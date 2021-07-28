«Амедиатека» представила релизы августа

С 3 августа — «Новости маленького городка»

Документальный сериал HBO, открывающий завесу над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Исполнительный продюсер проекта — режиссер Фентон Бэйли, обладатель «Эмми» и автор таких фильмов, как ПОЙМАЙ И УБЕЙ: ЗАПИСЬ ПОДКАСТА, КЛУБНАЯ МАНИЯ, ВОЖДЕЛЕННОЕ ПИТЬЕ. «Новости маленького городка» — ода работникам станции, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации.

С 4 августа — «Обама: в погоне за более совершенным союзом»

Документальный проект HBO, рассказывающий о жизненном пути Барака Обамы. От раннего детства до статуса президента США — многосерийный фильм покажет главные этапы становления выдающегося человека, который продолжает вдохновлять людей по всему миру. «Обама: в погоне за более совершенным союзом» затронет и расовую тему, которая неразрывно связана со всем, что Барак делал и делает до сих пор.

С 9 августа — «Секс в другом городе: поколение Q» (второй сезон)

«Секс в другом городе: Поколение Q» возвращается — ребут квир-классики показал отличные результаты и был продлен на 10 эпизодов до завершения первого сезона. Три ключевых персонажа оригинального сериала, Бетт, Алиса и Шейн, продолжают разбираться со своими амбициями и проблемами в личной жизни. Зрителей также ждут новые герои и новые истории.

С 11 августа — «Пять комнат» (второй сезон)

Главным героям после тяжелых событий первого сезона нужно опять погружаться в рынок недвижимости. Найдут ли они дом мечты? И сможет ли эта странная «гибридная» семья справиться с переменами, не растеряв глубоких чувств, которые свели их вместе?

С 16 августа — «Хилы» (первый сезон)

Ничто безумное ему не чуждо: «Хилы» (это профессиональный термин, так называют «злодеев» в рестлинге) рассказывают о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Им предстоит разобраться, кто все же главный «хил». Создатель проекта, Майкл Уолдрон, — ученик Дэна Хармона, одного из шоураннеров «Рика и Морти».

С 19 августа — НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Документальный фильм HBO о происхождении и распространении коронавируса от создательницы нашумевшей «Нации одного ребенка». Режиссер Ван Наньфу родилась в Китае, но сейчас живет в Америке. В своей новой картине она исследует не только истоки пандемии, но и опасную дезинформацию о вирусе, которая затронула весь мир и оказала разрушительное влияние на здоровье многих людей. НА ОДНОМ ДЫХАНИИ также воспевает силу и стойкость медицинских работников, активистов и тех, кто не боялся говорить правду о коронавирусе даже в тех условиях, где было принято замалчивать факты.

С 23 августа — «Работа над собой» (второй сезон)

Сериал о поиске себя и борьбе со стереотипами заходит на второй сезон. Главная героиня, Эбби, допустила в отношениях мечты роковую ошибку. Как она справится с последствиями и сможет ли вернуть любовь?

С 23 августа — «Чепелуэйт»

Экранизация романа Стивена Кинга с Эдрианом Броуди в главной роли. Новый проект по произведению «короля ужасов» расскажет о капитане Чарльзе Буне, который после смерти жены переехал с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников. Стивен Кинг сам адаптировал свой роман для сериала, а исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн (ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ).

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28.07.2021 Автор: Виолетта Палий