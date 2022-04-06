«Морбиус» стартовал в СНГ в два раза хуже обеих частей «Венома»

Однако релиз значительно обошел «Джокера»

По данным Comscore, кинокомикс Sony и Marvel МОРБИУС с Джаредом Лето в главной роли на территории СНГ (а именно – в Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Молдове) заработал 48,722 млн рублей в свой премьерный уикенд. Прокат фильма начался 31 марта.

Для сравнения: две части кинокомикса Sony и Marvel ВЕНОМ на старте в СНГ собрали в два раза больше – соответственно 95,547 млн и 99,550 млн рублей. При этом в странах Содружества МОРБИУСУ удалось чуть более, чем в два раза, обойти результат кинокомикса ДЖОКЕР (22,969 млн рублей).

Ранее Sony Pictures приостановила выход своих фильмов в кинотеатральный прокат в России.