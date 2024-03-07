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Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»

Автор: БК

7 марта 2024

Он занимал ее с ноября 2023 года

Вадим Соколовский покидает пост генерального директора «Амедиа Продакшн», на который он был назначен в ноябре прошлого года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кинокомпании. 

Пока неизвестно, кто заменит его на должности.

Соколовский в прошлом также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России, был генеральным директором Sony Pictures Television, CIS и директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви».

Фото: личный архив

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