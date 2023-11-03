Российские дистрибьюторы активно закупают контент на AFM 2023

Организаторы рынка придерживаются того же протокола по отношению к России, что и в прошлом году

На этой неделе в Санта-Монике начался крупнейший кинорынок American Film Market (AFM), и россиян там довольно много.

ScreenDaily на условиях анонимности пообщался с несколькими представителями компаний, которые занимаются международными продажами, и все они отмечают активность прокатчиков из России.

«Поскольку американские мейджоры свернули свою деятельность в стране, у независимых компаний появилось больше возможностей, ведь и российские кинотеатры, и телевидение, и VOB-платформы – все ищут новый контент», – рассказал один из них. Другой, в свою очередь, заметил, что Россия на этом AFM – «одна из немногих территорий, которая агрессивно закупает кино».

В числе зарегистрированных участников из России – Arna Media, Capella Film, «Каскад фильм», Magic Film Company, Planeta Inform Film Distribution, «Экспонента Фильм», «Русский Репортаж», Russian World Vision и другие. Также отмечается, что в Санта-Монике были замечены представители компании «Вольга».

«Мы придерживаемся того же протокола, что и в прошлом году, – отметили представители Альянса независимого кино и телевидения (IFTA), занимающиеся организацией рынка. – В AFM могут принять участие продавцы и покупатели из России, которые не попадают под американские санкции и не связаны с российским правительством». IFTA также пояснила, что процесс участия россиян на AFM включает в себя не только обращение к санкционному списку, но и тщательную проверку информации о подавших заявки компаниях.

Кинорынок продлится до 5 ноября включительно.