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Открыта аккредитация на «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы»

Автор: БК

17 мая 2023

Мероприятие состоится 23 мая

В следующий вторник, 23 мая, состоится VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы». Форум пройдет в столичном Марриотт Гранд Отеле (Тверская ул., 26/1). Организаторы мероприятия – оператор деловых мероприятий TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily – подготовили насыщенную деловую повестку с участием ведущих профессионалов российского рынка цифровых медиа. Аудиторию форума ждет живой, открытый, содержательный диалог о настоящем и будущем медиапотребления и телесмотрения в России. 

Программу форума откроет пленарная дискуссия «Российский рынок медиапотребления в новой реальности: вызовы, достижения и перспективы», во время которой выступят руководители крупных российских медиахолдингов и телекомпаний. Предметом обсуждения станут основные изменения и тренды рынка медиапотребления; особенности государственного регулирования и свежие законопроекты; факторы риска и показатели роста отрасли; прогнозы основных векторов развития бизнеса в области производства и распространения видеоконтента в цифровой среде.

Работу TeleMultiMedia Forum 2023 продолжат брифинг для СМИ с участием ключевых спикеров мероприятия и четыре тематические сессии: 
— «Стратегии развития отечественного рынка онлайн-видеосервисов»;
— «Оригинальные фильмы как точка роста для онлайн-кинотеатров;
— «Доставка видеоконтента: платформы, технологии и сервисы»;
— «Практика продвижения медиаконтента в цифровой среде и не только».

В форуме участвуют руководители телеканалов, онлайн кинотеатров, продюсеры и производители медиаконтента, операторы связи, главы исследовательских, рекламных, маркетинговых агентств, а также технологических компаний, осуществляющих доставку теле- и видеоконтента, эксперты медиаотрасли и журналисты профильных СМИ.

Список спикеров TeleMulitiMedia Forum 2023 опубликован на сайте Форума. 

По вопросам партнерства и участия:
Тел.: +7 994 411-6140, +7 994 411-6148
E-mail: conf@tdaily.ru

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