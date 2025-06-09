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Александр Акопов готовится к запуску нового продакшена

Автор: Илья Кувшинов

9 июня 2025

По словам медиаменеджера, это должно произойти в следующем году

Продюсер и директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов рассказал в интервью РБК, что планирует запуск новой продакшен-компании.

«Детали пока не раскрою, так как запуск будет не раньше следующего года. Но существуют, скажем так, определенные категории проектов, которые требуют того, чтобы ими занималась какая-то отдельная структура», – подчеркнул он.

Акопов также добавил, что у продакшена не будет какого-то одного партнера, потому что компания заинтересована в максимальном разнообразии каналов сбыта. «Когда ты продакшен, у тебя нет границ. Ты можешь работать со всеми. Здесь нужен детектив, там нужна историческая драма, тут – комедия. Мне интереснее работать в режиме разнообразия», – сказал медиаменеджер.

Напомним, что в феврале этого года Акопов покинул должности заместителя генерального директора «Национальной Медиа Группы» (НМГ) по развлекательному вещанию и генерального директора СТС, чтобы сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности.

Фото: пресс-служба СТС

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