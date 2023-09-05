Вуди Аллен думает о возможном уходе на пенсию

Режиссер отметил, что у него много новых идей, но на них необходимо финансирование

Вуди Аллен представил свою новую работу ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ в рамках Венецианского кинофестиваля – режиссер, которому в ноябре исполнится 88 лет, рассказал в интервью Variety, что размышляет о творческом будущем.

«Это мой 50-й фильм, и надо понять, хочу ли я еще снимать кино или нет, – заявил постановщик. – Есть две вещи, о которых я постоянно думаю. Первая – хочу ли я снова проходить весь этот болезненный процесс поиска финансирования? Снимать фильм – это одно, но поиск денег – это скучно. Конечно, если мне кто-нибудь скажет: «Вот тебе финансирование, снимай» – это будет решающим фактором в создании новой картины. А вторая вещь заключается в том, что мне не нравится, как работает современная индустрия: ты сделал фильм, а через две недели он уже на телевидении или на стриминге – не думаю, подобное понравится любому режиссеру».

Аллен также отметил, что у него очень много разных идей для новых работ, и он бы легко «поддался искушению, если бы их было легко профинансировать».

Действие его ВЕЛИКОЙ ИРОНИИ разворачивается в современном Париже, а сам фильм был снят осенью прошлого года на французском языке с местными актерами. В российский прокат картину выпустит компания «Вольга» 28 сентября.

Фото: кадр со съемок фильма ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ