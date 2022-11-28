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Российский рынок рекламы сократился на 6% за три квартала 2022 года

Автор: БК

28 ноября 2022

Итоговый отчет опубликовала АКАР

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка в России за первые три кварталов 2022 года. По данным экспертов, суммарный объем рекламы составил 380-385 млрд рублей — это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, объем регионального рекламного рынка (без учета Москвы) в средствах ее распространения по телевидению, радио, прессе и наружной рекламе уменьшился на 5%, составив порядка 26-27 млрд рублей.

Как отмечают аналитики, в третьем квартале кризисная ситуация, возникшая во втором квартале (рынок уменьшился на 16%), несколько улучшилась: падение рынка существенно сократилось (до 7%), а ряд сегментов показал положительную динамику. При этом в регионах по итогам второго квартала падение достигало 19%, а в третьем квартале рынок увеличился на 6%.

По ряду причин эксперты разошлись в оценке объемов и динамики отдельных сегментов рынка. Поэтому АКАР не предоставила детальную информацию по сегментам и регионам.

В интернет-сегменте по итогам третьего квартала реализовались наименее пессимистичные сценарии. При этом эксперты не уточнили, о каких сценариях идет речь. 

В сегменте телевидения на текущий момент, как отмечает АКАР, появилось более 700 новых локальных и федеральных рекламодателей. Также изменилась тройка категорий-лидеров на федеральном ТВ: по итогам месяцев категория e-commerce (18%) стала лидером по доле бюджета, сместив фарму на второе место (17%). Третье место сохраняет сегмент страховых и финансовых услуг (15%). В регионах по доле бюджетов лидируют категории ритейла (23%), FMCG (18%) и e-commerce (17%).

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