top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Amazon намерена передавать свои проекты сторонним стримингам по лицензии

Amazon намерена передавать свои проекты сторонним стримингам по лицензии

Автор: Кирилл Шамсутдинов

11 мая 2023

Сервисы смогут транслировать ориджиналс Amazon Prime и классику из библиотеки MGM

Компания Amazon объявила о запуске нового подразделения Amazon MGM Studios Distribution, которое позволит компании лицензировать свой оригинальный контент и другие релизы из ее объемной библиотеки сторонним медиакомпаниям, включая стриминговые сервисы и кабельное телевидение. 

Впервые ориджиналс Amazon, среди которых «Удивительная миссис Мейзел», БОРАТ 2, ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2, НЕЖНЫЙ БАР, ВОЙНА БУДУЩЕГО, ВУАЙЕРИСТЫ и БЕЗ ЖАЛОСТИ, будут реализованы для показа другим стримингам после их демонстрации на Prime Video.

Компания и раньше продавала свои проекты, однако новое дистрибуционное подразделение позволит делать это в большем масштабе. Запуск Amazon MGM Studios Distribution позволит корпорации заниматься продажами принадлежащих MGM кинофраншиз ДЖЕЙМС БОНД, РОККИ и КРИД, а также сериалов «Рассказ служанки», «Фарго» и «Викинги». В 2022 году Amazon приобрела MGM за $8,5 млрд, что расширило библиотеку компании до более чем 4000 фильмов и 17 000 телесериалов.

Warner Bros. Discovery предприняла аналогичный шаг в январе, когда заключила контракты с Roku и Tubi, передав сервисам по лицензии более 2000 часов контента от «Мира Дикого Запада» до «Короля кондитеров»

Как и в случае с Warner, Amazon при лицензировании будет отдавать предпочтение сервисам, работающим по модели FAST (free, ad-supported — бесплатный показ с демонстрацией рекламы), однако не ограничится ими.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался на вершине
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет Алана Ричсона в боевике о Детройте
Подробнее
Официальная касса России: лидерство уверенно сохранил «Вызов»
Подробнее
Международная касса: «Стражи Галактики 3» – лучший голливудский релиз уикенда
Подробнее
В Москве прошла светская премьера фильма «Банды Парижа»
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Вызов» зарабатывает почти 350 млн рублей
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее
Beat Film Festival объявил даты проведения и международную программу
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 1 по 7 мая
Подробнее
Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 мая 2023 года
Подробнее
Объявлены лауреаты премии MTV Movie & TV Awards
Подробнее
Министерство финансов вложило 60 млрд рублей в VK
Подробнее
Американская касса: «Стражи галактики 3» сместили «Братьев Супер Марио в кино» с первого места
Подробнее
«Золотой ворон» объявил победителей
Подробнее
Предпродажи уикенда: «14+ Продолжение» впереди всех
Подробнее
Выход приквела «Игры престолов» перенесен из-за забастовки сценаристов
Подробнее
Касса уикенда 4–7 мая: «Вызов» снова возглавил таблицу
Подробнее