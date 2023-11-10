Съемки байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе начнутся в следующем году

Режиссером проекта выступает Джеймс Мэнголд

После задержки из-за забастовок байопик о Бобе Дилане все-таки отправится в работу – World of Reel сообщает, что съемки картины Джеймса Мэнголда СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНЫЙ (A Complete Unknown) с Тимоти Шаламе в главной роли начнутся в феврале 2024 года в Нью-Йорке и Монреале.

Сюжет фильма сконцентрируется на молодости легендарного музыканта и его превращении в культурный феномен. По словам режиссера, Дилан лично прочитал сценарий и одобрил его.

Помимо Шаламе в картине также будут задействованы Бенедикт Камбербэтч, Эль Фаннинг, Бойд Холбрук, Моника Барбаро и Ник Офферман. Выход СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНОГО, по слухам, запланирован на осень 2024 года, чтобы лента могла принять участие в оскаровской гонке.

Фото: кадр из фильма DON’T LOOK BACK