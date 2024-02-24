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Названы лауреаты премии «Сезар»

Автор: Илья Кувшинов

24 февраля 2024

Драма «Анатомия падения» была удостоена шести наград

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2023 год.

Триумфатором стала драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, получившая шесть статуэток – в том числе и приз за лучший фильм. Жюстин Трие, в свою очередь, оказалась второй женщиной-режиссером за 49-летнюю историю «Сезара», удостоенной профессиональной награды.

Почетные призы за вклад в киноискусство были вручены Кристоферу Нолану и Аньес Жауи.

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
• Лучший режиссер – Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучшая актриса – Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший актер – Арье Вортхальтер (ДЕЛО ГОЛДМАНА)
• Лучшая актриса второго плана – Адель Экзаркопулос (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА)
• Лучший актер второго плана – Сванн Арло (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший адаптированный сценарий – Одри Диван, Валери Донзелли (ТОЛЬКО ТЫ И Я)
• Лучший зарубежный фильм – ПРИРОДА ЛЮБВИ

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

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