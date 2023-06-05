В первом квартале российский рекламный рынок вырос на 8%

Можно говорить о выходе из кризиса

Объем российского рынка рекламы в I квартале 2023 года составил 140-145 млрд рублей, что на 8% больше, чем в I квартале 2022 года. Об этом говорится в отчете экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России. Согласно оценкам комиссии, по количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса, продемонстрировав положительную динамику.

В разных медиасегментах ситуация развивалась по-разному, отметили в АКАР. Часть демонстрировала отрицательную динамику еще в первом квартале 2022 года и ее рост на десятки процентов фиксируется за счет низкой базы. Часть напротив, чувствовала себя годом ранее лучше, чем теперь, оказавшись в более сложной ситуации. «Третьи даже в условиях радикальных изменений сумели активизировать свою деятельность, особенно в цифровизации рекламного бизнеса в разных сегментах», — указали в ассоциации.

Эксперты АКАР особо отметили тот факт, что рост рекламного рынка в регионах опережает динамику федрального рынка и без учета Москвы по четырем медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — достиг 9,5-9,7 млрд рублей. Это примерно на 12% больше предыдущего года.

Данных по каждому сегменту не приводится из-за появившихся сложностей со сбором, учетом и верификацией информации. Российский рекламный рынок утратил часть важных источников информации, заменить которые в полном объеме пока не удалось. Кроме этого, развиваются новые подсегменты и направления, по которым пока нет единого понимая, как учитывать и верифицировать их объемы. Эксперты заявляют о необходимости «в серьезном переосмыслении структуры рынка, выделении новых сегментов и подсегментов, а также в поиске решений по технологиям оценки объемов и их верификации».

Ранее АКАР оценила объем рекламного рынка за 2022 год в 392 млрд рублей — на 2% меньше, чем годом ранее. Тот аналитический материал впервые в отчетах Ассоциации не включил телерекламный сегмент: эксперты не смогли подвести итоги в этой части рынка из-за сложной экономической ситуации.