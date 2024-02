Названы лауреаты премии «Грэмми»

Награду за лучшую песню года получила Билли Айлиш за композицию из саундтрека к «Барби»

В Лос-Анджелесе завершилась 66-я церемония вручения премии «Грэмми».

Награду за лучшую песню года получила Билли Айлиш за композицию "What Was I Made For?" из саундтрека к фильму БАРБИ Греты Гервиг. Трек также был признан лучшей песней, написанной для визуальных медиа.

Лучшим оригинальным саундтреком для визуальных медиа стала музыка Людвига Горанссона к ОППЕНГЕЙМЕРУ Кристофера Нолана, а лучшим саундтреком-компиляцией стал Barbie the Album с песнями из БАРБИ. Лучшей инструментальной композицей была названа "Helena’s Theme" Джона Уильямса из саундтрека к ИНДИАНЕ ДЖОНСУ И КОЛЕСУ СУДЬБЫ.

Лучшим музыкальным фильмом по версии членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи стала документальная лента ДЭВИД БОУИ: MOONAGE DAYDREAM Бретта Моргена, а лучшим комедийным альбомом – «Что в имени тебе моем?» (What's in a Name?) Дэйва Шаппелла.

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма БАРБИ