«Яндекс» объединил в новую бизнес-группу «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех

Данное подразделение возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский

«Яндекс» создал бизнес-группу «Плюса и Финтеха», которая включает в себя «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу», «Яндекс Плюс», а также финтех-направление компаниии. Как указано в сообщении «Яндекса», данные сервисы объединяют похожие бизнес-решения и общие цели. «Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в неё бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством».

Новую бизнес-группу возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский, который будет совмещать обе должности. На позицию руководителя финтех-сервисов назначен Дмитрий Пирогов.

В «Яндексе» с 2021 года также существуют группы «Поиска, рекламы и облачных сервисов» и «E-com и райдтеха».

Артем Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России 15 апреля этого года. С 2016 года управлял направлением медиасервисов («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша»). Савиновский также совмещает эти должности.