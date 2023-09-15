Создатель «Хранителей» отказался от отчислений за будущие экранизации в пользу благотворительности

Алан Мур подчеркнул, что он сказал об этом издательству DC Comics

Английский писатель и автор комиксов Алан Мур дал большое интервью The Telegraph, где он рассказал, что решил отказаться от всех отчислений за будущие экранизации своих произведений в пользу благотворительности.

Создатель «Хранителей» и «V – значит вендетта», ранее неоднократно критиковавший адаптации его работ и много лет отказывавшийся от упоминания в титрах, заявил, что уже сообщил об этом издательству DC Comics.

«У меня нет ни малейшего желания даже что-то получать от них. Судя по их недавним фильмам, они больше не придерживаются того, что я когда-то считал их принципами. Так что, я попросил DC Comics перенаправить все мои деньги от любых будущих телевизионных и кинопроектов в организацию Black Lives Matter», – отметил писатель.

Это далеко не первый случай, когда Мур отказывается от отчислений за собственные проекты – так, например, он не получил ни цента за ХРАНИТЕЛЕЙ Зака Снайдера, потому что отдал все роялти еще на раннем этапе переговоров по картине в пользу художника графического романа Дэйва Гиббонса.