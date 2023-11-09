Студия А24 запустила собственное приложение
Автор: Илья Кувшинов
9 ноября 2023
На данный момент оно доступно только в США
Студия А24, ставшая за минувшие десять лет одним из самых уважаемых игроков в сегменте независимого кинематографа, запустила собственное приложение A24 App.
За ежемесячный взнос в размере $5 зрители получат доступ к фильмотеке компании и дополнительным материалам со съемок, возможность приобретения билетов на грядущие релизы картин студии и эксклюзивного мерчендайза, скидки в официальном магазине A24 и многое другое.
Годовая подписка обойдется пользователям в $55. На данный момент приложение доступно только в США, и пока неизвестно, будут ли в будущем добавлены другие территории.
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