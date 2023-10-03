Новинки октября в онлайн-кинотеатре Amediateka

Новые детективные сериалы и полнометражный спин-офф «Марокканской мафии»

Главными октябрьскими новинками в онлайн-кинотеатре Amediateka станут первый сезон детектива «Исчезнувшие», продолжение детективного триллера «Гарри Уайлд» с Джейн Сеймур, а также полнометражный спин-офф «Марокканской мафии», рассказывающий о криминальном авторитете по кличке Татта.

Уже на сервисе:

МАРОККАНСКАЯ МАФИЯ: ТАТТА (криминальный боевик, реж. Джоэри Хольшаймер, Виктор Понтен)

Спин-офф одноименного сериала рассказывает о криминальном авторитете по кличке Татта. После жесткого столкновения с Папой и неудачной попытки похищения его сестры Самиры Татта решает сбежать подальше от бывшего союзника. А заодно и ограбить его, ведь все накопления бандит потерял в огне. Но для этого ему не обойтись без помощи своего брата Отто, которого надо вытащить из венгерской тюрьмы. Однако придуманный Таттой план, надежный, как швейцарские часы, идет не по сценарию – и теперь вместо мести приходится спасать собственную шкуру.

С 9 октября:

«Гарри Уайлд», 2-й сезон (детективный триллер, реж. Роб Бурк, Ронан Бурк)

Бывшая учительница литературы вновь выходит на тропу борьбы с преступниками всех мастей. Теперь у нее с Фергюсом есть собственное детективное агентство и куча заказов – разыскать женщину, пропавшую в деревне дьяволопоклонников, спасти свадьбу, на которой гостья отравилась курицей, и многое другое.

С 23 октября:

«Исчезнувшие» (детектив, реж. Ханна Куинн, Питер Бюргер)

Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями – она родом из этих краев, но уехала много лет назад, спасаясь от прошлого.

Также в октябре:

«Марокканская мафия», 5-й сезон (криминальная драма, реж. Дэвид Эйландер, Хесди Лонвейк)

Амбиции Папы достигают невиданных масштабов, но Карандаш сделает все, чтобы помешать ему захватить власть в криминальных кругах Амстердама. В битву бывших друзей вступает Борсу, двоюродный брат Романо. Ашраф привозит ценный груз из Италии, Адиль чувствует себя загнанным в угол, а проблемы Самиры никто не может решить. Татта и Отто вступают в схватку с бандой Папы. Но могут ли в этой битве быть победители?

Фото: кадр из сериала «Исчезнувшие»