«Ненормальный» и «Вечная зима» получили призы на фестивале в Тобольске
Автор: БК
9 апреля 2025
Председателем жюри выступила Мария Шукшина
В Тобольске завершился четвертый фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора» в Тобольске.
Приз за лучший фильм достался драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Картина Ильи Маланина также получила награду за лучший сценарий. Драма ВЕЧНАЯ ЗИМА Николая Ларионова удостоилась приза за лучшую режиссуру.
Актерские призы достались Дарье Жовнер за роль в драмеди БЛОНДИНКА Павла Мирзоева и Геле Месхи за мелодраму ТОЧКА ОПОРЫ Александра Андреева.
Председателем жюри фестиваля выступила Мария Шукшина.
Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА
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