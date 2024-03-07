Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Автор: БК
7 марта 2024
Он занимал ее с ноября 2023 года
Вадим Соколовский покидает пост генерального директора «Амедиа Продакшн», на который он был назначен в ноябре прошлого года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кинокомпании.
Пока неизвестно, кто заменит его на должности.
Соколовский в прошлом также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России, был генеральным директором Sony Pictures Television, CIS и директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви».
Фото: личный архив
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