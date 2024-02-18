«Человек-паук: Паутина вселенных» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards

В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай»

17 февраля в Лос-Анджелесе прошла 51-я церемония вручения премии Annie Awards за лучшие работы в области анимации.

Триумфатором премии стал мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, удостоенный семи наград – в том числе и в главной категории. Стоит отметить, что по статистике основной призер Annie Awards побеждал на «Оскаре» семь раз в течение последних 11 лет.

В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай», получившее шесть наград.

Список некоторых лауреатов

• Лучший анимационный фильм – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• Лучший независимый анимационный фильм – МЕЧТЫ РОБОТА

• Лучшая режиссура анимационного фильма – Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

• Лучше взрослое анимационное шоу на ТВ/платформах – «Голубоглазый самурай»

• Лучше детское анимационное шоу на ТВ/платформах – «Хильда»

• Лучший сценарий полнометражного анимационного фильма – Роберт Л. Бейрд, Ллойд Тейлор (НИМОНА)

• Лучший сценарий шоу на ТВ/платформах – Амбер Ноидзуми («Голубоглазый самурай»)

• Лучшая актерская работа в озвучке анимационного фильма – Хлоя Грейс Морец (НИМОНА)

• Лучшая актерская работа в озвучке анимационного шоу на ТВ/платформах – Даймонд Уайт («Лунная девочка и ДиноДьявол»)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ