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В Калифорнии частично ограничили использование искусственного интеллекта в кино и на ТВ

Автор: Илья Кувшинов

18 сентября 2024

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал сразу два новых законпроекта

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал два законопроекта, призванных ограничить использование дипфейков актеров в кинопроизводстве – в том числе, и после их смерти. Об этом сообщает Deadline.

Один из законов запрещает коммерческое использование цифровых копий облика или воссоздание голоса умершего актера без согласия его наследников. Отмечается, что принятая норма отменяет ранее существовавшие исключения – вроде новостей, общественных и спортивных передач, а также для некоторых документальных, биографических или исторических проектов.

Второй подписанный закон расширяет защиту для работающих актеров – согласно ему, в трудовых договорах требуется указывать, будут ли в проекте использоваться цифровые копии их внешности или голоса. В случае положительного ответа, подобное разрешается только в тех случаях, когда интересы артиста представляет юрист или профсоюз. По словам Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) – это первый подобный правовой акт, принятый в США.

Также подчеркивается, что Ассоциация кинокомпаний (MPA), которая изначально выступала против новых законов, в итоге заняла нейтральную позицию.

Фото: кадр из фильма ФЛЭШ

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