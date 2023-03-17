Выставка CPS-2023 объявила программу

Мероприятие о технологиях и оборудовании для производства медиаконтента пройдет с 29 по 31 марта

На киностудии «Амедиа» с 29 по 31 марта пройдет 19-я выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2023. Организаторы опубликовали программу деловых и обучающих мероприятий.

29 марта:

— конференция «Меры перезапуска кинопроизводства в регионах. Точка сборки»;

— конференция «Возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока в сфере киноиндустрии»;

— сессия «Роль ArtMasters в развитии киноиндустрии — подготовка молодых специалистов» (организатор — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters);

— Заседание КиноИнвестКлуба;

— Вечеринка.

30 марта:

— МедиаОбраз — сессия профориентации по продвижению образовательных услуг в сфере кинематографии и телевидения (куратор проекта — Олег Березин, гендиректор АО «Невафильм», партнеры сессии — Высшая школа киноинженеров и Невафильм Educate);

— пилотный CGFest#0 — новый фестиваль компьютерной графики, анимации и технологий, организованный старейшей российской школой компьютерной графики Realtime School;

— специальная сессия «Звук в кино» (организатор: Российский музыкальный союз).

31 марта:

— дискуссия с участием ведущих деятелей теле- и digital индустрии: «ТВ и новые медиа: адаптация телевизионного контента под digital-среду. Вытеснят ли ТВ новые медиа?».

Выставку посетят руководители киностудий и телеканалов, продюсерских центров, технические специалисты, поставщики оборудования и услуг, фото- и видеостудии, сотрудники учреждений культуры, профильных учебных заведений, профессиональных объединений, СМИ, представители государственных структур в области культуры и кинематографии.

Организаторы отмечают, что, хотя посещение выставки бесплатно, в этом году есть мероприятия с платным и бесплатным доступом. Участникам рекомендуется обращать внимание при выборе интересующего мероприятия на его статус. Регистрация доступна по ссылке. Подробности доступны в ТГ-канале выставки. Контакты: +7(495) 225-2542.