АКИТ отрицает актуальность списка подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ* книг

Тем не менее, президент Ассоциации подтвердил, что такой список действительно существовал

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил в разговоре с РИА Новости, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности.

«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной Думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален – он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить», – сказал он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также подтвердил в своем телеграм-канале, что опубликованный в Сети документ устарел. «В ноябре-декабре 2022 года, после соответствующего обращения АКИТ мы провели несколько рабочих встреч на площадке ИТ-Комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Там обсуждался и этот «черный список»: как набор неких «страхов» отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились», – написал он.

Напомним, что ранее пресс-служба российского маркетплейса «Мегамаркет» заявила об изъятии из продажи более 250 книг, указанных в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. По словам Хинштейна, директор по связям с госорганами Павел Глухов уже подтвердил ему, что ни «Мегамаркет», ни другие интернет-магазины не убирали и не планируют убирать из продажи произведения Достоевского, Платона, Пруста и других писателей из списка.

Отмечается, что компания уже начала внутреннее разбирательство насчет того, почему пресс-служба «Мегамаркета» ранее верифицировала актуальность списка.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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