Amazon намерена передавать свои проекты сторонним стримингам по лицензии

Сервисы смогут транслировать ориджиналс Amazon Prime и классику из библиотеки MGM

Компания Amazon объявила о запуске нового подразделения Amazon MGM Studios Distribution, которое позволит компании лицензировать свой оригинальный контент и другие релизы из ее объемной библиотеки сторонним медиакомпаниям, включая стриминговые сервисы и кабельное телевидение.

Впервые ориджиналс Amazon, среди которых «Удивительная миссис Мейзел», БОРАТ 2, ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2, НЕЖНЫЙ БАР, ВОЙНА БУДУЩЕГО, ВУАЙЕРИСТЫ и БЕЗ ЖАЛОСТИ, будут реализованы для показа другим стримингам после их демонстрации на Prime Video.

Компания и раньше продавала свои проекты, однако новое дистрибуционное подразделение позволит делать это в большем масштабе. Запуск Amazon MGM Studios Distribution позволит корпорации заниматься продажами принадлежащих MGM кинофраншиз ДЖЕЙМС БОНД, РОККИ и КРИД, а также сериалов «Рассказ служанки», «Фарго» и «Викинги». В 2022 году Amazon приобрела MGM за $8,5 млрд, что расширило библиотеку компании до более чем 4000 фильмов и 17 000 телесериалов.

Warner Bros. Discovery предприняла аналогичный шаг в январе, когда заключила контракты с Roku и Tubi, передав сервисам по лицензии более 2000 часов контента от «Мира Дикого Запада» до «Короля кондитеров».

Как и в случае с Warner, Amazon при лицензировании будет отдавать предпочтение сервисам, работающим по модели FAST (free, ad-supported — бесплатный показ с демонстрацией рекламы), однако не ограничится ими.