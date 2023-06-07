Что смотреть в июне в онлайн-кинотеатре Amediateka

Новые сезоны американских, скандинавских и израильских хитов

С 14 июня:

«Королева красоты Иерусалима» (драма, реж. Одед Давидофф, Шэй Инес) — 2 сезон

Любовь и проклятия одной еврейской семьи продолжаются. Во втором сезоне зрители возвращаются в священный город. Пожар Второй мировой войны разгорается со страшной силой, а клан Армоза разрывается от противоречий. Молодожены Луна и Давид входят в светское общество и начинают сомневаться друг в друге. Габриэль отправляется на поиски сына, о котором ничего не знает. Роза берет в свои руки управление магазином, а выходки Ефрема ставят по угрозу безопасность всей семьи.

С 16 июня:

«Шабабники» (комедия, реж. Элиран Малка, Ариэль Бенбаджи) — 2 сезон



В жизни наших любимых «шабабников» произошло много перемен. Что неизменно, так это их страсть к авантюрам. Второй сезон сериала «Шабабники» — это еще больше драмы, юмора, неожиданных приключений, любовных линий и, конечно же, настоящей дружбы!

Также в июне:

«И просто так» (драмеди, реж. Майкл Патрик Кинг, Джиллиан Робеспьер, Ниша Ганатра) — 2 сезон



Сериал-сиквел «Секса в большом городе» вновь возвращается на экраны со вторым сезоном, главный лейтмотив которого: «Жизнь полна сюрпризов!». Кэрри делает очередную попытку начать жизнь по-новому и занимается записью подкаста. У нее случится новый виток отношений с ее бывшей любовью Эйданом, отцом троих детей на минуточку! Но получится у них вновь войти в ту же реку и не утонуть? Шарлотта и Гарри погружены в миллион сложностей, которые приносят им подросшие дети. И в воздухе так и витает немой вопрос — появится ли Саманта в новом сезоне, ведь в конце прошлого она согласилась в переписке увидеться с Кэрри!

«Соммердаль» (детектив, реж. Карстен Миллеруп, Румле Хаммерих, Кеннет Кайнц) — 4 сезон



Четвертый сезон приключений Дэна и его партнеров по расследованию преступлений — экс-жены и лучшего друга — продолжается в сериале «Соммердаль». Как обычно, жизнь в прибрежном датском городке вовсю кипит. Заглавный герой стал дедушкой и все свободное время старается проводить с внуком Бенджамином. Но и про личную жизнь он не забывает: роман с сотрудницей береговой охраны Жозефиной бурно развивается, вот только его напарники Марианна и Флемминг этому не рады. Они уверены, что женщина скрывает какую-то опасную тайну. К тому же беда пришла откуда не ждали: суд оправдал торговца рыбой Отто и отпустил его из-под стражи. Теперь Дэн обязан сделать все, чтобы упечь его за решетку!

«#Мартимертв» (детектив, реж. Павел Соукуп)

Первый чешский сериал, номинированный на главную телевизионную премию в мире — «Эмми» — и получивший на ней награду как лучший минисериал в 2020 году. Марти, 15-летний школьник из благополучной семьи, трагически погибает под колесами грузовика. Отец подростка раздавлен этим событием, но собирается с силами и решает сообщить об этой печальной новости друзьям сына в Facebook. Но когда он открывает аккаунт мальчика, то находит несколько доказательств того, что его смерть была не случайной. Теперь он обязан выяснить, что же случилось, и наказать виновных.

«Сдвиг» (комедийный минисериал, реж. Зои Листер Джонс)

Это полностью авторский проект актрисы и режиссера Зои Листер Джонс («Нам всем конец», «Новенькая», «Убить скуку») — она выступила в качестве сценариста, а также поставила все эпизоды шоу. Сериал рассказывает о женщине по имени Мэй, которая ведет вполне благополучную жизнь, но все равно чувствует себя тревожно, особенно в браке. Все меняется, когда новое фантастическое путешествие переносит ее в параллельные миры. В числе исполнительных продюсеров сериала — знаменитая актриса Дакота Джонсон (50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО, СУСПИРИЯ).

Фото: кадр из сериала «И просто так»