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«Человек-паук: Паутина вселенных» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards

Автор: Илья Кувшинов

18 февраля 2024

В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай»

17 февраля в Лос-Анджелесе прошла 51-я церемония вручения премии Annie Awards за лучшие работы в области анимации.

Триумфатором премии стал мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, удостоенный семи наград – в том числе и в главной категории. Стоит отметить, что по статистике основной призер Annie Awards побеждал на «Оскаре» семь раз в течение последних 11 лет.

В телевизионных категориях лидером стало аниме Netflix «Голубоглазый самурай», получившее шесть наград.

Список некоторых лауреатов
•  Лучший анимационный фильм – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
•  Лучший независимый анимационный фильм – МЕЧТЫ РОБОТА
•  Лучшая режиссура анимационного фильма – Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)
•  Лучше взрослое анимационное шоу на ТВ/платформах – «Голубоглазый самурай»
•  Лучше детское анимационное шоу на ТВ/платформах – «Хильда»
•  Лучший сценарий полнометражного анимационного фильма – Роберт Л. Бейрд, Ллойд Тейлор (НИМОНА)
•  Лучший сценарий шоу на ТВ/платформах – Амбер Ноидзуми («Голубоглазый самурай»)
•  Лучшая актерская работа в озвучке анимационного фильма – Хлоя Грейс Морец (НИМОНА)
•  Лучшая актерская работа в озвучке анимационного шоу на ТВ/платформах – Даймонд Уайт («Лунная девочка и ДиноДьявол»)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

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