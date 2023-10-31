AFM: главные новинки этого кинорынка

Мероприятие пройдет в Санта-Монике с 31 октября до 5 ноября

В Санта-Монике начинается крупнейший кинорынок American Film Market (AFM), который будет разворачиваться на фоне забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Возобновившиеся переговоры профсоюза со студиями и стримингами вселили надежды в представителей индустрии – все надеются, что в ближайшее время смогут вернуться к работе.

Так или иначе, AFM не будет пустовать – участникам рынка со всего мира предложат разнообразные международные проекты и американские ленты, получившие временные соглашения от гильдии.

The Hollywood Reporter составил список самых громких картин, которые будут продаваться на AFM – среди них новая работа Алекса Гарленда, перезагрузка ГОРЦА, мультфильм от сэра Пола Маккартни, боевик по сценарию Сильвестра Сталлоне, ленты с Оливией Колман, Холли Берри, Джиной Дэвис и многое другое.

— CIVIL WAR (реж. Алекс Гарленд, в главных ролях – Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, продажи – A24)

Действие научно-фантастического боевика от режиссера ИЗ МАШИНЫ и АННИГИЛЯЦИИ разворачивается в ближайшем будущем: США находятся на грани краха, а журналисты спешат рассказать самую громкую историю в своей жизни – конец Америки, какой мы ее знаем.

— CONCEPTION (реж. Камилль Гриффин, в главной роли – Кира Найтли, продажи – Fortitude, CAA, Range Media Partners)

Антиутопический триллер в духе «Черного зеркала» от постановщика ТИХОЙ НОЧИ, действие которого происходит в Британии будущего, где правительство взяло под свой контроль воспитание детей.

— COWGIRL’S LAST RIDE (реж. Лиина Ядав, в главных ролях – Джина Дэвис, Скут МакНейри, Джулия Свини, продажи – HanWay Films)

Драмеди о техасской наезднице пенсионного возраста, которая сбегает из дома престарелых в Далласе и едет через всю страну в свое старое поместье, чтобы остановить собственного сына от продажи семейного дома. Актеры подписались на участие в проекте еще до забастовки, начало съемок запланировано на первую половину 2024 года.

— GREEDY PEOPLE (реж. Потси Пончироли, в главных ролях – Лили Джеймс, Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Патель, Тим Блейк Нельсон, продажи – Mister Smith Entertainment, Verve Ventures)

Комедийный триллер о группе эксцентричных жителей небольшого островного городка, которые находят мертвеца с миллионом долларов и делают неправильный выбор.

— HIGH IN THE CLOUDS (реж. Тоби Генкель, продажи – Gaumont)

Анимационный проект от режиссера ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА по детской книге сэра Пола Маккартни. Легендарный «битл» не только выступил продюсером фильма, но и написал саундтрек к картине. В центре повествования мультфильма – мятежная белка-тинейджер, которая противостоит сове-диктатору, запретившей всю музыку в своем городе.

— HIGHLANDER (реж. Чад Стахелски, в главной роли – Генри Кавилл, продажи – Lionsgate)

Ожидаемая перезагрузка ГОРЦА от режиссера Джона Уика, которая находится в разработке уже много лет. Самый крупный фильм на AFM в году – единственный проект с бюджетом в $100 млн.

— LEVON’S TRADE (реж. Дэвид Эйер, в главной роли – Джейсон Стэйтем, продажи – Black Bear)

Еще одна потенциальная экшн-франшиза. Сценарий экранизации первой книги из цикла Чака Диксона о бывшем оперативнике, которому вновь приходится окунуться в криминальный мир, написал Сильвестр Сталлоне.

— NOVOCAINE (реж. Дэн Берк, Роберт Олсен, в главной роли – Джек Куэйд, продажи – FilmNation Entertainment, CAA Media Finance, UTA Independent Film Group)

Боевик со звездой «Пацанов», который играет интроверта с редким генетическим заболеванием – он невосприимчив к физической боли. Когда его новая пассия оказывается в заложниках во время ограбления банка, недуг парня становится его суперсилой. Проект получил временное соглашение от SAG-AFTRA, его съемки должны начаться в первом квартале 2024 года.

— THE PROCESS (реж. Тара Миле, в главной роли – Холли Берри, продажи – FilmNation Entertainment, Verve Ventures, WME Independent)

Психологический триллер о женщине, которая оказывается в ловушке на семинаре по саморазвитию, проводимом опасным лидером культа. Берри также выступает продюсером картины.

— WHISTLE (реж. Корин Харди, в главных ролях – Ник Фрост, Дафни Кин, Скай Янг, продажи – Black Bear)

Хоррор от режиссера ПРОКЛЯТИЯ МОНАХИНИ, повествующий о ничего не подозревающей группе подростков, которые натыкаются на проклятый свисток смерт времени ацтеков. Съемки картины начнутся на этой неделе в Канаде.

— WICKER (реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, в главных ролях – Оливия Колман, Дев Патель, продажи – Black Bear, UTA Independent Film Group, CAA Media Finance)

Необычный британский ромком расскажет об одинокой рыбачке, которая заказывает себе сплетенного из лозы мужчину. Производство фильма должно начаться в следующем году.

— WORLD BREAKER (реж. Брэд Андерсон, продажи – The Exchange)

Научно-фантастическая лента от режиссера МАШИНИСТА расскажет историю отца и дочери, которые вынуждены скрываться на острове и готовиться к уничтожению мира.

Фото: кадр из фильма GREEDY PEOPLE