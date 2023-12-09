AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года
Топ киноинститута считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар
Американский институт кинематографии (AFI) подвел итоги премии AFI Awards и опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов и сериалов 2023 года.
Десятка AFI считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в прошлом году сразу 7 из 10 фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Киноакадемии.
Церемония вручения наград Американского института пройдет 12 января 2024 года.
Лучшие фильмы 2023 года
• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО, реж. Корд Джефферсон
• БАРБИ, реж, Грета Гервиг
• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ, реж. Йоргос Лантимос
• МАЙ, ДЕКАБРЬ, реж. Тодд Хейнс
• МАЭСТРО, реж. Брэдли Купер
• ОППЕНГЕЙМЕР, реж. Кристофер Нолан
• ОСТАВЛЕННЫЕ, реж. Александр Пэйн
• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, реж. Селин Сон
• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ, реж. Мартин Скорсезе
• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, реж. Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс
Лучшие сериалы 2023 года
• «Быть присяжным» (Amazon Freevee)
• «Грызня» (Netflix)
• «Медведь» (FX)
• «Наследники» (Max)
• «Начальная школа “Эбботт“» (ABC)
• «Одни из нас» (Max)
• «Покерфейс» (Peacock)
• «Псы резервации» (FX)
• «Убийства в одном здании» (Hulu)
• «Утреннее шоу» (Apple TV+)
Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ