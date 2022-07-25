«Амедиатека» представила новинки августа 2022 года

«Дом Дракона», продолжения сериалов и многое другое

С 22 августа — «Дом Дракона» (House Of The Dragon, 1 сезон)

События разворачиваются за 200 лет до «Игры престолов». Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Король Визерис потряс подданных и объявил своей наследницей дочь Рейниру. Однако после рождения здорового сына многие хотят убедиться, что девушка никогда не взойдёт на Железный трон. Теперь, когда судьба королевства висит на волоске, зрители увидят дом, построенный драконами, и узнают, как они его разрушили.

В августе — «Город на Холме» (City on a Hill, 3 сезон)

События третьего сезона сериала «Город на холме» разворачиваются после того, как карьера Джеки Рора (Кевин Бэйкон) претерпела серьезные изменения. Однако это не значит, что их пути с окружным прокурором Декурси Уордом (Элдис Ходж) окончательно разошлись. Они снова пересекутся, когда последний приступит к новому расследованию.

Со 2 августа — «Индустрия» (Industry, 2 сезон)

Продолжение продюсерского проекта Лины Данэм Второй сезон сериала «Индустрия» покажет, как главные герои и героини борются за место под солнцем в постковидном мире. После неудачного финансового года руководство ужесточает контроль над всеми операциями, поэтому будущим звездам мира больших денег нужно трудиться еще усерднее. В новом сезоне к актерскому составу присоединился Джей Дюпласс.

С 4 августа — «Бесконечная ночь» (Endless Night, 1 сезон)

Семнадцатилетняя скромная девушка Ева знакомится с группой подростков, которые отдают предпочтения развлечениям, а не учебе. Компанию балуется психотропными веществами, которые позволяют им свободно перемещаться между своими мечтами и реальностью. Но по мере развития сюжета их эскапистские сны превращаются в заразительные кошмары, поскольку грань между их состояниями сна и реальностью быстро начинает стираться.

С 9 августа — «Дамы шутят по-черному» (Black Lady Sketch Show, 3 сезон)

Проект комедиантки и актрисы Робин Тиди снова. Третий сезон скетч-шоу «Дамы шутят по-черному» верен себе: в нем по-прежнему много острого и подчас откровенно абсурдного юмора, рефлексии по поводу своего места в мире и звездных гостей.

С 26 июля — документальный мини-сериал «Бостонский Джордж» (Boston George)

В 2001 году вышел фильм BLOW с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. В его основу легла реальная история Джорджа Янга, более известного как «Бостонский Джордж», подельника Эскобара, занимавшегося импортом запрещённых средств в больших объемах. Янг принимал участие в создании киноленты и написании сценария. Сейчас, после смерти «Бостонского Джорджа», документальный сериал представит жизнь отвязного беззаконника и покажет его взлет и падение. Джонни Депп также появится на экране — это будет его первый проект, выпущенный после громкого судебного процесса против бывшей супруги Эмбер Херд. Голливудский актер дал несколько интервью о Джордже, которого назвал «крайне обаятельным преступником».

В августе — мини-сериал «Толкачи» (Pushers)

«Толкачи» — история взросления группы непутевых подростков из неблагополучного района Бней Ор в пустынном городке Беэр-Шева. Освободившийся из колонии для несовершеннолетних лидер юношеской банды собирает вокруг себя группу отчаявшихся друзей, чтобы вместе зарабатывать деньги продажей запрещенных веществ. Однако вскоре на растущий незаконный бизнес мальчишек обращают внимание настоящие бандиты, и теперь подросткам не выбраться из этой заварушки без потерь.

В августе — «Королева красоты Иерусалима» (Beauty Queen of Jerusalem, 1 сезон)

Запутанные семейные отношения, напряженные этнические конфликты, экскурс в мир традиций и история Иерусалима 20 века, от Османской Империи до создания государства Израиль. Один из самых дорогих проектов израильского телевидения, «Королева красоты Иерусалима», — это драма о нескольких поколениях семьи испанских сефардских евреев, вынужденных постоянно выбирать между сердцем и разумом. Среди занятых в сериале звезд — Михаэль Алони.

Также в онлайн-кинотеатре Амедиатека:

Уже в Амедиатеке — новые серии «Позолоченный век» (The Gilded Age, 1 сезон)

Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. «Позолоченный век» перенесет нас в самый интересный период в истории США — в эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Главные роли в сериале исполнили большие тв-звезды: Синтия Никсон, Кристин Барански, Таисса Фармига и дебютантка Луиза Джейкобсон, дочь Мэрил Стрип.

Уже в Амедиатеке — «Ирма Веп» (Irma Vep, 1 сезон)

ТВ-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса с Алисией Викандер в главной роли. Режиссер сам написал и поставил все эпизоды. «Ирма Веп» — это хроника съемок ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она все больше погружается в съемки и постепенно теряет связь с реальным миром.

Уже в Амедиатеке — «Жена путешественника во времени» (Time Traveler's Wife, 1 сезон)

ТВ-адаптация одного из главных книжных хитов нулевых. Главные роли в сериале исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли. «Жена путешественника во времени» — история о семье, где мужчина страдает редкой болезнью, из-за которой постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. За сценарий всех эпизодов отвечает Стивен Моффат («Доктор Кто»), а за режиссуру — Дэвид Наттер («Игра престолов»).

Уже в Амедиатеке — «Хроники Пышки» (Gordita Chronicles, 1 сезон)

Комедия, спродюсированная Евой Лонгорией. «Хроники пышки» погружают нас в 1980-е. В Доминикане растет своенравная и бойкая девчонка Карлота Кастелли под строгим надзором отца. Беззаботное детство заканчивается, когда юная особа вынуждена переехать на территорию США — папа получил солидную должность, которая сулит маленькой семье много денег. Карлота рада за отца, но себя она счастливой назвать не может, ведь в Санто-Доминго осталась вся ее жизнь. Впрочем, ей ничего не остается, как с дерзкой улыбкой окунуться в новую реальность и адаптироваться.

Уже в Амедиатеке — «Джентльмен Джек» (Gentleman Jack, 2 сезон)

Второй сезон сериала «Джентльмен Джек» бросает новые вызовы. Дерзкая и предприимчивая дворянка Анна Листер продолжает реализовывать свои амбициозные планы, а также вести борьбу с нечестными конкурентами. Она вовсю погружается в строительство отеля и казино, а также пытается разобраться с большими и важными переменами в личной жизни.

С 25 июля — документальный сериал «Анархисты» (The Anarchists)

Документальный сериал о попытке противостоять системе. «Анархисты» — история канадского предпринимателя Джеффа Бервика, который в 2015 году организовал конференцию в Акапулько, где продвигал идеи индивидуализма и самоуправления без вмешательства правительства. Мероприятие привлекло внимание разных слоев населения, от либертарианцев до энтузиастов криптовалюты. Всех их манила возможность создания сообщества, свободного от гнета государства и банковских систем. Однако прекрасная утопия в какой-то момент столкнулась с непредсказуемостью человеческой натуры.

В августе — «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» (Scam 1992: The Harshad Mehta Story, 1 сезон)

Криминальная индийская драма. Действие происходит в Бомбее 1980-х и 90-х годов, в нем рассказывается о жизни Харшада Мехты, биржевого маклера, который поднял фондовый рынок на головокружительную высоту и потерпел катастрофическое крушение.

В августе — «Рубеж: Внутренняя осада» (Avrodh: The Siege Within, 1 и 2 сезон)

Военная индийская драма, основанная на противостоянии Индии и операции по ликвидации исламской террористической группировки в 2016 году в Кашмире.

В августе — «Невидимый» (Undekhi, 1 и 2 сезон)

Криминальный индийский триллер о влиятельной семье, которая готовится справлять свадьбу старшего сына. Однако подготовка к празднеству омрачается странными событиями, которые на первый взгляд никак не связаны с благородным семейством — в горах находят труп полицейского, а из близлежащей деревни пропадают две молодые девушки.