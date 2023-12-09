AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года

Топ киноинститута считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар

Американский институт кинематографии (AFI) подвел итоги премии AFI Awards и опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов и сериалов 2023 года.

Десятка AFI считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в прошлом году сразу 7 из 10 фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Киноакадемии.

Церемония вручения наград Американского института пройдет 12 января 2024 года.

Лучшие фильмы 2023 года

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО, реж. Корд Джефферсон

• БАРБИ, реж, Грета Гервиг

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ, реж. Йоргос Лантимос

• МАЙ, ДЕКАБРЬ, реж. Тодд Хейнс

• МАЭСТРО, реж. Брэдли Купер

• ОППЕНГЕЙМЕР, реж. Кристофер Нолан

• ОСТАВЛЕННЫЕ, реж. Александр Пэйн

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, реж. Селин Сон

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ, реж. Мартин Скорсезе

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, реж. Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс



Лучшие сериалы 2023 года

• «Быть присяжным» (Amazon Freevee)

• «Грызня» (Netflix)

• «Медведь» (FX)

• «Наследники» (Max)

• «Начальная школа “Эбботт“» (ABC)

• «Одни из нас» (Max)

• «Покерфейс» (Peacock)

• «Псы резервации» (FX)

• «Убийства в одном здании» (Hulu)

• «Утреннее шоу» (Apple TV+)

Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ