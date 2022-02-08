Гендиректор ТНТ Роман Петренко покидает телеканал

Исполнять обязанности руководителя будет Тина Канделаки

Роман Петренко уйдет с поста руководителя телеканала ТНТ. Об этом сообщает РБК. При этом Петренко предложена должность советника гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки, которая на данный момент является управляющим директором подразделения «Газпром-Медиа», отвечающего за развлекательные каналы — ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2.

По словам источников РБК, Петренко оказался недоволен сокращением своих полномочий. Ранее он отвечал за финансовую политику ТНТ, а также косвенно — за деятельность видеосервиса Premier. Однако в последние месяцы его роль в холдинге существенно сократилась. Кроме того, Петренко уже поступило предложение присоединиться к новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года основали холдинг НМГ и Артур Джанибекян.

В декабре 2021 года стало известно об уходе Александра Дулерайна с поста генпродюсера ТНТ. Позицию занял его заместитель Аркадий Водахов.