Александр Акопов стал лауреатом премии «Большая рыба»

Он был удостоен специальной награды за вклад в развитие рекламной индустрии

Заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию, генеральный директор СТС Александр Акопов получил специальный приз за вклад в развитие рекламной индустрии на церемонии вручения премии «Большая рыба», которую ежегодно проводит отраслевое издание Sostav.

«Как ни смешно, почти 40 лет назад, когда я был продюсером КВН, мы вместе с командой участвовали в съёмках первого российского коммерческого ролика на постсоветском пространстве», – отметил он.

Александр Акопов также является соучредителем продюсерской компании COSMOS Studio. В 2021 году создал и возглавил Институт кино НИУ ВШЭ. В качестве продюсера он разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов.

Фото: пресс-служба СТС