Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах

Служба считает, что в нем содержится информация, которая не должна распространяться на платформах

Из российских видеосервисов пропала драма «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой. По сообщению «Ведомостей», оригинальный сериал онлайн-кинотеатра Start пришлось удалить из библиотек по требованию Роскомнадзора.

Start подтвердил информацию о получении уведомления от Роскомнадзора и их требованиях – федеральная служба считает, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе, однако конкретики нет. «С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке», – заявил представитель онлайн-кинотеатра.

«Алиса не может ждать» дебютировала на Start в октябре 2022 года. В центре повествования сериала – подросток, которая узнает, что скоро полностью ослепнет, однако ее мать скрывает от девочки правду. Именно поэтому Алиса решает сбежать из дома и быстро разбогатеть, чтобы успеть пожить по-настоящему. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Ищенко, Анна Михалкова, Степан Девонин, Таисия Вилкова и Михаил Трухин.

Стоит отметить, что перед премьерным показом Министерство культуры России выдало сериалу прокатное удостоверение (отметка о его аннулировании или отзыве в реестре пока отсутствует) и присвоило возрастной рейтинг 18+. С такой же маркировкой «Алиса не может ждать» позже появилась в онлайн-кинотеатрах.

Фото: кадр из сериала «Алиса не может ждать»