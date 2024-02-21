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«Мегамаркет» изъял из продажи более 250 книг в связи с пропагандой ЛГБТ

Автор: Илья Кувшинов

21 февраля 2024

Среди них – «Оно» Стивена Кинга, «Неточка Незванова» Федора Достоевского и многое другое

Российский маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи более 250 книг, указанных в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщает «Коммерсант».

В число наименований попали произведения Федора Достоевского («Неточка Незванова»), Стивена Кинга («Оно», «Доктор Сон», «Четыре сезона»), Оскара Уайлда («Портрет Дориана Грея»), Харуки Мураками («Норвежский лес»), Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней»), Джона Ирвинга («Правила виноделов»), Дэвида Стивена Митчелла («Облачный атлас»), Стивена Фрая («Лжец», «Как творить историю»), Марселя Пруста («В поисках утраченного времени») и многие другие.

Пресс-служба «Мегамаркета» заявила, что сам перечень был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Стоит отметить, что многие из этих книг в разные годы были экранизированы, а сами картины все еще доступны в официальном виде в российских онлайн-кинотеатрах и на маркетплейсах. Пока неизвестно, будут ли убраны эти фильмы из продажи в ближайшем будущем.

Фото: Freepik

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