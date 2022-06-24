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«Яндекс» объединил в новую бизнес-группу «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех

Автор: БК

24 июня 2022

Данное подразделение возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский

«Яндекс» создал бизнес-группу «Плюса и Финтеха», которая включает в себя «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу», «Яндекс Плюс», а также финтех-направление компаниии. Как указано в сообщении «Яндекса», данные сервисы объединяют похожие бизнес-решения и общие цели. «Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в неё бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством».

Новую бизнес-группу возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский, который будет совмещать обе должности. На позицию руководителя финтех-сервисов назначен Дмитрий Пирогов.

В «Яндексе» с 2021 года также существуют группы «Поиска, рекламы и облачных сервисов» и «E-com и райдтеха».

Артем Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России 15 апреля этого года. С 2016 года управлял направлением медиасервисов («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша»). Савиновский также совмещает эти должности.

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