Названы лауреаты премии «Сезар»

Драма «Анатомия падения» была удостоена шести наград

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2023 год.

Триумфатором стала драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, получившая шесть статуэток – в том числе и приз за лучший фильм. Жюстин Трие, в свою очередь, оказалась второй женщиной-режиссером за 49-летнюю историю «Сезара», удостоенной профессиональной награды.

Почетные призы за вклад в киноискусство были вручены Кристоферу Нолану и Аньес Жауи.

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• Лучший режиссер – Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучшая актриса – Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший актер – Арье Вортхальтер (ДЕЛО ГОЛДМАНА)

• Лучшая актриса второго плана – Адель Экзаркопулос (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)

• Лучший актер второго плана – Сванн Арло (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший адаптированный сценарий – Одри Диван, Валери Донзелли (ТОЛЬКО ТЫ И Я)

• Лучший зарубежный фильм – ПРИРОДА ЛЮБВИ

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ