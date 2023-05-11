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Алтайский край объявил о программе рибейтов

Автор: Кирилл Шамсутдинов

11 мая 2023

Кинематографистам компенсируют до 30% затрат

Во втором полугодии 2023 года в Алтайском крае пройдет первый конкурс на предоставление рибейтов. Кинематографисты, снимающие свои картины на территории этого субъекта РФ, смогут возместить до 30% затрат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры региона Елену Безрукову.

В Алтайском крае создана кинокомиссия, которая позволит оказывать поддержку и сопровождение при проведении съемок фильмов на его территории.

Ранее сообщалось о том, что в крае разработан десятилетний проект стратегии развития кинематографии. Алтайский край присоединился к федеральному проекту «Кино России». Документ предусматривает развитие инфраструктуры для киносъемок и подготовку кадров, а также развитие киносети.

В настоящее время документ проходит экспертную оценку. Проект предполагает создание современного кинопроизводственного комплекса на базе государственных и негосударственных организаций кинематографии, включающего материально-техническую базу. Планируется кооперация с крупными российскими кинопроизводителями и кинопрокатчиками.

За основу проекта развития киносети Алтайского края выбрана модель Extracinema, реализуемая сейчас в Республике Якутия. Она предполагает создание кинозалов в домах культуры, в том числе, в небольших населенных пунктах.

Как сообщает агентство, в конце весны — начале лета 2023 года в Алтайском крае начнутся съемки сериала-драмеди под рабочим названием «Выгорание». Одним из главных героев проекта станет турист из Москвы. Часть съемочной группы, в том числе режиссера, планируется привлечь из столицы.

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