«Амедиатека» представила новинки января 2023 года

В январе — «Команда генерала» (The General's Men, 1 сезон)

Остросюжетный сериал с Серджо Кастеллитто в главной роли. «Команда генерала» — история о специальном подразделении, созданном высокопоставленным полицейским для борьбы с терроризмом. Молодые бойцы столкнутся с многими трудностями, защищая страну от нападений опасных преступников, однако их поступь непоколебима. В создании сериала участвовал Пеппе Фиоре, один из сценаристов «Молодого Папы».

В январе — «Сделано в Финляндии» (Mobile 101, 1 сезон)

История восхождения компании Nokia. «Сделано в Финляндии» рассказывает о старте маленькой финской компании по производству электроники, которая со временем выросла в настоящего титана индустрии. Телефоны Nokia для многих были первыми мобильными устройствами, поэтому они стойко ассоциируются с приятным прошлым.

В январе — «Найди меня» (Save Me, 1 сезон)

Детектив с элементами триллера. «Найди меня» рассказывает историю молодой женщины по имени Николь, которая возвращается в родной город, чтобы почтить память отца. Городок сразу затягивает ее в пучину страшных тайн и интриг: ее младшая сестра пропала, а еще местное население оглушило жуткое убийство женщины. Истина где-то рядом?

В январе — «Поэма о Шанъян» (Rebel Princess, 1 сезон)

Драма о нелегкой судьбе молодой дворянки с твердым характером. «Поэма о Шанъян» переносит зрителя в роскошный китайский дворец. Именно там живет главная героиня, дочь канцлера. Как только она достигает совершеннолетия, ее сразу бросает в пучину дворцовых интриг и заговоров. Предстоящий брак с принцем, которого девушка обожает, отменяется, и теперь ей предстоит выйти замуж за безродного, но могущественного генерала. Вместе с ним она пройдет долгий путь от ненависти до любви…

С 16 января — «Бессердечные» (Heartless, 1 сезон)

Действие мистического сериала «Бессердечные» разворачивается в старинном интернате. Себастьян и Софи, брат и сестра, приезжают в учебное заведение, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но что же скрывает их темное прошлое? И почему после общения с ними другие ученики теряют всю свою жизненную силу? Над сериалом работали сценаристы и режиссеры проектов «Мост» и «Убийство».

С 13 января — «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» (Surviving Escobar: Alias JJ, 1 сезон)

Криминальная драма о мире Пабло Эскобара, основанная на реальных событиях. Джон Хайро Веласкез Васкез (по книге которого сериал отчасти снят) — наемник могущественного преступного синдиката, верный сотрудник легендарного наркобарона. Он отличался жестоким нравом и смелостью на грани безумия. Возможно, благодаря этим качествам ему удалось пережить своего работодателя, отделаться легкими царапинами во время падения его ветвистой системы власти и не попасть в лапы другим мафиози. Проект описывает его взлеты и падения.

Уже в Амедиатеке — «Парижская полиция 1905» (Paris Police 1905, 2 сезон)

Новое загадочное убийство порождает интриги и скандалы. Неспокойно будет всем: и блюстителям порядка, и самым разным обитателям ночи, у которых немало секретов.

Уже в Амедиатеке — документальный фильм «Пелоси в политике» (Pelosi in the House (Journeys With Nancy))

Проект расскажет о карьере Нэнси Пелоси, первой женщины-спикера палаты представителей США. «Пелоси в политике» охватывает весь ее путь: от избрания в Конгресс в 1987 году до инаугурации президента Джо Байдена. Создатели проекта получили беспрецедентный доступ — камера следует за политиком дома и на работе, создавая детальный и объемный портрет. Автором фильма выступила известная документалистка Александра Пелоси («Гражданин США»), дочь Нэнси.

В январе — «Вне закона: Правосудие без порядка» (Illegal: Justice out of order, 1 и 2 сезон)

Драма о молодой юристке Нихарике Сингх, вынужденной сражаться за справедливость одновременно на стороне своего начальника Джанардана Джейтли и против него. «Вне закона: Правосудие без порядка» — это остросюжетная история о коварных заговорах, борьбе за власть и тесном переплетении криминала и юриспруденции. Сможет ли амбициозная идеалистка сломать систему, в которой даже защитники правды погрязли во лжи?

В январе — «Асур: Познай свою тёмную сторону» (Azur: Welcome to your dark side, 1 сезон)

Криминальный триллер, который сталкивает две противоположных, но одинаково заманчивых вселенных. Замысловатый, полный загадок и тайн мир криминалистики вступает в борьбу с коварным серийным убийцей — представителем глубокого, отличающегося мистицизмом мира древнеиндийской мифологии. Задача главного героя, расследующего цепочку жестоких преступлений, — найти маньяка, явно одержимого религией.

С 23 декабря — документальный фильм «Позвоните мисс Клео» (Call Me Miss Cleo)

Документальный проект, рассказывающей о телеведущей и экстрасенсе мисс Клео, популярной в 90-е. Юри Делл Харрис (настоящее имя ясновидящей) работала на специальной горячей линии, где оказывала магически-психологическую помощь: например, раскладывала карты Таро. Продюсеры придумали ей псевдоним и образ шаманки, однако со временем эффектную женщину стали подозревать в мошенничестве.