи (ЦЕПНОЙ ПЕС)
• Элоди Буше (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Адель Экзаркопулос (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Миу-Миу (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

Лучший актер второго плана
• Сванн Арло (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Антони Бажон (ЦЕПНОЙ ПЕС)
• Артур Харари (ДЕЛО ГОЛДМАНА)
• Пио Мармай (ЯННИК)
• Антуан Райнарц (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший оригинальный сценарий
• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Жан-Батист Дуранд (ЦЕПНОЙ ПЕС)
• Жанна Эрри (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Натали Хертцберг, Седрик Кан (ДЕЛО ГОЛДМАНА)
• Тома Кайе, Полин Мюнье (КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ)

Лучший адаптированный сценарий
• Одри Диван, Валери Донзелли (ТОЛЬКО ТЫ И Я)
• Ванесса Фильо (СОГЛАСИЕ)
• Катрин Брейя (ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ)

Лучший зарубежный фильм
• ОППЕНГЕЙМЕР
• ПОХИЩЕННЫЙ
• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
• ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ
• ПРИРОДА ЛЮБВИ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Воздух»
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Минкультуры предложило штрафовать и закрывать кинотеатры за пиратские показы
Подробнее
Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все» посмотрело 42,5 млн человек
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» вновь в лидерах
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в 2023 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 января 2024 года
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
MyFrenchFilmFestival покажет лучшие французские картины в сети бесплатно
Подробнее
В Москве прошла премьера военной драмы «Воздух»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 января
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2024»
Подробнее