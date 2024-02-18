«Человек-паук: Паутина вселенных» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards
В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай»
17 февраля в Лос-Анджелесе прошла 51-я церемония вручения премии Annie Awards за лучшие работы в области анимации.
Триумфатором премии стал мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, удостоенный семи наград – в том числе и в главной категории. Стоит отметить, что по статистике основной призер Annie Awards побеждал на «Оскаре» семь раз в течение последних 11 лет.
В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай», получившее шесть наград.
Список некоторых лауреатов
• Лучший анимационный фильм – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
• Лучший независимый анимационный фильм – МЕЧТЫ РОБОТА
• Лучшая режиссура анимационного фильма – Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)
• Лучше взрослое анимационное шоу на ТВ/платформах – «Голубоглазый самурай»
• Лучше детское анимационное шоу на ТВ/платформах – «Хильда»
• Лучший сценарий полнометражного анимационного фильма – Роберт Л. Бейрд, Ллойд Тейлор (НИМОНА)
• Лучший сценарий шоу на ТВ/платформах – Амбер Ноидзуми («Голубоглазый самурай»)
• Лучшая актерская работа в озвучке анимационного фильма – Хлоя Грейс Морец (НИМОНА)
• Лучшая актерская работа в озвучке анимационного шоу на ТВ/платформах – Даймонд Уайт («Лунная девочка и ДиноДьявол»)
Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ