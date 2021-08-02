Megogo представил обновления библиотеки в августе

В августе на Megogo подписчикам станут доступны культовые кинокартины: фильм братьев Коэнов ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ! с Джошем Бродли и Джорждем Клуни в главных ролях, также СТРАСТЬ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ, российская черная комедия МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ, анимационный фильм СЕМЕЙКА КРУДС, 11-й сезон сериала «Ходячие мертвецы», новая мелодрама с Александром Домогаровым КЕНЗЕЛИ и мультсериал про суперзлодея «Модок».

Также эксклюзивно на Megogo в августе можно будет смотреть летнюю лигу NBА — первую игру покажут уже 4 августа.

С 30 июля — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА

События ленты происходят через четыре года после первой истории — к слову, именно столько времени прошло с момента презентации первой картины. Брайс — телохранитель, которому сложно найти равного в профессии. Его ценят за высокий профессионализм и преданное отношение к объекту, который ему поручено охранять. На сей раз герой задействован в секретной операции на курортном побережье Италии. Задача у телохранителя совсем не простая и не совсем соответствует его основному профилю работы — Брайсу нужно остановить группу хакеров, атака которых может в полном смысле уничтожить Европейский союз как политическое образование. Да и помощники у героя весьма необычные — киллер и его жена.

С 5 августа — СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ — очередная глава анимационной франшизы, предыдущей частью которой стала успешная лента СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ. Это эпическая история про два одиночества — о девушке, находящейся в поиске своего места в жизни, и о дикой лошади, с которой ее свела судьба.

С 10 августа — КРОВНЫЕ УЗЫ

Лента была создана на основе одноименной книги, написанной Л. Уотсоном. Также Уотсон выступил одним из соавторов сценария. Сюжет картины перенесет зрителя в начало 1960-х годов и познакомит с уже немолодой супружеской парой — Джорджем и Маргарет, проживающих в Монтане вместе со своей семьей. Однажды Джеймс, их сын, бесследно исчезает. А спустя время становится известно, что он погиб.

С 10 августа — НИКТО

Непримечательный и незаметный семьянин Хатч живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. И это бы сошло им с рук, если бы они не забрали браслетик его маленькой дочки. Не в силах это терпеть, Хатч отправляется на поиски наглецов, а на обратном пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, пристававшими к девушке в общественном транспорте. От души помахав кулаками, наш аудитор отправляет дебоширов в больницу, но оказывается, что один из пострадавших — брат влиятельного русского бандита. И он теперь жаждет мести.

С 12 августа — КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В продолжении известной картины снялся Леброн Джеймс — всем известная суперзвезда и икона баскетбола. У него есть сынишка по имени Дом, который всерьез мечтает заниматься разработкой компьютерных игр. Из-за происков злобного искусственного интеллекта герои попадают в цифровое пространство. Вернуться в свой мир без препятствий чемпион с маленьким сыном смогут только в том случае, если победят в виртуальных баскетбольных соревнованиях. Команда Леброна целиком состоит из анимационных персонажей американских мультфильмов — кролика Банни, утки Даффи, поросенка Порки и других. Им предстоит сразиться с настоящими цифровыми чемпионами.

С 12 августа — ТИХОЕ МЕСТО 2

Основные события фильма начинаются ровно с того места, где закончилась первая часть. Героиня Эмили Блант вместе с дочкой, сыном и новорожденным малышом бегут с фермы куда глаза глядят. Глаза и ноги приводят семью в странное место, утыканное ловушками. Вскоре им придется попасть в беду, встретиться со старым знакомым и чудом выжить или нет?

С 15 августа — сериал «Плут»

Премьера сериала, созданного Megogo в партнерстве с каналом 2+2 — «Плут». Это 16-серийный детектив про сообразительного смельчака, настойчивого и бесстрашного бывшего преступника по прозвищу Плут, который пережив потерю близких, бандитское юношество и годы в тюрьме, в один момент круто меняет свою судьбу. В главных ролях: Андрей Клименков, Дмитрий Паламарчук, Марианна Дружинец, Сергей Дзялик, Даниил Мирешкин, Елена Турбал и другие.

С 20 августа — КРУЭЛЛА

КРУЭЛЛА расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney — Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, воплотила обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун. Действие фильма происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Эта история рассказывает о невероятно одаренной мошеннице по имени Эстелла, решившей сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман, которую сыграла двукратная обладательница премии «Оскар» Эмма Томпсон. Однако со временем отношения между ними приводят к тому, что в Эстелле берет верх ее темная сторона, и на свет появляется безжалостная, одержимая стилем и жаждущая мести Круэлла.

С 23 августа — ОГОНЬ

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В главных ролях все звездные мужчины российского кино: Константин Хабенский, Иван Янковский, Андрей Смоляков и другие.

С 23 августа — РОК ДОГ 2

События сиквела происходят через год после первой части. Теперь героям выпал шанс покорить иные масштабы, отправившись в тур с сенсацией поп-музыки Лил Фокси. Впрочем, широкая известность имеет немало минусов, а нередко за славу приходится дорого расплачиваться. Согласившись на удивительное гастрольное приключение, главные герои узнают цену популярности.

С 26 августа — СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА

СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА — пятый и последний фильм культовой франшизы. Сюжет картины разворачивается на южной границе Соединенных Штатов спустя год после победы Чарли Роан на президентских выборах. Отмена судной ночи подарила надежду на мирную жизнь. Спасаясь от наркокартеля, мексиканцы Хуан и Адела скрываются на ранчо в Техасе. Однако группа неизвестных решает продолжить чистку, невзирая на новый закон. Герои оказываются в смертельной опасности...

С 27 августа — сериал «Манифест»

Фантастический сериал «Манифест» рассказывает историю о том как пассажирский самолет рейса 828 направляется в Нью-Йорк с Ямайки. Остается совсем немного времени, когда воздушных транспорт попадает в зону мощной турбулентности, возникшей неожиданно даже для самих пилотов. И также внезапно турбулентность исчезает, оставив пассажиров в состоянии легкого испуга. Когда же самолет прибывает в Нью-Йорк, его встречает множество полицейских машин и карет «скорой» помощи. Легкий испуг у людей сменяется сначала непониманием, а затем ужасом, так как представитель Агентства Национальной Безопасности объясняет, что их самолет отсутствовал пять с половиной лет, объявившись только сейчас.

02.08.2021 Автор: Виолетта Палий