American Film Market состоится в очном формате впервые за два года

Кинорынок пройдет с 1 по 6 ноября

В 2022 году кинорынок American Film Market (AFM) состоится в очном формате в ранее запланированные сроки — с 1 по 6 ноября. Регистрация демонстраторов откроется 9 мая. Аккредитация байеров и индустриальных участников начнется 5 июля.

«Сейчас очные рынки важны как никогда, — отметил председатель IFTA Клэй Эпштейн. — Желание вернуться в Санта-Монику на AFM — очень большое, поэтому мы хотим воссоединить мировую индустрию уже в ноябре». На этот раз кинорынок впервые за два года пройдет в очном формате.

American Film Market – один из главных мировых кинорынков, где ежегодно заключаются сделки в общей сложности на более чем $1 млрд. Свыше 7000 профессионалов из порядка 70 стран получают доступ к глобальному каталогу фильмов, а также принимают участие в ряде отраслевых конференций, панелей и LocationEXPO.