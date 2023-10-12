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Компания A24 займется более коммерческими фильмами

Автор: Илья Кувшинов

12 октября 2023

Инсайдеры утверждают, что студия потеряла много денег на своих независимых проектах

Компания А24, ставшая за минувшие десять лет одним из самых уважаемых игроков в сегменте независимого кинематографа, займется более коммерческими проектами. Об этом сообщает The Wrap.

По информации инсайдеров, студия приняла решение сократить количество авторских картин и сосредоточиться на экшнах и фильмах по большим франшизам – так, например, по слухам, A24 является фаворитом в гонке за кино- и телевизионными правами на ХЭЛЛОУИН.

Почему же у студии так неожиданно возник интерес к мейнстриму? Ответ прост – утверждается, что за последние несколько лет А24 потерпела много финансовых потерь на своих независимых проектах. В числе неудач называются ВОЛНЫ Трея Эдварда Шульца, ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ Дэвида Лоури и недавние ВСЕ СТРАХИ БО Ари Астера – на последнем студия потеряла около $35 млн.

Близкие к компании источники, в свою очередь, уверяют, что A24 не забросит независимые картины, а, скорее, расширит мейнстримом разнообразие своей будущей линейки.

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